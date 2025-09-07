Co v září? Naposledy přihnojte cukety a rajčata, množte, vysévejte, mulčujte

Září je na zeleninové zahradě nejen časem sklizně, skladování i zpracovávání úrody, ale i posledního přihnojování či nových výsevů. Do zimy se toho prostě dá ještě hodně stihnout, abychom maximálně využili možností, jak si užívat čerstvou zeleninu či bylinky co nejdéle.
Sklizeň a skladování červené řepy

Co je důležité v září?

  • Jakmile bulvy podzimní řepy dosáhnou velikosti tenisového míčku, sklízejte je.
  • Do truhlíků nebo květináčů vysévejte petržel, rukolu a kerblík.
  • Na uvolněných záhonech vysejte zelené hnojení, třeba hořčici setou.
  • Uřízněte a odstraňte nadzemní části chřestu.
  • Na začátku měsíce ještě naposledy vysejte roketu, ředkvičky a portulák zimní.
  • V regionech s mírnějším podnebím můžete sázet yzop, šalvěj a smil italský.
  • Ještě naposledy přihnojte cukety a rajčata, a obnovte nastýlku v záhonu.
  • Nařezejte 6 až 8 cm dlouhé vrcholové výhony šalvěje na zelené řízky.
  • Řízky můžete v tomto období množit i motýlí keře, maliny nebo rybíz.

Sláva zahradničení, zocelí tělo i psychiku. I Julia Roberts pěstuje kapustu


