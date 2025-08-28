Pěstujte cibuli chytře. Zasaďte ji na zimu a sklízet můžete už na jaře

Ivana Vaňkátová
  4:00
Jak mít na jaře čerstvou a silnou cibuli bez zdlouhavého čekání? Zkuste pěstování zimní cibule. Tato metoda vám umožní sklidit úrodu o několik týdnů dříve než z jarní výsadby. Tajemství úspěchu spočívá ve správném načasování a přípravě záhonu. Poradíme vám, kdy se sází zimní cibule, jak ji zasadit a jak ochránit před mrazem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kdy se sází zimní cibule?

Nejdůležitějším pravidlem pro pěstování ozimé cibule je správné načasování. Cílem je, aby cibule stihla do zimy zakořenit, ale nezačala ještě nadzemně růst. Pokud by se to stalo, hrozí, že mráz spálí její listy a cibule zbytečně vyžene do květu.

Ideální doba pro výsadbu cibule na zimu je od září do začátku října, v závislosti na regionu a počasí. Hlavní je sledovat teplotu. Sázet byste měli, když se denní teploty pohybují stabilně pod 8 °C, ale zároveň je před příchodem prvních silných mrazů dostatek času na zakořenění. Vhodné je vysadit cibulky zhruba tři týdny před očekávanými prvními mrazy.

Jak pěstovat zimní cibuli? Připravte půdu a sázejte

Pro pěstování zimní cibule je důležitá správná příprava záhonu. Cibule má nejraději lehkou, úrodnou a dobře odvodněnou půdu s neutrálním pH. Vyberte slunné místo, které není podmáčené. Před výsadbou půdu důkladně zryjte a můžete do ní zapracovat kompost.

Samotné sázení je jednoduché:

  • Hloubka: Sazečky sázejte 5 až 7 centimetrů hluboko, aby byly chráněné před mrazem.
  • Rozestupy: Mezi cibulkami ponechte rozestup 10 až 15 centimetrů a mezi řádky zhruba 20 centimetrů.
  • Mulčování: Pro zvýšení odolnosti vůči mrazu je po výsadbě vhodné cibuli zamulčovat slámou nebo suchým listím. Mulč pomáhá udržet stálou teplotu a chrání před promrzáním.
Na konci března už může do země cibule. Žlutá, bílá, červená, i šalotka.

Tip pro pokročilé: Výsev ze semínek

Méně častou, ale účinnou metodou, jak pěstovat zimní cibuli, je výsev ze semen. Semena se sázejí dříve než sazečky, ideálně během prvních deseti dnů v září. Cílem je, aby rostlinky stihly vytvořit 3 až 4 listy, než přijde zima. V tomto stadiu jsou nejodolnější.

Výhody a nevýhody zimní cibule

Pěstování zimní cibule má řadu předností, ale je dobré také vědět, na co si dát pozor.

Výhody:

  • Dřívější sklizeň: První úrodu můžete sklízet už na začátku léta.
  • Menší náchylnost ke škůdcům: Cibule má hlubší kořenový systém, což jí pomáhá odolávat škůdcům.
  • Méně práce: Na jaře, kdy je na zahradě nejvíce práce, se už nemusíte sázením cibulek zabývat.

Nevýhody:

  • Kratší skladovatelnost: Zimní cibule není určená pro dlouhodobé skladování, je lepší ji spotřebovat čerstvou.
  • Riziko vymrznutí: Ačkoli je cibule odolná vůči mrazu až do -10 °C, při delších mrazech bez sněhové pokrývky hrozí její zničení.
  • Šípkování: Při předčasné výsadbě může cibule začít vyhánět květy („šípky“), což sníží výnos.

Využijte podzimní čas a připravte si půdu pro cibuli, která vám na jaře udělá radost. Určitě budete překvapeni, jak snadno se vám to podaří.

Krmítko v americkém Ohiu

