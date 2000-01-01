náhledy
Jejich drobné bílé kvítky jsou jednou z prvních a neoddiskutovatelných předzvěstí jara, pěstování není nijak složité a každoročně se jejich cibulky namnoží. Sněženky, jedny z nejněžněji působících květin, byly letos vyhlášeny cibulovinou roku a právě je čas na jejich výsadbu.
Autor: flowerbulbs.com
Sněženky jsou odolné a časně kvetoucí nenáročné cibuloviny, není divu, že je ve starých zahradách a sadech každé jaro lze najít kvést, i když se třeba o pozemek roky nikdo nestará. Kdekoliv se tak mohou stát prvními poslíčky jara na zahradě, vždyť se často objevují před roztáním posledního sněhu.
Autor: flowerbulbs.com
Cibulky sněženek nakupujte právě teď a sázejte kdykoliv během podzimu, klidně až do prosince. Pak už nechte na přírodě, ať se postará o zbytek.
Autor: flowerbulbs.com
Sněženkám vybírejte polostinné nebo stinné místo, sázet je můžete pod ovocné stromy i keře nebo do trávníku, ideálně do skupin.
Autor: flowerbulbs.com
Sázejte je zhruba 6 až 10 cm, s odstupem asi 10 cm. Půda by měla být dobře propustná a ne příliš kyselá.
Autor: flowerbulbs.com
Vysazené ve skupině se sněženky v zahradě rozhodně neztratí.
Autor: flowerbulbs.com
Cibulky se skvěle množí, takže každý rok budou trsy sněženek na vaší zahradě bohatší.
Autor: flowerbulbs.com
Sněženky se hodí i na výsadbu do květináčů, na obruby nebo na záhon mezi trvalky.
Autor: flowerbulbs.com
Výsadba do nádob je velmi snadná.
Autor: flowerbulbs.com
Když sněženky na záhonu či pod stromem zkombinujete s dalšími časně jarními cibulovinami – třeba krokusy na snímku, případně vedle v zimě kvetoucích trvalek čemeřic – připravíte si na jaro úžasnou barevnou květinovou podívanou.
Autor: flowerbulbs.com
Takhle to sněženkám sluší ve společnosti čemeřic, kterým se říká královny zimní zahrady.
Autor: flowerbulbs.com
Skvěle se sněženky vyjímají i vedle žlutých talovínů.
Autor: flowerbulbs.com
Sněženky a drobnokvěté narcisy. Také zajímavá kombinace, že?
Autor: flowerbulbs.com
Sněženky nepřinesou na jaře radost jen vám, znamenají také první jarní pastvu pro čmeláky, včely a další hmyz. Jejich výsadbou do zahrady tak rozhodně přispějete ke zdravé biodiverzitě.
Autor: flowerbulbs.com