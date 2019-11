14:00 , aktualizováno 14:00

Přestože Václav Větvička už překročil osmdesátku, denně dojíždí do zámeckého parku ve Štiříně, který deset let vedl. Stále jím neúnavně provází zájemce a má tam botanickou poradnu. Vždy je pozitivně naladěný a vždy má co říct. Není divu, že si ho tak oblíbili televizní diváci i rozhlasoví posluchači.