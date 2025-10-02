Rodina s dětmi proto v roce 2017 oslovila atelier Flera a zahradního designéra Ferdinanda Lefflera, který se do této nádherné výzvy s chutí pustil společně se zahradní architektkou Annou Chomjakovou.
„Před námi stál nelehký, leč radostný úkol: vytvořit návrh, jenž přirozeně propojí nový dům s okolní krajinou a zároveň spojí dvě části pozemku – intenzivní zónu, kterou budou majitelé a jejich tři děti aktivně využívat, a extenzivní oblast, ponechanou v režii přírody,“ popisují zahradu dokončenou v roce 2021 v připravované, již čtvrté knize o zahradách.
Zahrada na míru k novému domu v pražském údolí
Výsledek je ve finále úžasnou ukázkou cesty, jak lze propojit to nejlepší z 21. století s historií místa a respektem k chráněné přírodě v bezprostřední blízkosti. A rok za rokem teď lze pozorovat, jak zahrada postupně zraje.
Historicky dané oplocení zůstalo zachováno
Pobytovou část zahrady nebylo těžké ohraničit, stačilo vyjít z historicky daného oplocení, niž by to jakkoliv omezovalo rozmístění prvků, které si rodina na zahradě přála. „V blízkosti domu jsme ponechali pečlivě střižený trávník, za nízkou kamennou zídkou se železnou branou se pak otevírá zóna s volnějším, divočejším charakterem,“ vysvětlují tvůrci, že záměrem bylo zahradu postupně nechat zanořit do rytmu okolní krajiny.
Jen kousek od pomyslné brány do krajiny si rodina může užívat velkoryse pojaté ohniště s dostatečným počtem špalků na sezení, což zahradě nepokrytě dodává nádech romantiky. Venkovskou atmosféru pak jednoznačně dokresluje i rozlehlý sad s loukou, v němž kromě nové výsadby bylo možné ponechat některé vzrostlé ovocné stromy z původní výsadby. Řekněte sami – existuje lákavější místo k zavěšení houpací sítě?
Zahradní architektka Anna Chomjaková se pečlivě věnovala nejen celkové koncepci, ale i výběru rostlin, tak aby dokonale souzněly s místní krajinou. Důkladně studovala původní druhy stromů, keřů, travin i květin pražského údolí, proto se v zahradě objevuje řada druhů, které nejsou pro zahrady Flery úplně typické. A tak dříny, svídy, kaliny, vrby, růže nebo meruzalku doplňují traviny jako je třtina, pěchava či metlice, a květy řebříčku, rmenu, kopretin nebo krvavce. Jedinou „exotikou“ této zahrady je majestátní dub červený, který si majitelé zamilovali i proto, že na podzim jeho sytě rudé listí září mezi zlatohnědými odstíny ostatních dřevin.
Místo staré techniky ve dvoře usedlosti trůní jezero s terasou a kuchyně
Řešilo se přírodní jezero i čistička
Vodní prvek úplně na počátku neplánovali ani majitelé, a tedy ani architekti, protože přímo součástí novostavby je krytý plavecký bazén, Nakonec však touha po přírodním jezeře u rodiny vyvstala a našlo se pro něj místo v sousedství sadu. A krásně tam zapadlo. Biotop se dvěma dřevěnými terasami přirozeně a příjemně reguluje mikroklima místa a nejenže umožňuje osvěžení v parných dnech, láká také do zahrady drobné živočichy a poskytuje prostor pro mokřadní vegetaci.
A protože se usedlost – logicky stejně jako ta předchozí – nachází na samotě bez možnosti napojení na kanalizaci, bylo nutné najít účinné řešení pro čištění odpadní vody dle legislativních norem, aby vyčištěná mohla bezpečně odtékat do nedalekého potoka. Dnes se tedy nejprve ve speciálním septiku voda zbaví pevných nečistot a poté je vypuštěna na vertikální kořenový filtr, kde se o biologické čištění postarají mikroorganismy žijící na kořenech rostlin a ve štěrkové náplni.
„Velikost čistírny závisí na počtu členů domácnosti – počítá se přibližně 2 m2 kořenového pole na každého. Zvládně přitom i nárazový provoz nebo větší návštěvu. Ideálním místem pro její umístění je nejnižší bod pozemku, aby voda natékala gravitací, bez nutnosti čerpadla,“ vysvětlují autoři.
A kde je tedy tato kořenová čistírna ukryta? Asi byste ji přehlédli. Na první pohled připomíná zarostlý záhon mokřadních rostlin v menší zahrádce za domem pro hosty, oddělené živým plotem. Ve skutečnosti se pod povrchem tohoto nenápadného zarostlého záhonu skrývá výše popsaný sofistikovaný systém přírodního čištění odpadní vody.
Když vodu čistí kořeny, zbaví ji reziduí léčiv. Zvládnou i nárazový provoz
Prudký svah rozdělili mezi děti a vinici
Další výzvou bylo řešení strmého svahu na severním okraji pozemku, kde si majitelé přáli vytvořit vinici. Lepší místo než tento svah orientovaný na jih, na nějž celý den svítí sluníčko, by jen těžko hledali. „Tak jsme na svažitém terénu rozehráli systém nízkých kamenných zídek, které poskytly oporu pnoucí vinné révě i travinám, levanduli a dalším rostlinám, jež vinici dodávají rozmanitou strukturu a vůni,“ popisují autoři projektu.
Pro snadnou obslužnost svah s vinicí protíná schodiště kombinující masivní dřevěné hranoly a kámen, které se vine až k horní terase s posezením. Odtud se otevírá podmanivý výhled na celou zahradu i přilehlé Šárecké údolí, podobně jako z terasy u kuchyně a obýváku, či ze střechy domku pro hosty, který je s hlavní budovou propojen nadzemním spojovacím krčkem. Pod ním lze po terase z velkoformátové dlažby pohodlně projít až do menšího zahradního dvorku, kde se spojuje travinovo-trvalková výsadba s několika produkčními záhonky.
Vzdálenější část tohoto poněkud strmého svahu pak byla proměněna na ideální místo, kde mohou svá dobrodružství prožívat děti – tak trochu bokem od světa dospělých, přitom bezpečně na dohled. Mj. se z dřevěného domku se skluzavkou dostanou přímo do pískoviště a kmeny starého ořešáku, který bylo nutné z bezpečnostních důvodů pokácet, jim slouží jako další originální herní prvky ryze přírodního charakteru.
A na své si tu přišel i pes, tedy čtyřnohý člen domácnosti, jehož vlastní prostor na rozlehlém pozemku dostal podobu kotce s odděleným menším výběhem. Přiléhá ke stodole z červeného cedru, tedy ze stejného materiálu, z něhož byly vytvořeny i další dřevěné prvky v zahradě.
Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši