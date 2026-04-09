Zahradu u rybníka jako soukromý ráj pro fotografa proměnili Tři v zahradě

Martina Čermáková
Máte moderní minimalistický dům s krásným pozemkem u rybníka, na zahradě je ovšem zatím víceméně pusto prázdno. Když ale chcete mít krásné výhledy z velkoryse pojatých oken, a navíc venkovní prostory využívat jako kulisu pro svou uměleckou práci, nelze otálet. Nejpozději v tu chvíli je čas, aby na vaši zahradu nastoupili odborníci a poradili, co s ní.

Přesně to se stalo ve druhém díle pořadu České televize Tři v zahradě . Tři v zahradě – to jsou zahradní designér Ferdinand Leffler, zkušený realizátor Aleš Kurz a zahradní architektka Janka Bieliková – kteří pomáhají odvážným majitelům zahrad s proměnou jejich zeleného království. Tentokrát na téměř prázdném pozemku u sebevědomé novostavby fotografa Michala. Ten se potřeboval obklopit venkovním prostorem krásným na pohled a současně vyhovujícím pro jeho práci – především tedy fotografování na denním světle.

A tak se Michal i tři odborníci na zahrady společně s ním zaměřili na to, co Michal od své zahrady chce a potřebuje. Aby se domácí i jejich návštěvy mohli těšit na výhledy z domu do bohatých trvalkových záhonů. Aby se prostor zahrady otevřel od domu směrem k rybníku za plotem. Aby cestou k němu byl suchý, ale stinný sráz – pod chřadnoucími velkým jasany – osázený trvalkami i keřovým patrem a opatřený pohodlnými dubovými schody. Z cestičkami ze štípaného žulového kamene.

Zahrada jako soukromá oáza klidu i pracovní prostor

Česká televize, atelier Flera, Ferdinand Leffler, Tři v zahradě 2026, 2. díl
To také byla první fáze proměny zahrady, v níž se Michal cítil na to, že si většinu věcí zrealizuje sám či za pomoci blízkých. A jakkoliv měli Janka s Ferdinandem trochu obavy, jak to se svými pomocníky zvládne, povedlo se na výbornou. Cestičky ze štípaného kamene měli sice původně pokládat profíci, ti ale nedorazili a termín natáčení, kdy přijede štáb pořadu s kamerou byl jasně daný. Tak do toho Michal šel sám a naučil se to. Teď už ví, že pokládku kamene zvládne, navíc ho to bavilo a udělalo mu to radost. Zahradu má velikou, ještě se to bude rozhodně hodit.

U řeky, s dětmi a zvířectvem po boku, vybudovali za léto zahradu jako sen

Zahrada jako ateliér či home office

Hodně volného prostoru bude nejen pro Michala znamenat ještě spoustu práce, jak naznačily pohledy do téměř prázdné zahrady – a do vizualizace ve fotogalerii, jak ji v pořadu představil Ferdinand Leffler. Realizace bude postupná, nicméně už zakrátko se Michal jistě bude těšit z více než tisícovky trvalek vysazených v loňském roce.

Bílá fotostěna s pláží

Výrazným místem zahrady je plocha bílé stěny s atmosférou písečné pláže, kterou si Michal vybral pro svou práci fotografa. Denní světlo je pro něj totiž požehnáním. Už během natáčení pořadu Tři v zahradě fotil se zpěvačkou Olgou Lounovou.

Snímek Michalovy fotostěny na začátku natáčení – s hotovými portréty Simony Krainové či Jana Saudka. Stěna s pláží je vidět na úvodním videu článku.

Focení s Olgou Lounovou v létě 2025

Stromy na této zahradě téměř chybí. Jen na okraji pozemku jsou vzrostlé jasany, jenže částečně zasypané, a dle odborného názoru Aleše Kurze dost živořící. Už je tedy na místě přemýšlet nad jejich postupnou náhradou. Ve vlastní zahradě, za domem, pak ještě stojí dvě katalpy. Jedna živořící, utopená v trávníku, druhá se zamulčovanou výsadbovou mísou, takže jí věčně hladová tráva neubírá živiny. Aleš Kurz v pořadu na tomto příkladu vysvětlil, že takto opečovaný strom poroste rychleji a bude silnější a zdravější. I ořešák pak za rok naroste klidně o metr.

A jak by jednou měla či mohla Michalova zahrada vypadat? Měla by být umělecky inspirativní, i uklidňující a objímající. Podle Ferdinanda Lefflera třeba jako zahrada propojující rodinný dům se sochařským ateliérem, kterou navrhoval ateliér Flera. Z ateliéru sochaře je dnes krásný výhled do uzavřené vzrostlé i kvetoucí zahrady, která je útočištěm pro celou rodinu – včetně psů.

Michal si každopádně představuje, jak bude třeba dopoledne fotit a odpoledne se převlékne a půjde pracovat na zahradu. Aby mohl dělat svou práci už v průběhu realizace zahrady, k bílé fotostěně nainstaloval dřevěnou sochu a nechal navézt bílý písek. Iluze je dokonalá. Až se zapojí záhony trvalek, keřové patro i stromy, do budoucna by se tu mělo nají zajímavých míst na focení mnohem víc.

Zahrada jako obývák se vzrostlými břízami, přívětivá pro lidi i jezevčíky
Past na naivky. Tyto geniální vychytávky jste vlastně vůbec nepotřebovali

Co v domácnosti používáte jen občas, nemělo by zbytečně zabírat místo v...

Co v domácnosti používáte jen občas, nemělo by zbytečně zabírat místo v zásuvkách. Většinou najdete alternativu v základní kuchyňské výbavě. Podívejte se na letmý výběr, zda vám něco podobného...

U řeky, s dětmi a zvířectvem po boku, vybudovali za léto zahradu jako sen

Česká televize, atelier Flera, Ferdinand Leffler, Tři v zahradě 2026, 1. díl,...

U Vltavy, na samém okraji Prahy, si Martin a Denisa nejprve zrekonstruovali chatu. Svépomocí, se třemi dětmi, psem, kočkami a hejnem slepic po boku, a velice citlivě a vkusně. Pak na jejich krásný...

Keltský horoskop vám odhalí, který strom nejlépe odráží vaši osobnost i osud

Každý z lidí má svůj strom, někdo štíhlý a vysoký, další nízký, zato košatý…...

Každý z lidí má svůj strom, někdo štíhlý a vysoký, další nízký, zato košatý… Podle data narození tvoří člověk a strom dvojici, která se k sobě hodí, alespoň tak o tom vypovídá keltský horoskop....

KVÍZ: Znáte lidové pranostiky, které odhadovaly budoucí úrodu?

Počasí a úroda: naši prapředci moc dobře znali jejich vztah.

Tradiční české pranostiky představují fascinující soubor lidových zkušeností, které po generace pomáhaly zemědělcům odhadovat vývoj počasí a budoucí úrodu. Tento kvíz prověří vaše znalosti mouder...

Co s vařenými vejci po Velikonocích. 10 receptů, které neznáte

Vajíček je hodně, teď je ještě zužitkovat.

Až skončí Velikonoce, v lednici vám zbude hromada natvrdo uvařených, krásně malovaných vajec. Nemusíte je jíst jen se solí a pečivem. Připravili jsme pro vás deset receptů, které vajíčka promění v...

Energetická seznamka. Propojte se a ušetřete na elektřině tisíce korun ročně

V Propojeno si vyberete svého dodavatele, který má svoji FVE s přebytky.

Nastartovala seznamka pro sdílení elektrické energie. Vydělají na tom spotřebitelé, kteří dostanou levnější elektřinu i majitelé FVE, kteří nebudou přebytky prodávat přímo do sítě za nízkou cenu. Jak...

9. dubna 2026

Fytoftorová hniloba ničí keře. Poznejte Phytophthoru dřív, než bude pozdě

Opadavé azalky každé jaro září záplavou květů jasných barev.

Phytophthora patří k nejzávažnějším chorobám okrasných dřevin. Tento nenápadný patogen dokáže během krátké doby zničit celé keře. Jak infekci včas poznat a co dělat, abyste se jí na zahradě vyhnuli?

8. dubna 2026  12:22

Keltský horoskop vám odhalí, který strom nejlépe odráží vaši osobnost i osud

Každý z lidí má svůj strom, někdo štíhlý a vysoký, další nízký, zato košatý…...

Každý z lidí má svůj strom, někdo štíhlý a vysoký, další nízký, zato košatý… Podle data narození tvoří člověk a strom dvojici, která se k sobě hodí, alespoň tak o tom vypovídá keltský horoskop....

8. dubna 2026

Více než jen plný talíř. Proč je jídlo rituálem, který nás drží pohromadě

Tradiční italská domácnost často klade důraz na více generací u jednoho stolu....

Stůl býval odedávna srdcem domova, ale v dnešním digitálním světě se tato tradice leckde pomalu vytrácí. Zatímco ve Francii je jídlo zapsaným kulturním dědictvím a ve Španělsku se o každé sousto dělí...

8. dubna 2026

Kdo pije chytře, lépe rozpustí tukové polštářky. Nastartuje turbo hubnutí

Nepodceňujte jablka. Pro naše těla umí dělat téměř zázraky.

Chtěli byste bez námahy získat svou vysněnou postavu? Kdo by nechtěl! I když to zní jako pohádka, díky čisté jablečné šťávě v kombinaci s minerálkou je to opravdu možné. Navíc přidáváme i pět triků k...

7. dubna 2026

Navštivte zvířecí ikony Zoo Praha. 28 zastávek, které nesmíte minout

Sloní sameček Rudi, jeho otec Ankhor a opět březí matka Tamara v říjnu 2019.

Zoo Praha je unikátní v tom, že ke každému druhu pojí i nějaký konkrétní příběh, ať už jde o architektonicky oceňované pavilony, nebo úspěchy v záchraně druhů. Zde je podrobnější pohled na...

7. dubna 2026

Co s vařenými vejci po Velikonocích. 10 receptů, které neznáte

Vajíček je hodně, teď je ještě zužitkovat.

Až skončí Velikonoce, v lednici vám zbude hromada natvrdo uvařených, krásně malovaných vajec. Nemusíte je jíst jen se solí a pečivem. Připravili jsme pro vás deset receptů, které vajíčka promění v...

6. dubna 2026

Inspirace, až budete dnes malovat vejce na pomlázku. Kraslice v kostce

Tradice zdobení velikonočních vajíček v sobě spojuje prastarou symboliku nového...

Tradice zdobení velikonočních vajíček v sobě spojuje prastarou symboliku nového života s křesťanským oslavným rituálem, který se v českých zemích vyvinul v neobyčejně pestrou paletu lidového umění....

5. dubna 2026

Past na naivky. Tyto geniální vychytávky jste vlastně vůbec nepotřebovali

Co v domácnosti používáte jen občas, nemělo by zbytečně zabírat místo v...

Co v domácnosti používáte jen občas, nemělo by zbytečně zabírat místo v zásuvkách. Většinou najdete alternativu v základní kuchyňské výbavě. Podívejte se na letmý výběr, zda vám něco podobného...

4. dubna 2026

KVÍZ: Znáte lidové pranostiky, které odhadovaly budoucí úrodu?

Počasí a úroda: naši prapředci moc dobře znali jejich vztah.

Tradiční české pranostiky představují fascinující soubor lidových zkušeností, které po generace pomáhaly zemědělcům odhadovat vývoj počasí a budoucí úrodu. Tento kvíz prověří vaše znalosti mouder...

vydáno 3. dubna 2026

Čtveřice divokého lupení k nezaplacení patří na talíř nejen na Zelený čtvrtek

Mladý šťovík (na snímku) se podobně jako pampeliškové listy, medvědí česnek...

Nejkrásnější období v roce nabízí spoustu zelených dobrot plných vitaminů, a hlavně energie, kterou po zimě tolik potřebujeme. Naši předkové dobře věděli, proč patří na Zelený čtvrtek tradičně na...

2. dubna 2026

