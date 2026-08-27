Hořké okurky a cukety nejezte. Jindy chutná zelenina vás může i zabít

U běžně prodávaných a správně vypěstovaných cuket je množství kukurbitacinu zanedbatelné. Pokud však rostlina zažije extrémní stres (sucho, chlad, hlodající škůdci), koncentrace chemické obranné látky prudce stoupne. Problém také může nastat tam, kde se konzumní odrůdy tykvovitých nechtěně zkříží s okrasnými tykvemi. Divoké okrasné tykve totiž těm konzumním připomenou, že umí produkovat zvýšené koncentrace kukurbitacinu.
Nemají mozek, takže rozum u nich nepředpokládáme, přesto rostliny vůbec nejsou hloupé. Dávno si povšimly, že se stávají oběťmi býložravců, kterým nemohou utéct ani se před nimi schovat. A tak se tomu přizpůsobily, adaptovaly se na danou situaci. Ostny a trny, tuhou kůrou, žahavými chloupky. To jsou typické příklady mechanické obrany.
Další na okus reagují tak rychlou obnovou poškozených částí, že by jim schopnost regenerace záviděli i komiksoví superhrdinové. Ale zdaleka nejrozšířenější adaptací proti okusu se rostlinám stala obrana chemická. Produkují v sobě látky, které činí nejzranitelnější části jejich těl nějakým způsobem nestravitelné, nechutné, extrémně hořké či jedovaté.
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Otestujte se, co víte o cuketách. Zelenině, kterou na své zahradě pěstuje snad každý