Jak se správně postarat o zasazený rozmarýn, aby přežil zimu a dobře se mu dařilo i nadále, poradila v Receptáři prima nápadů zahradnice Lenka Šulcová. Říká, že pěstování bylinek sice není žádná věda, ale pro jejich úspěšné zazimování je dobré znát pár triků. Což platí i pro rozmarýn, protože stálezelené bylinky vyžadují na podzim specifickou péči.
Rozmarýn je krásná a aromatická bylinka, takový král bylinkového záhonu, který skvěle doplňuje středomořskou kuchyni. Háček je v tom, že jako stálezelená bylina potřebuje vodu i v zimě. To je častý důvod, proč se nám zdá, že rozmarýn „vymrzl“ – ve skutečnosti spíše uschl.
Jak na rozmarýn, aby přezimoval a dařilo se mu
Co všechno tedy rozmarýn potřebuje, aby se stal spolehlivou bylinkovou trvalkou naší zahrady? Klíčový je v první řadě výběr ideálního stanoviště – rozmarýn miluje propustnou, písčitou půdu a slunné, jižně orientované místo, kde se akumuluje teplo. Ideální je záhon méně hnojený dusíkem, protože příliš mnoho dusíku snižuje obsah silic, a tím i aroma bylinky.
Stejně jako levandule, tymián či oregano totiž rozmarýn patří mezi bylinky pěstované primárně pro své aroma a obsah silic. Oblíbený je nejen jako koření ve středomořské kuchyni, ale i na rozmarýnový čaj na hubnutí.
Výsadba na takové místo je ideální na podzim. Po vyjmutí z obalu se nebojte rostlince narušit kořenový systém, viz úvodní video a fotogalerie. Cílem je rozprostřít kořeny do stran, aby nepokračovaly ve stáčení do kruhu, jak jsou zvyklé z květináče.
Před vlastní výsadbou namočte rozmarýn do vody a ponechte kořenový bal ponořený ve vodě tak dlouho, dokud z něj nepřestanou vycházet bublinky. Pak ho vložte do připravené jamky, přihrňte, a po zasazení dopřejte rozmarýnu vydatnou zálivku. Na větší rostlinu 3 až 4 litry vody.
Zimní zálivka jako tajný fígl pro stálé zelenáče
A jak to tedy udělat, aby vám rozmarýn přežil zimu a prosperoval desítky let? Zalévejte ho prostě i v zimě, jako se to koneckonců dělá například u rododendronů, stálezelených listnatých keřů, které dávají najevo žízeň zkroucenými listy. Vyberte si bezmrazý den – klidně v prosinci nebo v lednu – a dopřejte mu zálivku. Tím předejdete jeho usychání, na jaře se vám odvděčí vitalitou v sezoně budete sklízet jeho bujné voňavé snítky.
