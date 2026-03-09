Zasaďte si muďoul. Získáte tak zralý banán, mango a ananas v jednom

Marek Burza
Jmenuje se asimina triloba, asimina trojlaločná, říká se jí muďoul, banán severu nebo Paw Paw. Jisté je, že pochází ze Severní Ameriky a bez problémů zvládá mrazy klesající až k -25 °C. A chutná báječně.
Chuťový profil je velmi intenzivní a nejčastěji se popisuje jako kombinace zralého banánu, sladkého manga a jemného podtónu ananasu či vanilkového pudinku. | foto: Gemini

Asimina vypadá jako ztluštělý banán, proto ten název banán severu.
Asimina patří mezi velmi chutné exotické ovoce.
Paw Paw (Asimina triloba) v řezu. Množství jader se liší podle odrůdy.
Asimina ještě bez plodů
Asimina trojlaločná je v našem prostředí unikátní tím, že ačkoliv vypadá i chutná jako čistokrevná exotika, pochází ze Severní Ameriky a bez problémů zvládá mrazy klesající až k -25 °C. Hlavním lákadlem jsou bezpochyby její plody, které mají měkkou, máslovitou konzistenci.

Chuťový profil je velmi intenzivní a nejčastěji se popisuje jako kombinace zralého banánu, sladkého manga a jemného podtónu ananasu či vanilkového pudinku. Plody se konzumují rozkrojením a vyjídáním lžičkou, přičemž je důležité vědět, že semena jsou nejedlá a slupka se obvykle neloupe, protože může mít nahořklou pachuť.

Při výběru stanoviště v českých zahradách musíte brát v úvahu věk rostliny, protože asimina prochází v mládí zajímavým vývojem. Zatímco dospělé stromy milují plné slunce, které je nezbytné pro dozrávání plodů, mladé sazenice do cca dvou až tří let věku jsou extrémně citlivé na úpal a vyžadují lehké přistínění.

Půda by měla být hluboká, humózní a mírně kyselá, s dostatkem vláhy, ale dobrou drenáží. Asimina nesnáší dlouhodobé zamokření, ale během horkého českého léta ocení pravidelnou zálivku, aby plody předčasně neopadaly.

Vysaďte alespoň dvě

Klíčovým faktorem pro úspěšnou sklizeň je opylení, které bývá nejčastějším kamenem úrazu začátečníků. Většina odrůd je cizosprašná, což znamená, že pro tvorbu plodů potřebujete dvě různé genetické odrůdy (například Prima a Sunflower).

I když sáhnete po samosprašné odrůdě, jako je právě Sunflower, výnos bude vždy vyšší při křížovém opylení. Navíc asiminu neopylují včely, ale mouchy a brouci, protože její květy mají masovou barvu a specifický zápach. Mnoho českých pěstitelů proto v dubnu pomáhá přírodě štětečkem, aby zajistili bohatou úrodu.

V českých podmínkách asimina netrpí téměř žádnými škůdci ani chorobami, protože pro naše lokální parazity je stále neznámým druhem. Roste poměrně pomalu a tvoří přirozeně krásnou, pyramidální korunu, která nepotřebuje radikální řez, což z ní dělá ideální strom pro líné zahradníky.

Pokud jí dopřejete trpělivost v prvních letech po výsadbě, odmění se vám po pěti až sedmi letech prvními plody, které dozrávají v průběhu září a října. Sklízet by se měly v momentě, kdy jsou na omak měkké jako zralé avokádo, protože po utržení už jejich chuťová kvalita příliš neroste.

Začněte sázet už v březnu nebo dubnu

Nejvhodnější doba pro výsadbu asiminy v českých podmínkách nastává v jarních měsících, ideálně od konce března do začátku května, kdy již pominulo riziko nejhlubších mrazů, ale půda je stále přirozeně vlhká. Jarní termín je pro asiminu kritický, protože tato dřevina má velmi křehké, kůlovité kořeny, které se po přesazení regenerují pomaleji než u běžných ovocných stromů.

Pokud byste ji vysadili na podzim, hrozí, že kořenový systém nestihne do zimy dostatečně srůst s okolní půdou a rostlina může v mrazivém a mokrém substrátu podlehnout hnilobě nebo mrazovému vyschnutí.

Kterou zvolit odrůdu?

Při výběru konkrétních odrůd pro české zahrady je klíčové zaměřit se na ty, které mají kratší vegetační dobu a stihnou v našem mírném pásmu dozrát dříve, než přijdou první podzimní mrazíky.

Mezi nejspolehlivější volby patří odrůda Prima 1216, která je vysoce ceněna pro svou částečnou samosprašnost a velké, velmi chutné plody s krémovou dužinou. Další vynikající sázkou na jistotu je Sunflower, což je jedna z nejrozšířenějších odrůd v Evropě, která vyniká svou odolností a schopností plodit i v o něco chladnějších polohách, i když její plody dozrávají o něco později než u nejranějších kultivarů.

Pokud hledáte odrůdy, které dozrávají mezi prvními, měli byste se poohlédnout po typech jako PA Golden 2 nebo Overleese, které jsou prověřené dekádami pěstování a v českém klimatu si vedou velmi dobře.

Pro pěstitele, kteří touží po nejvyšší kvalitě dužiny a menším počtu semen, jsou skvělou volbou šlechtěnci od Neala Petersona, konkrétně odrůdy Shenandoah nebo Susquehanna. Tyto prémiové odrůdy sice rostou o něco pomaleji, ale jejich plody jsou považovány za gurmánskou špičku mezi všemi asiminami díky své pevnější textuře a bohatému aromatu.

Vždy je dobré pamatovat na to, že i když si pořídíte samosprašnou odrůdu, jako je zmíněná Prima nebo Sunflower, kombinace dvou různých odrůd na jedné zahradě dramaticky zvyšuje nejen počet plodů, ale i jejich výslednou velikost.

Většina sazenic se u nás prodává v kontejnerech, což umožňuje výsadbu v podstatě kdykoliv během vegetace, ale jaro zůstává nepřekonaným favoritem pro hladký start. Po výsadbě nezapomeňte sazenici důkladně zamulčovat a v prvních dvou sezonách ji chránit před přímým poledním sluncem, aby se jemné listy nespálily dříve, než stromek pořádně zakoření.

Tip do kuchyně

Asimina trojlaločná je v kuchyni nejcennější pro svou krémovou texturu, která funguje jako přirozený základ pro dezerty nevyžadující tepelnou úpravu. Právě za studena nejlépe vynikne její tropické aroma, které by se při dlouhém pečení mohlo částečně vytratit nebo zhořknout.

Nejoblíbenějším způsobem využití je domácí asiminová zmrzlina nebo sorbet, kde dužinu pouze rozmixujete s trochou citronové šťávy (proti hnědnutí) a smetanou nebo kokosovým mlékem. Díky vysokému obsahu přírodních cukrů a pektinů vytvoří asimina i bez vajec neuvěřitelně hladkou emulzi, která v mrazáku netvoří ledové krystaly.

Pokud preferujete něco lehčího, rozmixovaná dužina poslouží jako luxusní „přeliv“ na ranní ovesnou kaši, lívance nebo do poctivého bílého jogurtu.

