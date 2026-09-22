Během devíti měsíců v jihoamerickém zajetí si v té době čtyřiadvacetiletý lovec rostlin vymyslel detailní plán botanické zahrady. Její koncept postavil na nápadu rozvrhnout jednotlivé druhy podle kontinentů původu přímo do tvaru mapy světa.
O pět let později přetavil svou vizi v realitu. Na pozemcích rodinného sídla, hradu Lullingstone v Kentu, slavnostně otevřel pro veřejnost takzvanou Světovou zahradu.
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„Vymýšlení zahrady mi pomáhalo ukrátit si čas a nezbláznit se. Doslova mi to zachránilo život,“ vzpomíná Hart Dyke, kterého ozbrojenci drželi společně s jeho přítelem Paulem Winderem. „V jednu chvíli k nám věznitelé přišli a řekli: ‚Zabijeme vás. Zbývá vám pět hodin života.‘ Rodina o nás devět měsíců neměla jedinou zprávu. První signál dostali až ve chvíli, kdy nás propustili.“
Světová zahrada, která slaví 20 let od svého založení, se od té doby neustále rozrůstá o další vzácné a botanicky významné druhy.
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„Pobyt v Kolumbii ze mě udělal člověka, kterým jsem dnes. Uvědomil jsem si, že musím žít každý den naplno. Když se ohlédnu zpátky, svým únoscům jsem vlastně vděčný. Bez nich bych tuto krásnou zahradu nikdy nevytvořil, znamená pro mě strašně moc,“ vysvětluje botanik.
Na nadcházející jubilejní sezonu se velmi těší. „Bude to období oslav, během nichž chceme vítat lidi a vyprávět jim náš neuvěřitelný příběh. To, jak velký úspěch zahrada sklízí, mě naplňuje obrovskou hrdostí. Miluji setkávání s návštěvníky z celého světa, kteří přijíždějí do našeho malého koutu v Kentu. Občas dorazí i samotní Kolumbijci, kteří se mi jménem své země omlouvají za to, co jsem tam musel prožít.“