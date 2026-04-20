Z drobných zelených lístků získáte nejen čtyřikrát víc bílkovin než z vajíčka

Dalo by se říct, že je to takový zelený trpaslík, který dobývá svět. Jmenuje se okřehek menší (Lemna minor), a je to taková nenápadná drobná rostlinka, která tiše pluje po hladinách rybníků a jezírek. Nejspíš ji znáte jako žabinec, který vám dosud nestál za pozornost.

Okřehek menší pravděpodobně znáte jak tzv. žabinec, který se objevuje ve stojatých vodách. | foto: Profimedia.cz

Okřehek je známý také jako vodní čočka a patří mezi přírodní poklady, které dlouho zůstávaly stranou zájmu. Přitom jde o mimořádně silnou rostlinu s unikátními vlastnostmi. Funguje jako přirozený filtr vody a díky obsahu zeaxantinu a luteinu pomáhá tělu zbavovat se nežádoucích látek a podporuje jeho regeneraci.

Ačkoli je téměř neviditelný, jeho nutriční síla je překvapivě koncentrovaná. Obsahuje až 45 % bílkovin, což z něj dělá jednu z nejbohatších rostlinných potravin vůbec. Nechybí v něm ani vláknina, důležité minerály, vitaminy včetně vzácného vitaminu B12 a cenné omega-3 mastné kyseliny. Není divu, že mu odborníci na výživu začali věnovat docela dost pozornosti.

Okřehek ovšem rozhodně není módním výstřelkem posledních let. Tradiční evropská medicína jej zná celá staletí a využívala ho především pro jeho detoxikační účinky. Už naši předkové si všímali jeho schopnosti podporovat imunitu, trávení a přirozené očistné procesy organismu.

A moderní věda jejich zkušenosti potvrzuje. Výzkumy publikované například v odborném časopise Journal of Food Science ukazují, že okřehek má skutečný potenciál stát se součástí moderní výživy. Není proto divu, že se využívá i v extrémních podmínkách – dokonce ve výživových programech pro astronauty.

Chcete ochutnat? Vyzkoušet můžete i pěstování

Pomyslné dveře mu otevřela také Evropská komise, která okřehek schválila jako novou zeleninu – dokonce rovnou v kategorii superpotravin. Zdá se, že jeho chvíle právě přichází. Jak si tedy takový okřehek dopřát?

Jemná, lehce nasládlá chuť okřehku z něj dělá překvapivě univerzální surovinu. Skvěle se hodí do smoothie a koktejlů, obohatí saláty, polévky, pomazánky i omáčky. Ocení ho sportovci, vegani i všichni, kteří hledají přirozený zdroj energie a kvalitních živin bez zbytečné zátěže pro tělo.

Okřehek má ještě jednu velkou výhodu – je mimořádně šetrný k přírodě. Jeho pěstování je ekologicky udržitelné a nenáročné, což z něj činí potravinu budoucnosti. Roste velmi rychle – každé dva až tři dny zdvojnásobí vytvořenou biomasu, za ideálních podmínek to zvládne i za 1ž až 24 hodin – stačí mu k tomu vodní plocha, světlo, teplo a výživa.

Pokud byste si chtěli okřehek vyzkoušet v kuchyni, zapomeňte, že si ho sítkem seberete z rybníka. To by nebyl materiál vhodný k požití, protože jakékoli znečištění do sebe okřehek nasává jako houba. Nicméně lze si objednat z akvaristiky startovací balíček a vyzkoušet si pěstování doma v nádobě – pokud se o něj budete pěkně starat a dopřejete mu dostatek sluníčka nebo světla z LED lampy, a čistou, ideálně odstátou vodu (kterou je nutné měnit), budete mít tuto nabušenou zeleninu kdykoli k dispozici.

Samozřejmě, že čerstvé lístky jsou čerstvé lístky, pokud ovšem nemáte vhodný zdroj čerstvých lístků okřehku, můžete vyzkoušet medicinální okřehkové víno podle starobylé receptury abatyše sv. Hildegardy z Bingenu. Alkohol v tomto případě slouží jako účinný nosič, který pomáhá extrahovat a vstřebávat cenné látky, takže se okřehkové víno používá k detoxikaci po užívání antibiotik nebo i po dlouhodobé léčbě chemoterapií.

