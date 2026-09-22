Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Devět měsíců v zajetí partyzánů. Botanik přežil díky snu o unikátní zahradě

Marek Burza
Tom Hart Dyke

Tom Hart Dyke | foto: Profimedia.cz

Koncept botanické zahrady je postavený na nápadu rozvrhnout jednotlivé druhy...
Svou zahradu založil Dyke na pozemcích rodinného sídla, hradu Lullingstone v...
Tom drží papírové plány své „Světové zahrady“ (World Garden), které vypracoval...
Tom pěstuje své kaktusy už tak dlouho, že jsou vyšší než on sám.
10 fotografií
Život botanika Toma Harta Dykea se navždy změnil 16. března 2000, kdy ho při hledání vzácných orchidejí unesli kolumbijští partyzáni.

Během devíti měsíců v jihoamerickém zajetí si v té době čtyřiadvacetiletý lovec rostlin vymyslel detailní plán botanické zahrady. Její koncept postavil na nápadu rozvrhnout jednotlivé druhy podle kontinentů původu přímo do tvaru mapy světa.

O pět let později přetavil svou vizi v realitu. Na pozemcích rodinného sídla, hradu Lullingstone v Kentu, slavnostně otevřel pro veřejnost takzvanou Světovou zahradu.

Vousatý plantaholik proměnil dům v prales s 10 000 rostlinami

„Vymýšlení zahrady mi pomáhalo ukrátit si čas a nezbláznit se. Doslova mi to zachránilo život,“ vzpomíná Hart Dyke, kterého ozbrojenci drželi společně s jeho přítelem Paulem Winderem. „V jednu chvíli k nám věznitelé přišli a řekli: ‚Zabijeme vás. Zbývá vám pět hodin života.‘ Rodina o nás devět měsíců neměla jedinou zprávu. První signál dostali až ve chvíli, kdy nás propustili.“

Světová zahrada, která slaví 20 let od svého založení, se od té doby neustále rozrůstá o další vzácné a botanicky významné druhy.

Baobab, symbol dlouhověkosti a vitality, je pro fotografy hvězdou hvězd

„Pobyt v Kolumbii ze mě udělal člověka, kterým jsem dnes. Uvědomil jsem si, že musím žít každý den naplno. Když se ohlédnu zpátky, svým únoscům jsem vlastně vděčný. Bez nich bych tuto krásnou zahradu nikdy nevytvořil, znamená pro mě strašně moc,“ vysvětluje botanik.

Na nadcházející jubilejní sezonu se velmi těší. „Bude to období oslav, během nichž chceme vítat lidi a vyprávět jim náš neuvěřitelný příběh. To, jak velký úspěch zahrada sklízí, mě naplňuje obrovskou hrdostí. Miluji setkávání s návštěvníky z celého světa, kteří přijíždějí do našeho malého koutu v Kentu. Občas dorazí i samotní Kolumbijci, kteří se mi jménem své země omlouvají za to, co jsem tam musel prožít.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Deset největších mýtů o praní a sušení prádla. Děláte tyto chyby i vy?

ilustrační snímek

Více pracího prostředku znamená čistší prádlo. Ručníky per vždy na šedesátku. A krátký program pořádně nic nevypere. Kolem praní a sušení se stále drží řada zažitých pravidel, která už dnes neplatí....

KVÍZ: Poznáte uniformy a jejich součásti podle obrázku?

Rakousko-uherská generalita

Uniformy armády se během let měnily. Poznáte je podle fotografie?

Co krok, to hřib. Sever Čech je teď houbařský ráj, muž natočil nevídanou úrodu

Premium
Rodina z Ústí nad Labem vyrazila během uplynulého víkendu houbařit k Tisé na...

Sever Čech, tedy oblast Krušných hor, Děčínsko, Liberecko a Českolipsko se proměnily v houbařský ráj. Po dlouhých měsících sucha vozí lidé z lesů plné košíky. Jeden z houbařů natočil, jak na Děčínsku...

Kde rostou houby 2026: mapa ČHMÚ posílá houbaře do severních Čech

ilustrační snímek

Po vlně srážek se české lesy probudily k životu a v řadě regionů právě začíná podzimní houbařská vlna. Celorepublikový průměr mykoindexu dosahuje hodnoty 56 ze 100, což značí velmi dobré celkové...

Ani náznak otlaku. V bavorské fabrice ručně šijí pohorky, které vydrží i dekády

Premium
Kousek za Mnichovem sídlí v polích manufaktura, kde už přes 100 let ručně...

Kousek za Mnichovem sídlí v polích manufaktura, kde už přes 100 let ručně šijí boty. Jejich výrobky dokážou spolehlivě sloužit desítky let i v dnešní rychloobrátkové době. Magazín Víkend DNES měl...

Sedmero nejčastějších mýtů o psech, kterým stále věří většina pejskařů

Jedním z nejčastějších psích mýtů je přesvědčení, že fena by měla mít alespoň jednou za život štěňata. Je to tomu ovšem skutečně tak?

Myslíte si, že je pes zdravý jen tehdy, pokud má mokrý čumák? Že by fena měla mít alespoň jednou za život štěňata? Nebo že jeden psí rok odpovídá sedmi lidským? Některé informace si pejskaři...

22. září 2026

Devět měsíců v zajetí partyzánů. Botanik přežil díky snu o unikátní zahradě

Tom Hart Dyke

Život botanika Toma Harta Dykea se navždy změnil 16. března 2000, kdy ho při hledání vzácných orchidejí unesli kolumbijští partyzáni.

22. září 2026

Hrošík Mars nechtěl ven z vody. Matce Posie stačil jediný pohled

Hrošík odmítá opustit bazén. Z virálního videa je hit

Domlouvání ani lákání nepomáhalo. Malý hrošík Mars si pobyt ve vodě užíval natolik, že se mu ven zkrátka nechtělo. Když už si s ním chovatelé nevěděli rady, přišla jeho matka Posie. Stačil jediný...

21. září 2026

Vlhkost a plíseň v domě? Proč musíte zdivo vyřešit ještě před zimou

Dřív se domy podřezávaly, dnes se spíš použávají chemické injektáže.

Koupili jste starší dům, vyměnili okna, udělali nové podlahy a těšili se na první zimu v teplém domově. Jenže jak se venku ochlazuje a sychravé podzimní počasí přechází v první mrazy, zjišťujete...

21. září 2026

Týden skleněného zabijáka odkrývá smrtící ptačí překážky. Pomozte je zmapovat

Ornitologové se snaží nebezpečná prosklená místa zmapovat. Týden skleněného...

Od pondělí 21. do neděle 27. září se mohou lidé zapojit do Týdne skleněného zabijáka a mapovat uhynulé a zraněné ptáky v okolí skleněných ploch.

21. září 2026

Houbaři hlásí první košíky. Podívejte se na nejlepší čtenářské úlovky

Suchdol nad Lužnicí. Hřiby dobové jsem nalezl na hrázi rybníka nedaleko...

Letošní léto bylo na houby skoupé. Vzhledem k tomu, že největší vedra už pominula a houby už začaly vystrkovat růžky, můžeme vám už ukázat první čtenářské úlovky.

20. září 2026

Na pláž La Escobilla dorazilo 330 tisíc želv. Písek zmizel pod krunýři

Přes 330 tisíc želv dorazilo na jih Mexika, jejich přežití ohrožuje změna...

Nejdřív se na obzoru objeví několik krunýřů. Za chvíli jich jsou tisíce a pláž začne mizet pod želvami. Při letošním hromadném hnízdění už na jediném místě zahnízdilo přes 330 tisíc samic a v písku...

19. září 2026

Pivoňky přesaďte ještě v září. O kvetení rozhodne pět centimetrů

Dělení a přesazování bylinných pivoněk se provádí na konci srpna a v září. Očka musejí při výsadbě zůstat nejvýše pět centimetrů pod povrchem půdy.

Pivoňky vydrží na jednom místě desítky let, při přesazování však špatně odpouštějí chyby. Rozhoduje správný termín, slunné stanoviště a především hloubka, do které uložíte jejich očka. Pokud skončí...

19. září 2026

Cold brew coffee je šetrnější k žaludku a pomáhá rychleji spalovat tuky

Cold Brew Coffee si snadno připravíte i doma.

Dalo by se o ní s lehkou nadsázkou říci, že je to taková „káva na hubnutí“. Každopádně tato novinka umí ochladit, dodat živiny a ještě pomoci s hubnutím. Léto už sice pomalu doznívá, ale užijme si...

19. září 2026

Největšího netopýra Evropy poprvé chytili v Česku. Má skoro půlmetrové rozpětí

Netopýr obrovský byl poprvé odchycen v Česku. (16. září 2026)

Významný den české chiropterologie. Tak okomentoval středeční hlubokou noc zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Se svými dvěma studenty se mu totiž vůbec poprvé na území...

18. září 2026  13:32

Kde rostou houby 2026: mapa ČHMÚ posílá houbaře do severních Čech

ilustrační snímek

Po vlně srážek se české lesy probudily k životu a v řadě regionů právě začíná podzimní houbařská vlna. Celorepublikový průměr mykoindexu dosahuje hodnoty 56 ze 100, což značí velmi dobré celkové...

18. září 2026  9:38

Myši stačí otvor šest milimetrů. Obvod domu projděte dřív, než koupíte pasti

Taková díra je pro myšku jako obří vrata. Dokáže se protáhnout mnohem menším...

S prvním podzimním ochlazením se do domů, sklepů a chalup začínají stahovat hlodavci, kteří do té doby spokojeně žili venku. Než ale bezhlavě nakoupíte zásobu pastiček, vyplatí se zkontrolovat obvod...

18. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.