Biologický boj proti škůdcům začíná už v březnu: Jak s nimi nejlépe zatočit?

Zatímco nad zemí se příroda teprve nesměle probouzí, pod povrchem už začíná neviditelná bitva o vaši budoucí úrodu. Právě březen a teplé zimní periody jsou nejlepším obdobím, kdy lze nejúčinněji zasáhnout škůdce v jejich nejzranitelnějším stadiu, a to přímo v půdě. Pokud vsadíte na biologickou ochranu rostlin právě teď, můžete se vyhnout plošnému nasazení chemie v hlavní sezoně.
Dřepčík polní

Dřepčík polní

Požerek dospělců lalokonosců
Larva lalokonosce
Ředkvičky poškozené květilkou
Přípravek Nema-care
13 fotografií

Zahrádkářská sezona sice oficiálně startuje až s prvními jarními pracemi, ale pro zkušeného pěstitele boj proti škůdcům nikdy nekončí. Mnoho z nich totiž přečkalo zimu jako larvy nebo vajíčka v zemi či v prasklinách kůry. Jakmile se půda prohřeje nad kritickou mez, tito spáči se aktivují a začnou hodovat na kořenech vašich rostlin. Biologické metody ale mají tu obrovskou výhodu, že fungují preventivně a cíleně. Stačí trefit správné načasování.

Proč řešit škůdce už v zimě a na začátku jara?

Logika je jednoduchá – v březnu jsou škůdci často v raném vývojovém stadiu nebo ještě jako larvy v půdě. V této fázi jsou vůči biologickým predátorům, jako jsou parazitické hlístice, nejzranitelnější. Pokud počkáte, až se z nich stanou dospělci, kteří vylétnou nebo se rozlezou po zahradě, bude jejich likvidace mnohem náročnější a pravděpodobně se už neobejdete bez agresivnějších postřiků.

U biologické ochrany však platí jedno zásadní pravidlo: rozhoduje teplota půdy, nikoliv vzduchu. I když vás březnové sluníčko láká do trička a teploměr ukazuje 12 °C, půda může být stále promrzlá. V takovém případě bioagens (živí agenti) nebudou fungovat. Pro většinu užitečných hlístic je nutné, aby teplota půdy neklesala pod 5 °C.

Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu

Na koho v březnu zaútočit?

V tomto období dává největší smysl zaměřit se na škůdce, kteří se ukrývají v substrátu nebo v trávníku.

Lalokonosec: tichý zabiják kořenů

Larvy lalokonosců rýhovaných přezimují u kořenů jahod, rododendronů či v okrasných nádobách. Právě období od února do května je ideálním obdobím pro zásah na hibernující larvy a kukly dříve, než se promění v dospělce. Pokud máte pocit, že vaše rostliny v květináčích chřadnou nebo mají poškozené kořenové krčky, pravděpodobně za to mohou tito bílí červi s tlustým tělem.

K jejich likvidaci se používá bioagens Nemamax. Obsahuje parazitické hlístice rodu Heterorhabditis, které v půdě aktivně vyhledávají larvy škůdců, pronikají do nich a do 48 hodin je usmrcují. Obrovskou výhodou je, že se hlístice v mrtvých larvách dále množí, takže ochrana působí dlouhodobě.

Požerek dospělců lalokonosců

Aby byl zásah úspěšný, teplota půdy by měla být minimálně 8 °C (ideálně mezi 12 a 25 °C) alespoň po několik hodin denně. Kromě lalokonosců si Nemamax v tomto předjarním období poradí i s larvami listokazů, klikorohů nebo chroustů. Aplikace je jednoduchá formou zálivky, po které je nutné udržovat půdu 3 až 4 týdny vlhkou, aby se miniagentům dobře pracovalo.

Larva lalokonosce

Květilky a dřepčíci: ochrana kořenové zeleniny začíná v půdě

Pěstujete mrkev, ředkvičky, zelí nebo cibuli? Pak pravděpodobně znáte ten smutný pohled na vytaženou zeleninu, která je prožraná chodbičkami nebo má úplně zničené kořeny. Často za to mohou larvy květilek, pochmurnatek nebo dřepčíků. Právě kořenová zelenina napadená těmito škůdci se nedá skladovat a většinou končí v kompostu.

Ředkvičky poškozené květilkou

U dřepčíků je důležité vědět, že hlístice likvidují pouze jejich larvy v půdě, na dospělé skákající brouky na listech už nepůsobí. Pokud vám tedy na zahradu doletí dospělci, je nutné kombinovat péči o půdu s následným postřikem. U květilek a pochmurnatky však včasná aplikace hlístic dokáže zachránit celou úrodu.

Účinnou biologickou zbraní pro tyto případy je přípravek Nema-care. Obsahuje parazitické hlístice, které v půdě aktivně vyhledávají larvy těchto škůdců. Je ideální volbou pro zeleninové záhony, protože likviduje přezimující i larvální stadia přímo v místě jejich vzniku.

Nema-care je nejúčinnější při teplotách půdy mezi 15–25 °C. Proto se aplikuje bezprostředně po objevení prvních škůdců, obvykle od konce dubna. Pokud pěstujete třešně, tento přípravek využijete i proti vrtuli třešňové – aplikuje se v období, kdy ze stromů opadávají shnilé plody, aby hlístice zlikvidovaly larvy stahující se do země.

Přípravek Nema-care

Smutnice v substrátu

Dospělé smutnice vypadají jako drobní neškodní komárci, kteří milují vlhký substrát. Zatímco dospělci rostlinám přímo neškodí, jejich larvy (asi 5 mm dlouzí červíci) poškozují kořínky, což vede k chřadnutí a pomalému růstu, zejména u mladých sazenic a pokojovek. Jelikož dospělá samice naklade až 250 vajíček, populace se v teple domova nebo skleníku rozrůstá bleskovým tempem.

Nejúčinnější strategií je kombinovaný útok. Proti poletujícím muškám použijte žluté lepové desky, které dospělce odchytí a zabrání jim v kladení dalších vajíček. Na larvy v zemi pak nasaďte parazitické hlístice Nemaplus. Tyto mikroskopické organismy aktivně vyhledávají larvy smutnic, vpravují do nich symbiotické bakterie a škůdce během několika dní hyne.

Muška smutnice

Lepové desky se smutnicemi

Aby hlístice v substrátu dobře fungovaly, je nutné udržovat půdu vlhkou, ale ne přemokřenou. Teplota substrátu by měla být minimálně 10 °C. Právě v zimě a na začátku jara, kdy rostliny mají vegetační klid, pomůže také dočasné omezení zálivky, ideálně zalévání pouze do podmisky, aby povrch substrátu nebyl pro smutnice tak lákavý. Jedna aplikace hlístic ochrání vaše rostliny zhruba na 6 týdnů, což je dostatečná doba na přerušení vývojového cyklu tohoto škůdce.

Tiplice a další larvy v trávníku

Rezavé skvrny v trávníku a vadnoucí rostliny mají často na svědomí tiplice. Jejich larvy přezimují v zemi a časně na jaře se začínají krmit jemnými kořínky. Zatímco dospělé tiplice jsou neškodné mušky, jejich larvy mohou během svého osmiměsíčního cyklu napáchat značné škody. Podobně ničivě působí i krtonožka, která při budování svých podzemních chodbiček doslova přetíná vše, co jí stojí v cestě.

Tiplice v trávě - dospělec

Trávník poničený tiplicemi

Pro tyto případy existuje biologický specialista: přípravek Nemastar. Obsahuje hlístice Steinernema carpocapsae, které jsou vysoce účinné proti larvám tiplic, osenic i dospělým krtonožkám.

Pro maximální účinek přípravku je důležitá teplota půdy mezi 15 a 34 °C a dostatečná vlhkost, kterou je nutné udržovat 3 až 4 týdny po aplikaci, aby se hlístice mohly k hostitelům aktivně pohybovat. Zatímco u krtonožek je ideální zasáhnout od dubna do srpna, u tiplic dává největší smysl podzimní aplikace na mladé larvy. Účinnost v trávníku navíc výrazně podpoříte předchozí vertikutací, která naruší vrstvu s ukrytými larvami a usnadní bioagens cestu přímo k cíli.

Housenka tiplice

V případě krtonožek existuje i jeden osvědčený tip: pokud se vám podaří krtonožku chytit, vykoupejte ji v připraveném roztoku s hlísticemi a pusťte ji zpět. Funguje pak jako přenašeč, který bioagens roznese přímo do hnízd hluboko v zemi.

Krtonožka

Dravý roztoč: jednorázová ochrana, která trvá roky

Březen je také posledním měsícem, kdy můžete na své ovocné stromy a vinnou révu nasadit jednoho z nejpozoruhodnějších pomocníků – dravého roztoče Typhlodromus pyri. Na rozdíl od postřiků, které musíte opakovat, funguje tento predátor jako trvalý imunitní systém zahrady. Živí se sviluškami, hálčivci a vlnovníky, kteří způsobují kroucení listů a oslabování stromů.

Aplikace je velmi jednoduchá: dravý roztoč se dodává v zimním období na plstěných pásech. Ty stačí v únoru nebo březnu připevnit na větve stromů či keře révy. Jakmile se oteplí, roztoči se aktivují a osídlí korunu. Pokud se vyhnete plošným a agresivním chemickým postřikům, dravý roztoč si na stromě vytvoří stabilní populaci, která vás bude už navždy chránit. Je to ideální řešení pro ty, kteří chtějí sklízet zdravé ovoce bez zbytků chemických látek.

Typhlodromus pyri pod mikroskopem

Jak biologické metody aplikovat a co nepokazit?

Biologická ochrana rostlin není složitá, ale vyžaduje disciplínu. Na rozdíl od chemie, která zabije vše, čeho se dotkne, bioagens jsou živí tvorové.

  • Podmínkou je vlhkost: Hlístice se v půdě pohybují v tenkém vodním filmu. Pokud půda vyschne, hlístice zahynou. Před aplikací i po ní je nutné plochu důkladně prolít vodou.
  • Pozor na UV záření: Hlístice jsou citlivé na sluneční svit. Aplikujte je tedy zásadně večer nebo při zatažené obloze.
  • Správný druh pro správnou teplotu: Zatímco běžné hlístice potřebují pro svou plnou aktivitu teploty kolem 12–15 °C, speciální bioagens v přípravku Nemamax jsou účinné již od 8 °C (pokud tato teplota panuje alespoň několik hodin denně). U interiérových škůdců, jako jsou smutnice, stačí 10 °C. Vždy se proto orientujte podle teploty půdy, nikoliv vzduchu, a pečlivě čtěte návody u konkrétních produktů.

Zimní a jarní parazité u zvířat: Proč mráz škůdce nezastaví?

Praktický březnový checklist pro vaši zahradu

Než sáhnete po přípravcích, udělejte si malou revizi:

  1. Změřte teplotu půdy: Stačí obyčejný zapichovací teploměr. Má půda alespoň 5 °C? Můžete začít.
  2. Plánování zeleninových záhonů: Máte letos v plánu pěstovat kořenovou zeleninu? Připravte si strategii s hlísticemi, abyste květilkám a dřepčíkům nedali šanci znehodnotit úrodu dříve, než ji sklidíte.
  3. Raná stadia housenek: U listožravých škůdců, jako jsou obaleči, sledujte rašení stromů. Jakmile se objeví první housenky v raných instarech, nasaďte biologické postřiky na bázi bakterií Bacillus thuringiensis. Čím menší housenka, tím vyšší účinnost.

„Biologické metody jsou nejúčinnější v momentě, kdy škůdce trefíte v jeho raném stadiu. Je to jako v medicíně – prevence a včasný zásah jsou mnohem levnější a šetrnější než řešení rozjeté kalamity,“ vysvětluje Ing. Karolína Osičková, specialistka na biologickou ochranu rostlin z tradiční české společnosti Biocont laboratory.

S příchodem jara máte jedinečnou šanci nastavit na své zahradě rovnováhu. Pokud podpoříte přirozené nepřátele škůdců a využijete sílu bioagens v pravý čas, vaše zahrada vám to vrátí zdravím a bohatou úrodou bez zbytečné chemické zátěže.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Biocont laboratory.

