Dešťová voda, poklad zadarmo. Nenechte si ji odtéct a správně ji využijte

Zachytávání a sbírání dešťové vody je celkově o uvědomění si hodnoty deště. Měli bychom se snažit o co nejlepší využití této vody přímo na místě jejího dopadu. V zastavěných a nepropustných plochách měst se voda nemůže vsakovat do půdy a zbytečně tak odtéká nevyužitá. Také na sebe váže různé chemické nečistoty. Z pevných povrchů (jako je hlavně beton či asfalt) odtéká navíc velmi rychle, kvůli čemuž hrozí značné a časté záplavy, eroze. Betonová „džungle“ se v létě navíc přehřívá. Elegantním a jednoduchým řešením, jak vrátit vzácnou dešťovou vodu zpět do oběhu, jsou tak dešťové zahrady, které vodu filtrují, vrací zpět do země, zvyšují vzdušnou vlhkost a citelně zlepšují klima.