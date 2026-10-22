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Užívají si, jak nepřehlédnutelný dům mizí v zeleni, živě barevné i na podzim

Martina Čermáková
terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler

terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler | foto: atelier Flera

terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
45 fotografií
Má téměř dva tisíce čtverečních metrů a obklopuje architektonicky výrazný dům na samé hranici Prahy. Majitelka si přála, aby na této ploše zahradní designér Ferdinand Leffler a jeho kolegové vytvořili bujný, lehce neuspořádaný prostor s nádechem Středomoří a poetikou francouzského venkova. Dle podzimních fotografií k tomu zahrada opravdu spěje.

Když stály zahradní projektantky atelieru Flera Eliška Paták a Zuzana Němečková spolu s Ferdinandem Lefflerem na počátku tohoto projektu, byly tu ze zahradních úprav zrealizovány pouze opěrné zdi zachycující terén v přední části zahrady. A na pozemku stál architektonicky opravdu výrazný dům obývaný mladou rodinou. Nebylo vyřešené parkování, cestičky v zahradě, některá schodiště, terasy ani výsadby.

Nicméně o vysněné budoucí podobě zahrady a jejím charakteru měla majitelka poměrně jasnou představu. Navíc tým Flery přesvědčila o volbě štěrkových cestách i pro intenzivně využívané části. Podobně na přání investorky navrhli terénní modelaci tak, aby mezi terasami a trávníkem vznikly široké posedové schody – i oproti principu bezbariérovosti vstupu. Společně pak vybrali ideální druhy rostlin typické pro středomořské klima.

Podzimní idylická atmosféra na terasovité zahradě

terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
terasovitá zahrada u Prahy, atelier Flera, Ferdinand Leffler
45 fotografií

Designeři z Flery po pečlivých konzultacích navrhli celkový koncept zahrady – tedy jak intenzivně využívaná místa těsně navázaná na dům, tak i přírodněji pojatou vzdálenější spodní část pozemku. A realizace se nakonec rozdělila do dvou etap – horní, aktivně využívaná část zahrady logicky dostala přednost a zrealizovali ji profíci z firmy Baobab – péče o zeleň. Časem přibude bazén se saunou, vodní prvek u terasy, potřebnou péči dostane i extenzivní spodní část. Už teď je to společné dílo radost.

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