Aronii můžete znát i pod názvem černý jeřáb či černá jeřabina. Za zmínku stojí i její anglický název „chokeberry“. Angličtináři vědí, že choke znamená dusit, rdousit – je to tedy „rdousivá bobule“. Odkazuje to na chuť malých černých malvic, které i když jsou zralé, mají trpkou a svíravou chuť. Když je ochutnáte poprvé, asi vás překvapí, že v ústech zanechají pocit sucha a „drhnutí“. Mohou za to třísloviny, které plodům dodávají charakteristickou chuť – jako je tomu třeba u trnek.
Recept na zdraví
Nejjednodušší způsob, jak konzumovat aronii a posílit tak své zdraví, je zralé plody rozmixovat nebo rozmačkat a podle chuti doladit – třeba medem, smetanou a podobně. Jezte po lžičkách nebo trochu nařeďte čistou vodou a pijte. Stačí malá sklenka denně.
Pozor na ptáky!
Aronie dozrává koncem srpna a během září. Se sklizní je dobré počkat, až jsou plody opravdu zralé, ale pozor, aby vám je do té doby nesklidili ptáci, kteří je velmi milují, nebo nenechavci, jež by je chtěli trhat místo vás. O drahocenné plody aronie je totiž velký zájem.
Někdy se doporučuje nechat plody na větvích přejít prvními mrazíky, které z nich trochu vyženou trpkost. Praví milovníci aronie a výrobků z ní však sotva vydrží tak dlouho čekat.
TIP: Zkuste prášek ze sušených plodů
Zajímavým způsobem zpracování je prášek ze sušených bobulí, který můžete přidat prakticky do všeho – ale pozor, s mírou.
Jaké cenné látky vaše tělo z aronie vytěží?
Plody aronie jsou přímo napěchované zdraví prospěšnými látkami, ne nadarmo jsou proto považované za superpotravinu. Mají vysoký obsah vitaminů, především „céčka“, ale také vitaminu A, skupiny B, E, K, z minerálů pak obsahují například mangan, draslík, hořčík, zinek, železo i jód. Dále antioxidanty, třísloviny, vlákninu, rutin a další cenné látky.
Výčet zdravotních benefitů aronie je pořádně dlouhý. Posiluje přirozenou obranyschopnost organismu, chrání před nachlazením a zápaly v těle, je vhodná pro diabetiky, ochraňuje srdce, cévy, žaludeční sliznici, podporuje zažívání i celkové zdraví a funkci jater, snižuje vysoký krevní tlak, hladinu cholesterolu i hladinu cukru v krvi, má antioxidační účinek. Hodně se hovoří i o protirakovinných účincích aronie.
Nejzdravější jsou plody aronie čerstvé, což chuťově není pro každého. Lze je ale i sušit, mrazit, zpracovat na šťávu, výluh, tinkturu, můžete z nich vařit čaj (a to z plodů i z listů), vyrábět marmelády, kompoty, víno, likéry, lze je použít do omáček, salátů, slaných i sladkých jídel, moučníků i müsli.
