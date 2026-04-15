Biobazén pořídili za zlomek ceny, rodina si ale při natáčení s Lefflerem mákla

Asi nejkomplikovanější a nejnáročnější proměna zahrady z celého natáčení pořadu České televize Tři v zahradě proběhla u zrekonstruovaného domu po prarodičích v Mladé Boleslavi. Majitele čekal nelehký úkol: likvidace starého betonového monstra, srovnání terénu a budování nového přírodního koupání.

Ondra a Míša, během loňského natáčení rodiče čtyřletého syna a dvouleté holčičky – kteří si už před proměnou zahrady jako takové sami položili dřevěnou terasu – šli do spolupráce s odborníky pořadu o proměnách zahrad s opravdu velkými ambicemi. Bylo třeba alespoň pohledově překonat hodně vyvýšenu terasu, zlikvidovat starý betonový bazén a postavit nový, s biotechnologií, i za cenu chladnější vody.

„Tři v zahradě“ – zahradní designér Ferdinand Leffler, zkušený realizátor Aleš Kurz a zahradní architektka Janka Bieliková – sice byli mladému páru k ruce s návrhem, pomocí i konzultacemi, ale upřímně se obávali, zda se to dá víceméně svépomocí a s rozpočtem 400 tisíc zvládnout.

Vybudovali biotop, zachovali sad, mají další plány

Starý ovocný sad po prarodičích chtěli mladí manželé zachovat, vlastního ovoce si váží a Aleš Kurz jim potvrdil, že až na jeden jsou všechny stromy v sadu zdravé a zkušenými členy rodiny pečlivě opečovávané, takže jejich zachování rozhodně stojí za to. Právě do sadu v zadní části zahrady pak Ferdinand Leffler a Lenka Dřevjaná ve spolupráci s atelierem Flera navrhli saunu, kterou si tam mladá rodina do budoucna zbuduje.

U řeky, s dětmi a zvířectvem po boku, vybudovali za léto zahradu jako sen

Zahradní architektka Janka Bieliková, specialistka na správný výběr rostlin a jejich kombinace na to které stanoviště se soustředila na co nejcitlivější a nejpřirozenější propojení vysoko položené terasy se zbytkem zahrady a záhony podél plotu z tújí a tisu – krásně o tom mluví v úvodním videu článku. Dále šlo také o zkrášlení okolí nového přírodního koupání a trvalkové záhony mezi biotopem a sadem v zadní části zahrady.

Zahradu u rybníka jako soukromý ráj pro fotografa proměnili Tři v zahradě

Za loňské léto rodina zvládla neuvěřitelné

Míša svého manžela představila jako velmi šikovného, a on to dokonalou realizací všeho naplánovaného potvrdil. Ve spolupráci se svým tatínkem, za občasné výpomoci Míši, zvládli úpravy terénu i vybudování bazénu. „Pomáhaly nám tři firmy: z časových důvodů jsme si u bazénu nechali udělat terasu, PVC folii samozřejmě a výkopové práce,“ vypočítával Ondra. Jinak tu obrovskou proměnu své zahrady opravdu zvládli sami s rodinou a do svého velmi omezeného rozpočtu 400 tisíc se vešli.

Tento typ biotopu od Martina Šrejbara si Ondřej vybral sám. Dvakrát do roka stačí vyčistit filtry.

S konceptem od Flery, kde jsou jasně zanesené plány se zahradou do budoucna – mj. jako již zmíněná sauna s výhledem přes sad či trvalkové záhony, které si Míša postupně vysadí – jsou majitelé spokojeni. A nadšení jsou z toho, že ohyzdný starý bazén ze zahrady zmizel a konečně se mohou i s dětmi pořádně vykoupat v čisté přírodní vodě.

Jasně, teď jsou jejich děti jsou ještě docela malé, ale i s tím se počítá – na pár let prostě Ondra postaví kolem bazénu nenápadný plůtek, aby měli s Míšou pohyb dětí po zahradě pod kontrolou. „V takhle krásném bazénu se obě děti naučí plavat velmi rychle,“ nepochybuje navíc Ferdinand Leffler.

Koupací jezírko stojí hodně úsilí. A nejméně půl milionu, říká odborník

Pro přírodní koupání na zahradě je ideální biobazén či koupací jezero

Volbou jezírka se péči o vodu nevyhnete, biobazén může být ideál
