Část 1/6

Kosatec Kaempferův

Kosatec (Iris) patří k nevelkému počtu rostlin, jejichž květy se mohou pochlubit všemi barvami duhy. Právě tady ostatně lze hledat původ jejich latinského názvu: jméno Iris totiž původně patřilo antické bohyni duhy. A právě pro neuvěřitelné bohatství barev – sahající od bílé a krémové přes citronově žlutou, teplou oranžovohnědou a všechny odstíny fialové až po tmavě modrou – se kosatce těší takové oblibě. Jemné žilkování jim propůjčuje eleganci a vysvětluje, proč byly kosatce oblíbené už ve starověku a později spolu s růžemi a liliemi zdobily zámecké zahrady.

Společným znakem všech kosatců jsou nízké pěstitelské nároky a potřeba slunného stanoviště. Jednotlivé druhy však mají odlišné požadavky na půdu. Pro suché, dokonce i kamenité záhony se hodí kosatce bradaté (Iris barbata), do vlhkých zahradních zákoutí je ideální kosatec sibiřský (Iris sibirica) a vysoký kosatec žlutý (Iris pseudacorus) dobře prospívá i v mělké vodě.

Běžné zahradní kosatce, tedy odrůdy kosatce bradatého (Iris barbata), tvoří početnou množinu, již lze rozdělit podle doby kvetení a vzrůstné výšky do tří skupin: nízké zahradní kosatce označované také jako zakrslé nebo Nana začínají kvést v druhé polovině dubna. Dorůstají jen do výšky kolem 30 cm a jsou vhodné pro malé zahrady a skalky. Středně vysoké zahradní kosatce, označované také Media, vykvétají na počátku května. Jejich květy sahají do výšky od 40 do 70 cm. Vysoké zahradní kosatce, označované Elatior, se vyznačují nejpůsobivějšími a nejkrásnějšími květy. Dosahují výšky přes 70 cm a vykvétají koncem května společně s mákem východním (Papaver orientale) a šalvějí (Salvia).