Pěstování chilli papriček začíná mnohem dříve, než se jaro přihlásí o slovo. Většina odrůd, zejména ty tropické jako Capsicum chinense (např. Habanero či Carolina Reaper), potřebuje dlouhou vegetační dobu, proto je ideální začít s výsevem již v lednu nebo únoru.
Semínka vyžadují pro vyklíčení stabilní teplotu kolem 25–28 °C, čehož nejlépe dosáhnete v domácím miniskleníku umístěném na radiátoru nebo pomocí topné podložky. Jakmile se objeví první pravé listy, je čas na první pikýrování do samostatných kelímků, kde rostliny naberou sílu před finálním přesunem.
Světlo je pro chilli papričky naprosto kritickým faktorem, zejména v prvních měsících života. Pokud pěstujete doma na parapetu, vyberte to nejsvětlejší okno orientované na jih, jinak se sazenice začnou vytahovat za světlem a budou slabé.
Daří se jim i v bytě
V bytových podmínkách se chilli daří velmi dobře i celoročně, pokud zvolíte kompaktní odrůdy určené pro květináče. Důležité je zajistit rostlinám dostatečnou vzdušnou vlhkost a v zimních měsících jim případně přisvítit speciálními LED žárovkami, aby neztratily barvu a vitalitu.
Venkovní výsadba nebo přesun do skleníku přichází na řadu až ve druhé polovině května, kdy definitivně pominou ranní mrazíky. Chilli jsou extrémně citlivé na chlad; jakýkoliv pokles teploty pod 10 °C může jejich růst na několik týdnů zastavit.
Před samotným přesunem je nutné sazenice postupně otužovat tím, že je na několik hodin denně vynášíte ven do stínu. Ve skleníku rostou papričky nejrychleji díky vysoké kumulaci tepla, ale nezapomínejte na pravidelné větrání, aby nedošlo k přehřátí a opadávání květů.
Zálivka a hnojení vyžadují cit a pravidelnost, nikoliv nadbytek. Chilli papričky nesnášejí přemokření, které vede k uhnívání kořenů, proto zalévejte až ve chvíli, kdy je substrát na dotek suchý.
Během růstu listů používejte hnojiva s vyšším obsahem dusíku, ale jakmile rostlina nasadí na květ, přejděte na hnojiva s převahou draslíku a fosforu pro podporu plodů. Zajímavostí je, že mírný stres z nedostatku vody v období zrání plodů může u některých odrůd zvýšit jejich výslednou pálivost.
Jakou odrůdu zvolit
Výběr správné odrůdy je pro domácí pěstování naprosto klíčový, protože omezený prostor květináče a nižší světelnost v interiéru vyžadují rostliny s specifickým habitem. Tato selekce se zaměřuje na geneticky kompaktní druhy, které si zachovávají bohatou násadu plodů a estetický vzhled i bez skleníkových podmínek.
- Pro pěstování na parapetu jsou ideální především odrůdy z rodiny Capsicum annuum, které byly šlechtěny pro dekorativní účely i konzumaci. Skvělou volbou je například Apache, což je velmi kompaktní keříkovitá rostlina, která produkuje desítky drobných, středně pálivých lusků a dorůstá výšky jen kolem 30 centimetrů.
- Podobně vděčná je odrůda Basket of Fire, která díky svému převislému růstu vypadá úžasně v závěsných nádobách, přičemž plody během zrání mění barvu od fialové přes žlutou až po sytě červenou.
- Pokud hledáte něco s unikátním vzhledem a vysokou pálivostí, doporučuje se odrůda Black Pearl. Tato rostlina se pyšní téměř černými listy a kulatými plody, které připomínají kuličky pepře, přičemž v plné zralosti svítí červeně a dosahují pálivosti kolem 30 000 SHU.
- Pro milovníky klasického aroma Habanera, kteří jsou limitováni prostorem, existuje varianta Habanero Red Savina, která při správném zastřihování tvoří hustý keř a nabízí intenzivní pálivost, na kterou jsou fanoušci této rodiny zvyklí.
- Velmi populární mezi bytovými pěstiteli je také odrůda Thai Dragon nebo různé typy Rawit papriček, které rostou vzpřímeně a nezaberou mnoho místa do šířky. Tyto asijské typy chilli jsou velmi odolné vůči kolísání teplot v bytě a plodí velmi ochotně i při nižší intenzitě světla.
- Pro ty, kteří preferují jemnější chuť, je tu Numex Twilight, která je proslulá svou barevnou hravostí, kdy na jedné rostlině najdete plody pěti různých barev najednou, což z ní dělá dokonalou funkční dekoraci kuchyně.
Přehled termínů výsevu podle druhů
|Druh chilli
|Doporučený výsev
|Doba klíčení
|Náročnost
|Capsicum chinense (velmi pálivé)
|Leden – Polovina února
|14–28 dní
|Vysoká
|Capsicum baccatum (vysoké druhy)
|Únor
|10–21 dní
|Střední
|Capsicum annuum (klasické chilli)
|Únor – Polovina března
|7–14 dní
|Nízká
|Capsicum frutescens (Tabasco aj.)
|Únor
|10–20 dní
|Střední