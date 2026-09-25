Denivka, plamenka a bohyška: trvalky, které podzimní dělení snesou
Konec září svádí k úklidu záhonů. Než však vezmete do ruky rýč, podívejte se, co v nich vlastně roste. Slovo trvalka neboli vytrvalá rostlina říká, že rostlina žije více let. Samo o sobě ale neurčuje, kdy ji lze bezpečně dělit.
Dobrou kandidátkou je odkvetlá denivka (Hemerocallis). Rozdělit ji lze na jaře i na podzim. Podobně lze za vhodných podmínek postupovat u bohyšky nebo u odkvetlé plamenky latnaté.
Pracujte však jen tehdy, když půda není rozbahněná a do jejího obvyklého promrznutí zbývá dost času. U plamenky, která ještě kvete, nebo při studeném a mokrém podzimu raději počkejte do jara. U bohyšek odborné návody připouštějí dělení trsů, ale jaro před rozvinutím listů může práci usnadnit. Podzim tedy není povinností ani jedinou správnou volbou.
|Rostlina
|Co udělat na podzim
|Denivka
|Odkvetlý, přerostlý trs můžete rozdělit.
|Plamenka latnatá
|Dělte ji po odkvětu, pokud má před zimou čas zakořenit.
|Bohyška
|Dělení snese; u velkého hustého trsu bývá přehlednější práce na jaře, než vyrostou listy.
|Ozdobnice čínská
|Trs teď nedělte. Počkejte, až začne růst na konci jara.
Pozor na záměnu: Ne každou rostlinu můžete rozmnožit rozdělením trsu. Levandule lékařská má dřevnatějící základ a hortenzie velkolistá je keř. Ani jednu proto nerozdělujte jako denivku, bohyšku nebo plamenku.
Proč se okrasné trávy dělí až na jaře?
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Záleží na druhu.
Při dělení se trs vyryje a rozdělí i s kořeny. Každá nová část pak potřebuje čas, aby znovu zakořenila. Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis) začíná růst až později na jaře, proto je nejlepší dělit ji ve chvíli, kdy se probouzí, zpravidla v květnu. Do zimy by čerstvě rozdělené rostliny měly na zakořenění málo času a v chladné, mokré půdě by se nemusely ujmout.
Stejné pravidlo platí například pro proso prutnaté a dochan.
Svázání trsu místo řezu: co s ozdobnicí udělat teď
Ozdobnici teď nechte stát. Její stébla zůstanou ozdobou záhonu i přes zimu. Pokud se trs rozpadá do stran nebo zasahuje do cesty, stačí ho volně svázat provázkem. Suchá stébla seřízněte až na jaře, než začnou rašit nové výhony.
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Kosatec a rebarbora: dvě výjimky s vlastním pravidlem hloubky
Při výsadbě rozdělených rostlin se často radí zasadit díly zhruba tak hluboko, jak rostly původně. U některých druhů se ale vyplatí věnovat zvláštní pozornost koruně nebo oddenku.
- Kosatec bradatý: Oddenek položte těsně k povrchu půdy a kořeny rozprostřete pod ním. Při příliš hluboké výsadbě může oddenek zahnívat. Kosatce se nejčastěji dělí po odkvětu, od léta do časného podzimu. Na konci září už záleží na místních podmínkách.
- Rebarbora: Dělte ji v době vegetačního klidu, až odumřou listy, zpravidla od pozdního podzimu do časného jara. Při výsadbě hlídejte, aby růstové pupeny nezmizely hluboko pod zemí. Přesnou hloubku přizpůsobte pokynům ke konkrétní sazenici.
Jak trs vyjmout, opláchnout a rozdělit, aby díly obrostly
Na práci si vyberte spíš zatažený den. Pokud je půda suchá, den předem ji zalijte. Připravte si také místo pro nové rostliny, aby oddělené části neležely dlouho s obnaženými kořeny.
- Vyjměte celý trs. Ryjte s odstupem od středu a snažte se zachovat co nejvíce kořenů.
- Setřeste přebytečnou zeminu. Potřebujete-li lépe vidět, kde trs rozdělit, můžete kořeny jemně opláchnout.
- Oddělte několik dostatečně velkých dílů. Podle hustoty kořenů použijte ruce, dvoje zahradní vidle postavené zády k sobě, případně ostrý rýč či nůž. Každá část musí mít zdravé kořeny a pupeny nebo výhony.
- Vyřaďte odumřelý střed a poškozené části. Zdravé díly co nejdříve zasaďte.
- Zalijte a kontrolujte vlhkost. Zemina má zůstat přiměřeně vlhká, ne trvale rozmáčená.
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Zazimování zahrady: rozhoduje teplota půdy 8 °C, ne datum v kalendáři
Kdy je na dělení pozdě: poslední týden podle teploty půdy
Rozhodující není datum v kalendáři ani jedno číslo na půdním teploměru. Nově rozdělené trvalky potřebují před zimou čas zakořenit, proto jim nechte orientačně čtyři až šest týdnů do obvyklého promrznutí půdy. V teplejší městské zahradě tak může být na dělení čas déle než ve vyšší poloze.
Záleží také na tom, zda se dá se zeminou dobře pracovat. Pokud je rozbahněná, lepí se na nářadí nebo už začíná promrzat, dělení odložte na jaro. Nové rostliny po výsadbě zalijte a v následujících týdnech kontrolujte, aby půda úplně nevyschla.