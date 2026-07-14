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Noemova archa rostlin. Na mizení druhů má člověk velký podíl, říká botanik

Josef Hympl
  16:00

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Náměstek pro odbornou činnost v Botanické zahradě hl. m. Prahy Vlastimil Rybka poukazuje na to, že se na relativně malé ploše podařilo rostlinám připravit unikátní prostředí od hadcových stepí přes mokřady až po vápencové stráně. V botanické najdete dokonce i zhruba dvacítku v Čechách už vyhynulých druhů. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Unikátní expozici Archa Bohemica, která návštěvníkům přibližuje ohrožené i již vyhynulé druhy rostlin České republiky, můžete obdivovat v botanické zahradě v pražské Troji. Náměstek pro odbornou činnost v Botanické zahradě hl. m. Prahy Vlastik Rybka poukazuje na to, že se na relativně malé ploše podařilo rostlinám připravit unikátní prostředí od hadcových stepí přes mokřady až po vápencové stráně.

V botanické zahradě najdete dokonce i zhruba dvacítku v Čechách už vyhynulých druhů. Projekt má nejen vzdělávací rozměr, ale slouží také jako genofondová základna pro návrat některých kriticky ohrožených druhů zpět do přírody.

Od loňského roku se pražská botanická zahrada může pochlubit speciální expozicí původních ohrožených druhů v Česku. Proč jste se na ně zaměřili?
Tenhle projekt si klade za cíl prezentovat biotopy mizejících rostlinných druhů České republiky veřejnosti. Chceme ukázat a podtrhnout, proč jsou konkrétní lokality ohrožené, a samozřejmě s tím souvisí i to, proč jsou ohrožené i druhy, které se na nich vyskytují.

Nechci znít jako nějaký starý pamětník, ale dříve jste mohl ze silnice běžně vstoupit do louky nebo jinam do okolí, dneska máte všude brutálně rozšířené kopřivy. Jejich porosty jsou hnané právě dusíkem a rozšiřují se nadměrně.

Vlastik Rybka

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Unikátní expozici Archa Bohemica, která návštěvníkům přibližuje ohrožené i již vyhynulé druhy rostlin České republiky, můžete obdivovat v botanické zahradě v pražské Troji. Náměstek pro odbornou...

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