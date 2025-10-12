Je ryze přírodní, v prvorepublikovém stylu. A inspirativní i v rámci Evropy

Martina Čermáková
Její prvorepubliková zahrada je živoucím, celoročně proměnlivým úkazem a nezpochybnitelným důkazem, že krásnou a funkční zahradu lze vybudovat za relativně krátký čas a s využitím čistě přírodních postupů a materiálů, a to i recyklovaných. Teď je tato certifikovaná přírodní zahrada z Plzeňského kraje nominována na Evropskou cenu pro ekologické zahradničení.
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa

Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa | foto: Prvorepubliková zahrada

Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
23 fotografií

Možná si z naší soutěže Nejkrásnější zahrada 2020 pamatujete její přírodní zahradu U konipáska, kterou Alena Zelenková s dopomocí svého manžela začala budovat někdy v roce 2016. Čtenáři jí tehdy svými hlasy přiřkli krásné druhé místo. A i když už její rodině nepatří, v srdci ji má stále, i proto, že se na ní naučila zákonitosti budování podobných zahrad.

Rozhodli se totiž s manželem posunout se jinam a dál, a po rekonstrukci prvorepublikového domu se na zanedbaném zarostlém pozemku se starými kotci pro zvířata vrhli do vybudování další přírodní zahrady. Tentokrát ne úplně venkovské, ale spíše městské, která souzní se stylem prvorepublikového domu. Dostala výmluvný název Prvorepubliková a vlastně je skrz naskrz moderní – v tom dobrém smyslu slova.

Prvorepubliková zahrada reprezentující Česko

Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
23 fotografií

Zhruba 2200 metrů čtverečních původně degradované půdy se proměnilo v půvabnou zahradu s historickými prvky z období mezi lety 1914 a 1938, která má okrasnou i užitkovou část. Ona naslouchala vzpomínkám očitých svědků, kteří nově budovanou zahradu pamatovali z doby její zašlé slávy, studovala staré plány a přinášela nápady – a její manžel jí je pomáhal a pomáhá realizovat. Vše sami, nenajímají si žádné brigádníky.

Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa

Zahradě nechybí ani užitková část situovaná za domem, s vyvýšenými záhony z recyklovaného dřeva.

Ze zahrady tak během tří let vznikl živý vzdělávací prostor ctící ekologické principy – a to nejen pro svou majitelku, ale i pro návštěvníky zahrady, s nimiž se zkušená zahradnice ráda dělí o své postřehy či postupy. A to nejen na sociálních sítích – jako každou certifikovanou zahradu, i tuto totiž můžete po domluvě s majiteli navštívit. Navíc Alena Zelenková i přednáší, protože nabyté zkušenosti ráda předává dál.

Z království tújí a suti vydupala kvetoucí prvorepublikovou zahradu

Vybudovat krásnou harmonickou zahradu přívětivou pro vše živé a šetrnou k okolnímu prostředí, to není úplně málo. Na zahradě je například minimum zpevněných ploch, takže dešťová voda se kompletně vsakuje.

Evropská cena za eko zahradničení

se uděluje jednou za dva roky, první ročník proběhl v roce 2015. Vybrané ekologické projekty jsou maximálně inspirativní, kreativní a inovativní, a většinou mají sociální a ekonomický přesah. I proto mezi nimi mj. najdete i komunitní zahrady, jako je třeba brněnská Zahrada pěti prvků – letos tedy máme v soutěži za Českou republiku dvě nominace.

Trvalkové záhony kvetoucí od časného jara do pozdního podzimu jsou nejen potěchu oka, ale i jídelnou pro spoustu hmyzu a další zvířecí drobotiny. Pro rodinu pak je přínosem užitkovo-kuchyňská část s tradičními i vyvýšenými záhony. Nemluvě o nově vysazených keřích a třech desítkách stromů, které vytvářejí příjemné mikroklima zahrady. Nechybí ani divoké kouty a propustné ploty pro drobná zvířata, ptačí pítka nebo čmelín.

Každopádně je fajn, že lze s rodinou sdílet radost, že jejich Prvorepubliková zahrada byla letos nominována na Evropskou cenu pro ekologické zahradničení, v níž zahrady hodnotí nejen odborná porota, ale zapojit se může i evropská veřejnost. Hlasovat v ní až pro tři vybrané zahrady tedy samozřejmě můžete do 16. října 2025 i vy.

Na rumišti vybudovali venkovskou přírodní zahradu, kam je kdokoli zván
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Na E-day se ukázaly stovky letadel. Jako pohlazení pro modelářskou duši

Vyhlášená modelářská výstava E-day se pro letošní ročník přestěhovala do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích právě v době voleb. Toho si byli vědomi i pořadatelé a na svých webových stránkách nabídli...

Díky Ano, šéfe! mohl mít Ostrov boží bistro. Škoda nevyužitého potenciálu

„Asi před rokem jsme s kolegou Orlíkem otevřeli bistro, kde chystáme hlavně flammkuchen a burgery, ale nechodí nám sem lidi. Zdeňka vidím jako zachránce z Hvězdných válek, tak snad poradí,“ vybalil...

Je čas na podzimní řez jabloní. Podzimní péče má jasná pravidla

Každé roční období má pro řez jabloní svůj vlastní účel. Zatímco na jaře provádíme především tvarovací a radikálnější zásahy, podzimní řez má převážně udržovací a zdravotní charakter. Jak poznat, kdy...

Znáte pravidlo pěti minut? Šokové větrání uchrání před plísněmi a ušetří

Řekli byste, že tak jednoduchá věc jako větrání vám může šetřit peníze i zdraví? Nejde totiž jen o jednoduché otevření okna, skutečně efektivní větrání a prevence plísní si vyžaduje pár osvědčených...

Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start

Lubomír Churý poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh svého syna, který hned na poprvé, kdy vyzkoušel techniku přívlače, ulovil velkou štiku. Navzdory minimálním zkušenostem, během...

Je ryze přírodní, v prvorepublikovém stylu. A inspirativní i v rámci Evropy

Její prvorepubliková zahrada je živoucím, celoročně proměnlivým úkazem a nezpochybnitelným důkazem, že krásnou a funkční zahradu lze vybudovat za relativně krátký čas a s využitím čistě přírodních...

12. října 2025

Je čas na podzimní řez jabloní. Podzimní péče má jasná pravidla

Každé roční období má pro řez jabloní svůj vlastní účel. Zatímco na jaře provádíme především tvarovací a radikálnější zásahy, podzimní řez má převážně udržovací a zdravotní charakter. Jak poznat, kdy...

11. října 2025

Na E-day se ukázaly stovky letadel. Jako pohlazení pro modelářskou duši

Vyhlášená modelářská výstava E-day se pro letošní ročník přestěhovala do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích právě v době voleb. Toho si byli vědomi i pořadatelé a na svých webových stránkách nabídli...

11. října 2025

Zoo vypustila zubry do výběhu v Dolních Počernicích, pomohou obnově lesostepi

Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. Pomohou obnově lesostepi i záchraně druhu, který byl kdysi na pokraji vyhynutí. Tři samice v sobotu doplní tříletý chovný samec...

10. října 2025  15:31

Podzim patří rybářům. Kde se konají největší výlovy rybníků

Podzim přináší tradiční rybářské akce: výlovy rybníků a násady nových ryb. Kam vyrazit pro čerstvé ryby i na zajímavou podívanou? Někde výlov doplní tematické ukázky, jinde i stánky a kolotoče. A za...

10. října 2025

Díky Ano, šéfe! mohl mít Ostrov boží bistro. Škoda nevyužitého potenciálu

„Asi před rokem jsme s kolegou Orlíkem otevřeli bistro, kde chystáme hlavně flammkuchen a burgery, ale nechodí nám sem lidi. Zdeňka vidím jako zachránce z Hvězdných válek, tak snad poradí,“ vybalil...

10. října 2025

Splněný sen o 25 centimetrech proměnil malého Adama ve velkého rybáře

Z malého chlapce se už od batolete rýsoval vášnivý rybář, který žil a dýchal pro svět pod vodní hladinou. Jeho největším snem se stal první kapitální úlovek, sen, který se mu nedávno splnil u...

10. října 2025

Průvodce odhalováním slabin domácího zabezpečení. Zahrajte si na zloděje

Základem účinného zabezpečení je schopnost vidět svůj dům očima potenciálního zloděje a aktivně vyhledávat slabá místa. Přijetí perspektivy narušitele odhalí opomíjené chyby, od zanedbané údržby po...

9. října 2025

Velkou pardubickou vyhrála jediná žena. Rok před Mnichovem, nacistům navzdory

Ve stopadesátileté historii Velké pardubické se stala jedinou ženou, která tento náročný dostih dokázala vyhrát. Naprosto přesvědčivě, o celých sedm koňských délek. A to v dusné atmosféře roku 1937,...

9. října 2025

Opravdu žijí i v Česku. Dopravní značka „Pozor, los!“ u nás chybí, říká ochranář

Premium

Že je los původním zvířetem žijícím v oblasti střední Evropy (tedy i na našem území), spousta lidí vůbec netuší. Kdo měl to štěstí, že se s ním potkal, si většinou myslí, že měl vidiny. O čemž ho...

8. října 2025

Zlatý úder po nekonečném tichu. Jak jsem přelstil dravou královnu jezera

Karel Bláha do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal příběh svého lovu na štiku. Ukázal jím, že trpělivost skutečně může přinést ovoce a pomoci dosáhnou cíle.

8. října 2025

Už nikdy neztratíte vývrtku. Praktický návod na zavěšení kuchyňského náčiní

Přestalo vás bavit stále hledat právě tu jednu konkrétní sběračku na omáčku nebo plastovou obracečku na lívance? Přivádějí vás k zuřivosti chvíle, kdy vychlazené víno je na stole, návštěva nachystaná...

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.