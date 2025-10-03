Co je důležité udělat v říjnu na zahradě?
- V regionech s mírným průběhem počasí vysévejte ještě na počátku měsíce zimní špenát.
- Kapustu kadeřávek přihrňte a půdu mezi řádky nakypřete.
- Skliďte rajčata pěstovaná venku a nechte je dozrát v bytě.
- Vyrýpněte část petržele a přesaďte ji do květináčů, kde na jaře vyraší.
- Vykopejte kořeny křenu a jejich části zapíchejte do půdy, příští sezonu budete mít více rostlin. Části na uskladnění uložte do vlhkého písku.
- Ještě před prvními mrazíky sklízejte hlízy fenyklu, červenou řepu, vodnice a podzimní kedlubny.
- Na prosluněný záhon s jemně drobtovitou zeminou vysaďte do hloubky 2 cm cibuli sazečku v 8–10cm odstupech.
- Pokud byste přes zimu chtěli pěstovat v kuchyni pažitku, vyrýpněte ji na konci měsíce, opatrně rozdělte rukama a vysaďte do květináčů.
- Na sklizených záhonech lze vysít ozimou pšenici a ozimé žito jako zelené hnojení.
|
Právě teď sázejte jedlé keře i ovocné stromy, ať máte vlastní úrodu