Bambusy pěstuje pro jejich krásu, jedlé výhonky i užitečnou tyčovinu

Možná si pamatujete, jak zahradník Tomáš Trejbal ve svém pořadu Zahradník po ruce radil, jak na zahradě využít mladé pruty lísky. Klidně se z nich totiž dá postavit třeba týpí pro děti, po němž můžete nechat pnout rostlinky fazolek nebo hrášku a poslouží tedy současně jako užitkový záhon – po obvodu.

Pěstitel bambusů Kamil Fišer ho v zářijovém díle pořadu pozval na svou zahradu, kde pěstuje celou řadu druhů bambusů, takže to u něj místy vypadá jako v asijském pralese. Vybral si takové druhy, kterým naše podnebí svědčí.

Bambusů, které jsou u nás schopny růst, je totiž celá řada. „Je to kolem deseti až dvaceti druhů, které bych rozdělil na dvě skupiny: tyčový bambus a trsnatý bambus,“ uvádí Kamil Fišer na pravou míru, jak na tuto rostlinu při výběru pohlížet. Tyčové bambusy vám vytvoří hájky, jaký vidíte na videu nebo ve fotogalerii, trsnaté bambusy vám vytvoří houští nápadné drobnými lístky, které umí v sezoně fungovat jako příjemná clona a dopřeje vám soukromí.

A jak vysoko u nás bambus vyroste? Tyčový bambus zhruba do výšky 6 metrů, což je podmíněno konkrétními podmínkami stanoviště i momentálním počasím. „Bambus je rostlina, která je schopná růst na plném oslunění až po úplný stín, což se liší druh od druhu. Mají rádi zahradní, svěží, krásně vlhkou půdu, ale ne zamokřeno. Spousta lidí se domnívá, že je to vlastně bahenní rostlina, ale není tomu tak, neporoste vám v bahně,“ vysvětluje pěstitel Kamil.

„U bambusu se lidé bojí rozpínavosti,“ namítl Tomáš Trejbal, s jakými názory na tuto rostlinu se setkává. Nicméně škála rozrůstavosti se podle zkušeností Kamila Fišera liší druh od druhu. Ale kdyby se mi třeba líbil hodně rozrůstavý druh a já bych měl malou zahradu, musím s tím počítat,“ vysvětluje, že v takovém případě je potřeba ohradit mu plochu pro růst nějakou bariérou, nebo ho prostě umístit na místo, které neumožní, aby se více rozrůstal.

Jak se pěstuje bambus na tyčovinu?

Kamilův hájek s tyčovými bambusy, kde už sklízí tyčovinu, rostl podle jeho slov zhruba deset let. „Určitě je potřeba si na to počkat, než to vyroste. Hájek lze založit klidně z jedné rostliny a prostě si počkám, a nebo si vezmu víc sazenic a nasázím to víc nahusto,“ radí zkušený pěstitel.

Management pěstování je podle něj celkem jednoduchý. „Je to o tom, že při probírání tyčoviny na tu tenčí stačí ostré pákový zahradnické nůžky, u těch větších průměrů už je dobré vzít si na to nějakou ostrou kvalitní pilku.

O jaký jde konkrétně kultivary? Kamilův tyčový bambusový hájek tvoří druh Phyllostachys atrovaginata, který má perfektní zimovzdornost, tvoří pěknou tyčovinu a současně má skvělé jedlé výhonky. Z trsnatých druhů si lze vybírat jak ty, které mohou být na plném slunci, tak takové, které snesou plný stín.