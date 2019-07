Čtyři různé zahrady s jezírky. S výhledem do kraje i na samotě u lesa

Zahrada s jezírkem s výhledem na Zlínsko

První ze zahrad je na rozlehlém pozemku (3 tisíce m²) na Zlínsku, na kopci s krásným výhledem do okolí. Do soutěže Nejkrásnější zahrada ji poslala Eva z Kudlovic, jejíž rodiče tuto zahradu budují už nějakých patnáct let.

Dominantou zahrady je velká kamenná zídka hojně porostlá rozchodníky, která řeší výškové přechody nerovného terénu. Jak ji, tak koupací i přečerpávací jezírko, posezení i stodolu manželé budovali vlastními silami. Pán domu stavěl, paní se starala o výsadbu a doplňky.

Přírodní koupací jezírko s dřevěným molem je na zahradě novým prvkem. Na jeho údržbu se nepoužívá žádná chemie, takže se tu daří škebli říční i žábám. Hned vedle je posezení zasazené do kamenné zídky (kameny jako materiál se v zahradě vůbec často opakují) a menší přečerpávací jezírko s lekníny. V horní části zahrady pak je motýlí louka. Neseká se sekačkou, ale kosou. Za rosy.

Od roku 2005 také vedle jezírka roste lípa, jejíž kmen obepíná lavička. Našli byste tu ale i kaštan, blahočet, dřín, rakytník, platan, moruše, oskeruše, břízu, vrby, ovocné stromy, javory, americký smrk či dokonce olivu.

Pro vnoučky je to ráj. Nejenže jim dědeček vyrobil zahradní domek, postaral se i o pískoviště s houpačkou. Ovocné stromy a keře poskytují dostatek ovoce na mlsání i zavařování. Vody na zálivku je zatím dostatek, dům má nejen vlastní studni, ale i třicetikubíkovou retenční nádrž na dešťovou vodu. Také kompost tu samozřejmě mají vlastní, schovaný v zadní části pozemku.