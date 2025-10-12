Možná si z naší soutěže Nejkrásnější zahrada 2020 pamatujete její přírodní zahradu U konipáska, kterou Alena Zelenková s dopomocí svého manžela začala budovat někdy v roce 2016. Čtenáři jí tehdy svými hlasy přiřkli krásné druhé místo. A i když už její rodině nepatří, v srdci ji má stále, i proto, že se na ní naučila zákonitosti budování podobných zahrad.
Rozhodli se totiž s manželem posunout se jinam a dál, a po rekonstrukci prvorepublikového domu se na zanedbaném zarostlém pozemku se starými kotci pro zvířata vrhli do vybudování další přírodní zahrady. Tentokrát ne úplně venkovské, ale spíše městské, která souzní se stylem prvorepublikového domu. Dostala výmluvný název Prvorepubliková a vlastně je skrz naskrz moderní – v tom dobrém smyslu slova.
Prvorepubliková zahrada reprezentující Česko
Zhruba 2200 metrů čtverečních původně degradované půdy se proměnilo v půvabnou zahradu s historickými prvky z období mezi lety 1914 a 1938, která má okrasnou i užitkovou část. Ona naslouchala vzpomínkám očitých svědků, kteří nově budovanou zahradu pamatovali z doby její zašlé slávy, studovala staré plány a přinášela nápady – a její manžel jí je pomáhal a pomáhá realizovat. Vše sami, nenajímají si žádné brigádníky.
Zahradě nechybí ani užitková část situovaná za domem, s vyvýšenými záhony z recyklovaného dřeva.
Ze zahrady tak během tří let vznikl živý vzdělávací prostor ctící ekologické principy – a to nejen pro svou majitelku, ale i pro návštěvníky zahrady, s nimiž se zkušená zahradnice ráda dělí o své postřehy či postupy. A to nejen na sociálních sítích – jako každou certifikovanou zahradu, i tuto totiž můžete po domluvě s majiteli navštívit. Navíc Alena Zelenková i přednáší, protože nabyté zkušenosti ráda předává dál.
Z království tújí a suti vydupala kvetoucí prvorepublikovou zahradu
Vybudovat krásnou harmonickou zahradu přívětivou pro vše živé a šetrnou k okolnímu prostředí, to není úplně málo. Na zahradě je například minimum zpevněných ploch, takže dešťová voda se kompletně vsakuje.
Evropská cena za eko zahradničení
se uděluje jednou za dva roky, první ročník proběhl v roce 2015. Vybrané ekologické projekty jsou maximálně inspirativní, kreativní a inovativní, a většinou mají sociální a ekonomický přesah. I proto mezi nimi mj. najdete i komunitní zahrady, jako je třeba brněnská Zahrada pěti prvků – letos tedy máme v soutěži za Českou republiku dvě nominace.
Trvalkové záhony kvetoucí od časného jara do pozdního podzimu jsou nejen potěchu oka, ale i jídelnou pro spoustu hmyzu a další zvířecí drobotiny. Pro rodinu pak je přínosem užitkovo-kuchyňská část s tradičními i vyvýšenými záhony. Nemluvě o nově vysazených keřích a třech desítkách stromů, které vytvářejí příjemné mikroklima zahrady. Nechybí ani divoké kouty a propustné ploty pro drobná zvířata, ptačí pítka nebo čmelín.
Každopádně je fajn, že lze s rodinou sdílet radost, že jejich Prvorepubliková zahrada byla letos nominována na Evropskou cenu pro ekologické zahradničení, v níž zahrady hodnotí nejen odborná porota, ale zapojit se může i evropská veřejnost. Hlasovat v ní až pro tři vybrané zahrady tedy samozřejmě můžete do 16. října 2025 i vy.
