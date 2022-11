Jestli jste ještě nezazimovali bazén, riskujete na jaře nemilé překvapení

Jde o to, že nevíte, zda ze dne na den prudce neklesne teplota o deset, patnáct stupňů, jak se to občas děje. A mrazem popraskané trubky technologií, které k provozu bazénu patří, za to riskování nestojí. Je to jako kdybyste celou zimu jezdili na letních pneumatikách v naděli, že stejně nebude padat sníh.

Zazimování bazénu by mělo proběhnout až ve chvíli, kdy teplota vody klesne pod 10 °C (někteří odborníci se přiklánějí k dřívějšímu termínu, kdy je hraniční teplotou 15 °C). Do té doby by měla být v provozu veškerá nainstalovaná technologie

Než se na samotné zazimování vrhnete, pořádně bazén vyčistěte. „Na čištění bazénu nejlépe poslouží bazénový vysavač, kterým vyčistíte jak dno bazénu, tak i jeho stěny. Bazénových vysavačů je na trhu řada – od těch ručních až po plně automatické,“ vysvětluje odborník Jiří Sixta ze společnosti Albixon.

Během čištění nezapomeňte na filtraci. Pro vyčištění filtrace využijte funkci proplach, která je jednou z poloh šesticestného ventilu. Během proplachu je potřeba kontrolovat čistotu vypouštěné vody.To zajistíte jednoduše sledováním průhledné části potrubí.

Po proplachu je nutné vodu zafiltrovat. Oběhové čerpadlo musí být při jakékoli změně polohy páky šesticestného ventilu vždy vypnuté.

Aby na vás na jaře nečekalo nepříjemné překvapení v podobě popraskaných trubek, dbejte na důkladné odvodnění všech částí bazénové technologie, jako je sací a cirkulační okruh či okruh tepelného čerpadla.

Nejprve demontujte cirkulační trysky a do jednoho z otvorů nasaďte zazimovací trn. Do ostatních otvorů našroubujte zazimovací zátky a pak už jen stačí vypustit vodu ze systému.

Po odpuštění bazénové vody z potrubí je důležité odpustit i filtrační nádobu. To lze provést buď povolením vypouštěcího šroubu, nebo pomocí vysavače na vodu.

Zazimování podle typu Čištění bazénu se liší podle jeho typu. U přelivového bazénu je nutné sejmout ochrannou mřížku a vyčistit přelivový žlábek. Nezapomeňte odstranit zazimovací zátku a obsah žlábku vypustit ven. V zimním období musí být zátka odstraněna, voda, která by se mohla do žlábku dostat, tak bude mít kudy odtéct. Po vyčištění opět nasaďte krycí mřížku. Zazimovací zátku bezpečně uschovejte. U skimmerového bazénu stačí vyjmout filtrační košík a do otvoru ve dně umístit nástavec se zazimovacím trnem.

Jakmile je voda vypuštěná, můžete odpojit filtrační čerpadlo a umístit ho na teplém a suchém místě. Pokud máte protiproud, nezapomeňte ani na jeho zazimování.

Ujistěte se raději ještě jednou, že nikde v technologii nezůstala žádná voda. Kontrolu můžete provést buď pomocí vodního vysavače, nebo stlačeného vzduchu. Přesvědčte se také, zda jste otevřeli všechny uzavírací ventily.

V posledním kroku už jen zbývá nainstalovat dilatační plováky a aplikovat zazimovací roztok.

Dilatační plováky zabraňují tomu, aby se na vodní hladině vytvořila souvislá vrstva ledu, která by mohla poškodit některé části bazénu. Spojením plováků by mělo dojít k vytvoření úhlopříčného řetězu na hladině bazénu.

Zazimovací roztok zase brání přemnožení řas a vápenatých usazenin na povrchu bazénu.

Zazimování bazénu je důležitý proces, který není dobré podceňovat. Už proto, že stavba vestavěného bazénu je velkou investicí, není ostudou využít rady nebo služby bazénových techniků nejlépe společnosti, která bazén stavěla.