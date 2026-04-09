Přesně to se stalo ve druhém díle pořadu České televize Tři v zahradě . Tři v zahradě – to jsou zahradní designér Ferdinand Leffler, zkušený realizátor Aleš Kurz a zahradní architektka Janka Bieliková – kteří pomáhají odvážným majitelům zahrad s proměnou jejich zeleného království. Tentokrát na téměř prázdném pozemku u sebevědomé novostavby fotografa Michala. Ten se potřeboval obklopit venkovním prostorem krásným na pohled a současně vyhovujícím pro jeho práci – především tedy fotografování na denním světle.
A tak se Michal i tři odborníci na zahrady společně s ním zaměřili na to, co Michal od své zahrady chce a potřebuje. Aby se domácí i jejich návštěvy mohli těšit na výhledy z domu do bohatých trvalkových záhonů. Aby se prostor zahrady otevřel od domu směrem k rybníku za plotem. Aby cestou k němu byl suchý, ale stinný sráz – pod chřadnoucími velkým jasany – osázený trvalkami i keřovým patrem a opatřený pohodlnými dubovými schody. Z cestičkami ze štípaného žulového kamene.
Zahrada jako soukromá oáza klidu i pracovní prostor
To také byla první fáze proměny zahrady, v níž se Michal cítil na to, že si většinu věcí zrealizuje sám či za pomoci blízkých. A jakkoliv měli Janka s Ferdinandem trochu obavy, jak to se svými pomocníky zvládne, povedlo se na výbornou. Cestičky ze štípaného kamene měli sice původně pokládat profíci, ti ale nedorazili a termín natáčení, kdy přijede štáb pořadu s kamerou byl jasně daný. Tak do toho Michal šel sám a naučil se to. Teď už ví, že pokládku kamene zvládne, navíc ho to bavilo a udělalo mu to radost. Zahradu má velikou, ještě se to bude rozhodně hodit.
|
Zahrada jako ateliér či home office
Hodně volného prostoru bude nejen pro Michala znamenat ještě spoustu práce, jak naznačily pohledy do téměř prázdné zahrady – a do vizualizace ve fotogalerii, jak ji v pořadu představil Ferdinand Leffler. Realizace bude postupná, nicméně už zakrátko se Michal jistě bude těšit z více než tisícovky trvalek vysazených v loňském roce.
Bílá fotostěna s pláží
Výrazným místem zahrady je plocha bílé stěny s atmosférou písečné pláže, kterou si Michal vybral pro svou práci fotografa. Denní světlo je pro něj totiž požehnáním. Už během natáčení pořadu Tři v zahradě fotil se zpěvačkou Olgou Lounovou.
Stromy na této zahradě téměř chybí. Jen na okraji pozemku jsou vzrostlé jasany, jenže částečně zasypané, a dle odborného názoru Aleše Kurze dost živořící. Už je tedy na místě přemýšlet nad jejich postupnou náhradou. Ve vlastní zahradě, za domem, pak ještě stojí dvě katalpy. Jedna živořící, utopená v trávníku, druhá se zamulčovanou výsadbovou mísou, takže jí věčně hladová tráva neubírá živiny. Aleš Kurz v pořadu na tomto příkladu vysvětlil, že takto opečovaný strom poroste rychleji a bude silnější a zdravější. I ořešák pak za rok naroste klidně o metr.
A jak by jednou měla či mohla Michalova zahrada vypadat? Měla by být umělecky inspirativní, i uklidňující a objímající. Podle Ferdinanda Lefflera třeba jako zahrada propojující rodinný dům se sochařským ateliérem, kterou navrhoval ateliér Flera. Z ateliéru sochaře je dnes krásný výhled do uzavřené vzrostlé i kvetoucí zahrady, která je útočištěm pro celou rodinu – včetně psů.
Michal si každopádně představuje, jak bude třeba dopoledne fotit a odpoledne se převlékne a půjde pracovat na zahradu. Aby mohl dělat svou práci už v průběhu realizace zahrady, k bílé fotostěně nainstaloval dřevěnou sochu a nechal navézt bílý písek. Iluze je dokonalá. Až se zapojí záhony trvalek, keřové patro i stromy, do budoucna by se tu mělo nají zajímavých míst na focení mnohem víc.
|
