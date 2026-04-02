U řeky, s dětmi a zvířectvem po boku, vybudovali za léto zahradu jako sen

Martina Čermáková
U Vltavy, na samém okraji Prahy, si Martin a Denisa nejprve zrekonstruovali chatu. Svépomocí, se třemi dětmi, psem, kočkami a hejnem slepic po boku, a velice citlivě a vkusně. Pak na jejich krásný pozemek se starou zahradou vstoupila trojice aktérů, kteří provázejí novým pořadem České televize Tři v zahradě: zahradní designér Ferdinand Leffler, realizátor Aleš Kurz a zahradní architektka Janka Bieliková.

Po dvou řadách Ferdinandových zahrad se diváci České televize dočkali nového pořadu z dílny zahradního designéra Ferdinanda Leffera a jeho šikovných kolegů. Tentokrát pod názvem Tři v zahradě, protože si přizval zkušeného realizátora zahrad a specialistku na záhony trvalek i letniček.

„Přizval jsem si na pomoc špičky v oboru, kamarády, kteří se postarají o správnost technologií, arboristiku a výběr vhodných trvalek, takže se můžu plně věnovat majitelům a konceptům jejich zahrad,“ nastínil zahradní designér Ferdinand Leffler koncept nového pořadu o zahradách.

Na zahradě u řeky zvládli spoustu práce svépomocí

Česká televize, atelier Flera, Ferdinand Leffler, Tři v zahradě 2026, 1. díl, Zahrada u řeky
Uvedená trojice odborníků v prvním díle zavítala do království rodiny Martina a Denisy, kteří se po rekonstrukci chaty vrhli s nemenší vervou do budování zahrady. Prostě zatoužili vybudovat si ráj u řeky pro sebe, děti, kočky, psa i slepice. A jak se podařilo skloubit všechna přání a požadavky rodiny s dispozicí pozemku, zarostlou zahradou, dětmi i zvířaty?

Jaké bylo natáčení...

„Tentokrát jsme byli majitelům mnohem blíž, takže jsem lépe pochopil, proč a jak přistupují k realizaci jednotlivých koutů zahrady. Věřím, že si diváci užijí, jak si majitelé vzali naše rady k srdci a jak je nakonec proměnili ve skutečnost. Na začátku jsem byl často skeptický – nevěřil jsem, že tak velké sousto zvládnou sami. Jsem přesvědčený, že tahle série dodá odvahu i dalším majitelům pustit se do své zahrady vlastníma rukama,“ shrnuje zkušenost z natáčení osmidílného pořadu Tři v zahradě Ferdinand Leffler.

Divák pořadu je u toho, jak zkušený tým provedl pod vedením Aleše Kurze citlivou probírku stávajících stromů – sice v létě poskytují úlevný stín, nicméně nesmí to být na úkor ohrožení bezpečnosti kohokoliv, kdo se na zahradě pohybuje. Pustit trochu sluníčka na pozemek je přece jen také potřeba – ať už pro keře a rostliny toho nejspodnějšího patra – tedy trvalkové či zeleninové záhony. A koneckonců i pro lidi a zvířata.

Takže stará a krásná vzrostlá třešeň byla ponechána a Martin kolem ní vybudoval pohodlnou kruhovou lavici, která objímá její opravdu silný kmen. V létě bude pro hry dětí, odpočinek či vypití kávy ve stínu jako dělaná. Vícekmenná slivoň naopak musela ustoupit, protože dříve nebo později hrozila rozpadnutím, pryč přišla i neduživá jabloňka. Ač se tu kácelo, mělo to smysl. A vlastně se získal prostor i pro novou výsadbu.

Denisa byla hodně natěšená na to, jak se do návrhu zahrady podaří dostat květinové záhony a zkušená Janka Bieliková jí navrhla opravdu na míru – zahrady orientované na sever, mírně do kopce, ve stínu a polostínu – nové trvalkové záhony i místa pro výsev letniček. S manželem pak pro ně vzorně připravili půdu, Janka jim je pomohla rozmístit a veškerou výsadbu už Denisa na podzim zvládla sama. Teď už je ze záhonu tahá očima.

Leffler: V Americe mi došlo, že je zahradní architektura boží dobrodružství

Společně pak odborníci i s rodinou vybrali místo pro praktický kurník – za domem, v produkční části zahrady, protože s trvalkovými záhony nejdou hrabavé slepice úplně dohromady, i když je fajn je občas vypustit, protože umí kromě snášení vajíček mj. skvěle vysbírat třeba klíšťata z trávníku.

Právě trávníku jsou v zahradě dvě pěkné oválné plochy trávníku (viz koncept ve videu) vhodné nejen pro dětské vodní hrátky. A místo se našlo i pro ohniště s mlatovou plochou – právě ve videu je vidět i naprosto noblesní dřevník s vyvýšeným pelíškem pro dospělé i děti, který Martin skvěle vyvedl podle Denisiných požadavků. Aby ho prostě využili nejen pro uložení dřevo, ale maximální měrou i pro sebe.

Půdorys zahrady u chaty u řeky s konceptem proměny od atelieru Flera

Třešničkou na dortu pak je zahradní sauna, nad níž se vznášela zcela pochopitelná otázka, zda na ni zaneprázdněná rodina ještě najde sílu, čas i peníz. A Martin nezklamal ani v tomto případě – sám zvládl její stavbu a s podzimem byl připraven nastudovat si technologie, aby mohl její realizaci sám úspěšně dotáhnout do konce. Odvážní manželé plní elánu a optimismu prostě jedinečnou příležitost proměnit své sny ve skutečnost pod odborným vedením zkušených průvodců využili do puntíku.

