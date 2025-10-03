Sklízejte, uskladňujte, množte, vysazujte. Říjnové práce na zahradě zahřejí

Říjen rozhodně není měsíc, který byste mohli na zahradě vypustit. Jednak je potřeba sklidit a uskladnit či zpracovat podstatnou část zeleninové úrody, navíc už také zahradu svou podzimní péčí do určité míry připravujete na další sezonu.
Ke kořenům křenu byst se v zimě špatně dostávali. Uskladněte si je jako mrkev.

Co je důležité udělat v říjnu na zahradě?

  • V regionech s mírným průběhem počasí vysévejte ještě na počátku měsíce zimní špenát.
  • Kapustu kadeřávek přihrňte a půdu mezi řádky nakypřete.
  • Skliďte rajčata pěstovaná venku a nechte je dozrát v bytě.
  • Vyrýpněte část petržele a přesaďte ji do květináčů, kde na jaře vyraší.
  • Vykopejte kořeny křenu a jejich části zapíchejte do půdy, příští sezonu budete mít více rostlin. Části na uskladnění uložte do vlhkého písku.
  • Ještě před prvními mrazíky sklízejte hlízy fenyklu, červenou řepu, vodnice a podzimní kedlubny.
  • Na prosluněný záhon s jemně drobtovitou zeminou vysaďte do hloubky 2 cm cibuli sazečku v 8–10cm odstupech.
  • Pokud byste přes zimu chtěli pěstovat v kuchyni pažitku, vyrýpněte ji na konci měsíce, opatrně rozdělte rukama a vysaďte do květináčů.
  • Na sklizených záhonech lze vysít ozimou pšenici a ozimé žito jako zelené hnojení.

Právě teď sázejte jedlé keře i ovocné stromy, ať máte vlastní úrodu


3. října 2025

