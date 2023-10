Jarní, podzimní, paličák? Pěstební manuál, jak se vyznat v česneku

Vyčkejte na stálou teplotu kolem osmi devíti stupňů, pak je čas vysadit česnek, zní univerzální rada zkušených pěstitelů zeleniny. Při vyšších teplotách totiž česneku hrozí napadení houbovými chorobami. Zatím vám tedy v tomto směru nic neuteklo, sadbový česnek stále ještě nepochybně koupíte.

Vhodnou odrůdu byste měli vybírat podle tří základních kritérií, radil propagátor přírodních a permakulturních zahrad Tomáš Trejbal v televizním Receptáři prima nápadů. Za prvé, zda jde o paličák, či nepaličák, zda jde o odrůdu jarní, či podzimní, a pak také podle chuti, která může být hodně, nebo méně výrazná, což ocení třeba žlučníkáři.

Rozhodnutí, zda vybrat z hlediska botanických vlastností paličák, nebo nepaličák, je podle zkušeného zahradníka poměrně jednoduché. Paličák poznáte snadno – v průběhu sezony totiž ze svého středu vyženou květový stvol. „Je potřeba je potom takzvaně odhlávkovat, zbavit je toho květového stvolu, protože ten tu rostlinu zbytečně vysiluje,“ vysvětluje Trejbal.

Nepaličáky tento středový stvol nemají, v tom jsou hodně podobné cibuli, takže mají delší skladovatelnost. „V okamžiku, kdy si ty nepaličáky vypěstujete, tak jste schopni je skladovat až do příští sklizně a vlastně být v česneku úplně soběstační,“ má v tomto ohledu přírodní zahradník zcela jasno.

Rozdělení na podzimní a jarní je pak logicky podle toho, kdy se má daná odrůda sázet. Podzimní na podzim, jarní na jaře, a každý z nich má opět své výhody a nevýhody, jak Trejbal vysvětluje v úvodním videu.

Při podzimní výsadbě je česnek vlastně první plodinou na záhonu, takže s tím musíte už dopředu počítat, aby vám při jarních výsevech a výsadbách nepřekážel. Také se u na podzim vysazeného česneku musí na jaře dávat pozor na mouchu houbomilku (viz úvodní video), což je škůdce, který česnek napadá – to lze ale řešit s pomocí bílé netkané textilie, kterou záhon s již vyrašeným česnekem na jaře přikryjete. „Ta moucha se k tomu nedostane, vajíčka nenaklade a máte vlastně celkem jednoduše vyřešeno,“ radí Trejbal.

Jarní odrůdy se už podle názvu mají sázet na jaře, ovšem musíte být schopni jejich cibulky udržet přes zimu živé a zdravé, což není úplně jednoduché. Ve finále tedy i pěstitelé česneku doporučují i jarní odrůdy zasadit spíš na podzim. „Pokud vyloženě nemusíte čekat na jaro, tak tomu česneku je v zemi líp než ve skladu,“ vysvětluje zahradník, že i jarní česnek vlastně na podzim zasadit lze.

Jak česnek sázet, to radil moderátor televizního Receptáře Oldřich Navrátil Přemku Podlahovi už před lety. Právě říjen je podle něj na výsadbu ideální, má s tím cenné osobní zkušenosti. Sázet ho ovšem lze i v listopadu a prosinci.

5. září 2021

Třetím kritériem je chuť, vyberte dobře

Intenzita chuti, to je parametr, který se u česneků řeší často. Chuťově hodně výraznou odrůdou je v tomto směru například Rusinka. Odrůdy typu Bjetin, které mají silic méně a jsou méně dráždivé, ty pro změnu ocení žlučníkáři.

„Výborná odrůda je i Benátčan, který je hodně vhodný do italské kuchyně. Takže pokud pracujete se středomořskou kuchyní, je to zajímavá odrůda pro vás,“ radí Trejbal. Informace o dalších českých odrůdách najdete zde.

Když máte vybráno a nakoupeno, lze sice česnek mořit v sulce proti škůdcům, ale nutné to podle Trejbala není. „Já česnek nijak nemořím. Ale to – co udělám hned, jak ho dostanu – je, že ho rozeberu na jednotlivé stroužky. A rozložím ho do jedné vrstvy na chladné a suché místo. Pak vám vydrží až do toho sázení.“

Kromě sázení je také ideální čas na přípravu česnekové vodky, která si poradí s leckterým bacilem. Používá se jako kapky a působí jako antibiotikum.