Loňské dřevo: Dřeviny, které mají květ založený od léta
Než vezmete do ruky zahradnické nůžky, musíte vědět, na jak starém výhonu daná rostlina kvete. U velké části jarních i časně letních keřů totiž příprava na kvetení probíhá v plném létě předchozího roku.
Podzimní řez není otázkou kalendáře. Než střihnete, vždy zjistěte, zda keř na svých výhonech již nenese připravené květy pro nadcházející jaro.
Během letních a raně podzimních měsíců dochází uvnitř rostliny k takzvané iniciaci a diferenciaci květních pupenů. Vegetativní zárodek se promění v mikroskopický základ budoucího květu nebo celého květenství. Přes zimu pak pupen zůstává v období dormance, tedy takovém zimním spánku, a čeká na jarní oteplení.
U keřů kvetoucích na loňském dřevě tak podzimní pupen není jen prázdný příslib větve – fyzicky již ukrývá hotový květ. Když takový výhon na podzim odstřihnete, zrušíte tím násadu květů pro celou následující sezónu.
Hortenzie velkolistá a latnatá. Dvě rostliny, různá pravidla
Pod označením hortenzie si mnohý zahrádkář představí jednu rostlinu, z hlediska nároků na řez se však jednotlivé druhy chovají prakticky opačně. Právě zde vzniká nejvíce pěstitelských chyb.
|Vlastnost či druh
|Hortenzie velkolistá (H. macrophylla)
|Hortenzie latnatá (H. paniculata)
|Kde vznikají květy
|Na loňském dřevě (pupeny založeny od léta)
|Na letošních nových výhonech
|Podzimní řez
|Neřezat! Ponechat i uschlá květenství
|Podzimní řez nevadí, ale raději odložit na jaro
|Hlavní termín řezu
|Jaro (pouze odstraňování uschlých květů)
|Konec zimy až předjaří (únor až březen)
|Pravidlo řezu
|Opatrný střih těsně nad prvním živým pupenem
|Hluboký zpětný řez podporuje bohaté kvetení
|Ochrana před mrazem
|Staré květenství přes zimu chrání spodní pupeny
|Není náchylná na namrzání květních pupenů
Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla)
Tento tradiční druh tvoří květní pupeny na výhonech vytvořených v předchozím roce (koncem léta, přibližně v srpnu a září). Podzimní hortenzie řez v tomto případě vůbec nesnese. Pokud keř na podzim radikálně seříznete, připravíte se o veškerá květenství.
Uschlá květenství na hortenzii velkolisté tedy přes zimu zcela ponechte. Mají nejen estetickou hodnotu na zasněžené zahradě, ale především poskytují přirozenou mechanickou ochranu mladým pupenům pod nimi před mrazivým větrem. Ostražitý jarní řez spočívá pouze v odstřihnutí uschlých hlaviček těsně nad prvním párem zdravých, zelených pupenů.
Výjimka potvrzuje pravidlo
Některé moderní remontantní odrůdy (například řada Endless Summer) dokážou zakládat květy na starém i novém dřevě. Pokud u nich loňské pupeny namrznou nebo je omylem odstřihnete, rostlina vytvoří náhradní květy na nových letorostech.
Hortenzie latnatá a stromečkovitá (H. paniculata a H. arborescens)
Tyto druhy naopak kvetou výhradně na nových výhonech, které vyrostou až v dané sezóně. Tvorba květů tak není podzimním řezem ohrožena. Přesto je výhodnější hluboký řez odložit na předjaří (přelom února a března), kdy zkrácení loňských výhonů podpoří růst silných stonků s velkými latami květů.
|
Zazimování hortenzií zvládnete beze stresu. Stačí znát pár zásad
Levandule lékařská. Proč se polokeře řežou na jaře?
Téma stříhání levandule na podzim provází řada mýtů. Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) je dřevnatějící polokeř, který špatně obráží ze starého, holého dřeva. Jakýkoliv nekontrolovaný hluboký zásah tak může rostlinu trvale poškodit.
Na podzim vyžaduje levandule na podzim pouze lehkou úpravu:
- Koncem léta nebo počátkem podzimu odstraňte pouze odkvetlé stvoly s malým kouskem zeleného přírůstku.
- Nikdy neřežte do dřevnaté báze!
Radikální podzimní řez je pro levanduli nebezpečný především kvůli kombinaci mrazu a zimní vlhkosti. Čerstvé rány snadno namrzají a přemokřený podzimní substrát zvyšuje riziko kořenových hnilob. Hlavní tvarovací jarní řez proto provádějte až v březnu či dubnu po odeznění nejsilnějších mrazů, stále však výhradně v zóně se zelenými lístky.
|
Fialový poklad z Provence zklidňuje tělo. A voní jako léto na venkově
Zlatice, šeřík a jarní kvetení. Čas na řez přichází hned po odkvětu
Oblíbené jarní keře, jako je zlatice (lidově zlatý déšť), šeřík, kdoulovec nebo pustoryl (lidově jasmín), spoléhají na loňské dřevo. Násadu svých květů si zakládají během léta.
Pokud tyto keře ostříháte na podzim nebo během zimy, připravíte se o jarní barevnou podívanou. Zde je přehled jejich správné péče:
- Zlatice (Forsythia): Řeže se bezprostředně po jarním odkvětu. Prosvětluje se odstraněním nejstarších větví u země.
- Šeřík (Syringa): Odstraňují se pouze odkvetlá květenství hned po odkvětu, aby se rostlina nevysilovala tvorbou semen.
- Pustoryl (Philadelphus): Pravidelný řez se provádí v raném létě po odkvetení, kdy se zkracují starší větve k mladým postranním výhonům.
- Kdoulovec (Chaenomeles): Udržovací řez patří do období po odkvětu. Mějte však na paměti, že řezem odstraníte i část budoucích ozdobných plodů.
Sanitární řez – co se odstraňuje bez ohledu na termín?
Ačkoliv radikální tvarování jarních keřů na podzim nepatří, sanitární řez dřevin má zelenou po celý rok. Bez ohledu na to, kdy rostlina kvete, můžete na podzim bezpečně odstranit:
- Suché a odumřelé větve: Odstraněním zabráníte šíření sekundárních hnilob.
- Mechanicky poškozené a zlomené větve: Čistý řez se hojí lépe než roztřepená zlomenina po větru.
- Křižující se a zahušťující výhony: Odstranění slabých vnitřních větví zlepšuje proudění vzduchu.
Pozor u nemocných větví
Pokud odstraňujete větve napadené chorobou (např. bakteriální rakovinou), u některých druhů (zejména u peckovin) je podzimní období rizikové z důvodu snadného šíření infekce ve vlhku. Vždy pečlivě dezinfikujte nářadí.
Co naopak podzimní řez snese a čemu prospěje
Ne všechny dřeviny musíte nechávat na jaro. Období vegetačního klidu (od opadu listů do předjaří) je ideální pro určité skupiny rostlin:
- Jabloně a hrušně (jádroviny): Volně rostoucí jádroviny snášejí zimní rez v době dormance od listopadu do začátku března velmi dobře.
- Opadavé živé ploty: Prosvětlení nebo tvarování starších živých plotů z buku či habru se provádí v zimě, kdy jsou dřeviny bez listí.
- Pozor na peckoviny: Švestky, třešně, meruňky a broskvoně do zimního řezu nepatří! Kvůli riziku bakteriální rakoviny a stříbřitosti listů se řeží výhradně v době vegetace (na jaře při kvetení nebo po sklizni).
- Réva vinná: Hlavní zimní řez révy se provádí až v pozdní fázi vegetačního klidu (v předjaří), aby se předešlo poškození oček silnými mrazy.
|
Je čas na podzimní řez jabloní. Podzimní péče má jasná pravidla