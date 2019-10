Británie má plán na radikální snížení emisí uhlíku. Použije k tomu přírodu

Zprávu o přirozeném klimatickém řešení přinesl web The Conservation. Na prvním místě radí navrátit velkou plochu území přírodě. Na čtvrtině rozlohy Velké Británie by měly vzniknout nové lesy, důležité je zastavit vysoušení rašelinišť.

Nakonec by měl vzniknout systém, kdy by si příroda vzala zpět, co je její. Tak by se obnovil přirozený ekosystém, kde v přirozené symbióze žije nejen rostlinstvo, ale i zvěř nebo hmyz.

V praxi by to mohlo vypadat tak, že obnovená stanoviště přírody by měla být propojena. Do přírody by se mohli vrátit bobři, kteří by pomohli s místními záplavami, nebo třeba vlci regulující stav zvěře.

Podle serveru asi 45 % procent povrchu Velké Británie toří pastviny pro hospodářská zvířata. Ale právě biologicky nejchudší půda se udržuje jen díky zemědělským dotacím. V současné době jsou to podle The Conservation asi tři miliardy liber ročně a podle některých odhadů je to zhruba polovina příjmů zemědělců.

Po brexitu by tyto prostředky mohly posloužit zemědělcům, aby místo neefektivního hospodaření na chudých půdách zapracovali na návratu přirozené přírody. Plán počítá také s vydáváním takzvaných zelených dluhopisů, aby bylo možné celou iniciativu financovat.

Problém spočívá v tom, jak nahradit spotřebu potravin, které je třeba vyprodukovat. Místo masa by se mělo pěstovat více luštěnin či ořechů, které k vypěstování potřebují daleko méně energie a vody.

Je to malý pokus o návrat k tradičnímu způsobu stravování a k přírodě. Otázkou zůstává, zda je moderní společnost ochotná a schopná takové změny přijmout.