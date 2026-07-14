V botanické zahradě najdete dokonce i zhruba dvacítku v Čechách už vyhynulých druhů. Projekt má nejen vzdělávací rozměr, ale slouží také jako genofondová základna pro návrat některých kriticky ohrožených druhů zpět do přírody.
Od loňského roku se pražská botanická zahrada může pochlubit speciální expozicí původních ohrožených druhů v Česku. Proč jste se na ně zaměřili?
Tenhle projekt si klade za cíl prezentovat biotopy mizejících rostlinných druhů České republiky veřejnosti. Chceme ukázat a podtrhnout, proč jsou konkrétní lokality ohrožené, a samozřejmě s tím souvisí i to, proč jsou ohrožené i druhy, které se na nich vyskytují.
Nechci znít jako nějaký starý pamětník, ale dříve jste mohl ze silnice běžně vstoupit do louky nebo jinam do okolí, dneska máte všude brutálně rozšířené kopřivy. Jejich porosty jsou hnané právě dusíkem a rozšiřují se nadměrně.