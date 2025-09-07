Co je důležité v září?
- Jakmile bulvy podzimní řepy dosáhnou velikosti tenisového míčku, sklízejte je.
- Do truhlíků nebo květináčů vysévejte petržel, rukolu a kerblík.
- Na uvolněných záhonech vysejte zelené hnojení, třeba hořčici setou.
- Uřízněte a odstraňte nadzemní části chřestu.
- Na začátku měsíce ještě naposledy vysejte roketu, ředkvičky a portulák zimní.
- V regionech s mírnějším podnebím můžete sázet yzop, šalvěj a smil italský.
- Ještě naposledy přihnojte cukety a rajčata, a obnovte nastýlku v záhonu.
- Nařezejte 6 až 8 cm dlouhé vrcholové výhony šalvěje na zelené řízky.
- Řízky můžete v tomto období množit i motýlí keře, maliny nebo rybíz.
|
Sláva zahradničení, zocelí tělo i psychiku. I Julia Roberts pěstuje kapustu