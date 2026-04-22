Zahrada pro každé počasí: Jak ji vybavit proti dešti i větru?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
České léto umí být nevyzpytatelné. Jeden okamžik pálí slunce, aby ho vzápětí vystřídal prudký májový deštík nebo větrný poryv. Pro majitele zahrad a teras to často znamená rychlou akci: sbalit podsedáky a utéct domů. Ale co kdyby se počasí přizpůsobila zahrada, a ne vy? S chytrým vybavením a správným plánováním může váš venkovní prostor fungovat jako bezpečný přístav bez ohledu na to, co se děje na obloze.
Bioklimatická pergola bude vaší nejoblíbenější částí domu

Bioklimatická pergola bude vaší nejoblíbenější částí domu | foto: ROJAAdvertorial

Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů
8 fotografií

Klíčem k úspěchu je odolnost a flexibilita. Moderní materiály a technologie dnes umožňují vytvořit prostor, který nemusíte chránit před každým mrakem. Cílem je dosáhnout stavu, kdy je venkovní zóna připravena k použití od jara do podzimu.

Plánujte chytře: Jak ovládnout mikroklima své zahrady?

Než se pustíte do nákupu vybavení, je dobré se na zahradu podívat jako na živý organismus. Každý kout má své specifické vlastnosti, které můžete využít ve svůj prospěch. Jak tedy vytvořit prostor, který vás nezradí, když se zatáhne obloha?

  • Využijte přirozené bariéry: Pokud vaše terasa čelí převládajícím větrům, nemusíte hned stavět zeď. Živé ploty nebo strategicky umístěné vzrostlé keře v nádobách dokážou vítr rozbít a vytvořit závětří, aniž byste přišli o kontakt s přírodou.
  • Hra se světlem a stínem: Jaká je orientace na světové strany? Zatímco jižní terasy vyžadují masivní stínění, ty severní ocení spíše světlé materiály a doplňky, které prostor opticky prozáří i během pošmourných dnů.
  • Zónování prostoru: Rozdělte zahradu na funkční celky. Mějte „mokrou zónu“ u bazénu s nábytkem, který snese stříkající vodu, a „suchou zónu“ pro stolování, která by měla být co nejblíže domu nebo pod pevným přístřeškem.
  • Textil jako barometr pohody: Investice do kvalitních venkovních látek se vyplatí. Moderní materiály jsou dnes ošetřeny nanotechnologiemi, díky kterým voda po polštářích prostě steče. Přesto platí zlaté pravidlo: co je mobilní, to se snáze chrání.
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů

Pokud ale hledáte cestu, jak mít nad počasím na terase přímou kontrolu, a nechcete se spoléhat jen na přírodní bariéry, je řešením sázka na variabilitu. Právě tu nabízejí bioklimatické pergoly, které v posledních letech na českých zahradách zdomácněly.

Bioklimatická pergola jako štít proti živlům

Zatímco klasický slunečník vás ochrání jen před přímým sluncem a markýzu musíte při silnějším větru okamžitě zatáhnout, bioklimatické pergoly hrají úplně jinou ligu. Jejich hliníková konstrukce je navržena tak, aby odolala i silnému větru, a systém otočných lamel funguje jako aktivní štít.

Když praží slunce, lamely pootevřete tak, aby stínily, ale zároveň dovolily horkému vzduchu stoupat vzhůru. Jakmile začne pršet, stačí je úplně uzavřít. Voda je pak důmyslným odtokovým systémem svedena vnitřkem nosných sloupů pryč, takže vy i váš zahradní nábytek zůstanete v suchu. „Právě ta jistota, že nemusíte rušit naplánovanou oslavu jen kvůli přeháňce, je pro naše zákazníky tím hlavním argumentem,“ říká xxx ze společnosti ROJA.

Vybavení, kterému nevadí vlhkost

Při výběru vybavení hleďte na materiály, které hravě odolají i nepřízni počasí. Dnešní špičkový zahradní nábytek využívá rychleschnoucí pěny a textilie s UV ochranou. Stejně tak zahradní lehátka u bazénu by měla být vyrobena z hliníku nebo kvalitního umělého ratanu, kterému nevadí ani přímé slunce, ani ranní rosa.

Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů

Aby však prostor působil útulně i za sychravého dne, nesmí chybět doplňky do bioklimatických pergol. Boční screenové clony dokážou odfiltrovat nepříjemný vítr, zatímco infračervené zářiče zajistí tepelný komfort, i když rtuť teploměru klesne.

Rychlý úklid jako základ pohody

I ta nejodolnější zahrada potřebuje systém pro uložení věcí, které venku zůstat nemohou – jako jsou deky nebo měkké polstrování. Zahradní úložné boxy umístěné přímo na terase umožňují sklidit vše potřebné během několika vteřin. Pro objemnější předměty, jako jsou grily nebo sportovní náčiní, pak skvěle poslouží zahradní úložné skříně nebo prostorné zahradní domky. Ty dnešní jsou navíc konstruovány tak, aby do nich nezatékalo a věci uvnitř byly v bezpečí před vlhkostí i škůdci.

Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů

Zahrada, která pracuje pro vás

I praktické části zahrady, jako je zpracování bioodpadu, dnes mohou vypadat k světu. Moderní kompostéry z odolných plastů nejenže urychlují proces tlení, ale jsou navrženy tak, aby odolaly mrazům i přímému slunci, aniž by se zkroutily nebo ztratily barvu.

Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů

Zařídit si zahradu pro každé počasí není o nákupu drahé techniky. Je to o vytvoření ekosystému, kde má každá věc své místo a kde technologie slouží vašemu pohodlí. Výsledkem je domov, který nekončí u vchodových dveří, ale pokračuje dál do zeleně.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností ROJA.CZ.

Zahrada pro každé počasí: Jak ji vybavit proti dešti i větru?

