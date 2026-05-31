Už žádné šňůry ani složité startování. Objevte kouzlo moderní akutechniky

Marek Burza
Péče o zahradu má být relax. Jenže realita často vypadá jinak. Tahání těžké techniky, startování benzinového motoru, hluk, kabely pod nohama nebo neustálé řešení údržby. Mnoho z nás navíc zjistí, že kvůli pár minutám věnovaným práci kolem domu vytahujeme stroje, jejichž obsluha je zbytečně složitá a nepohodlná.
Stále ještě existují lidé, kteří vnímají akumulátorové stroje jako kompromis. Obávají se nižšího výkonu nebo krátké výdrže. Jenže moderní akumulátorové systémy dnes bez problémů zvládnou většinu běžných zahradních prací — od zastřihování keřů a péče o trávník až po úklid listí nebo prořezávání větví.

Oproti benzínovým strojům navíc přinášejí výrazně vyšší komfort. Odpadá doplňování paliva, složité startování i pravidelný servis motoru.

Uživatel nemusí řešit olej, karburátor ani speciální servis po zimě. Provozní náklady na údržbu zařízení se tak snižují a práce bez kabelů je pohodlnější i bezpečnější.

Velkou výhodou je také nižší hlučnost. Akumulátorové stroje umožňují pracovat brzy ráno nebo na večer bez zbytečného rušení sousedů, což ocení hlavně lidé v městské a příměstské zástavbě.

Jeden akumulátor, více možností

Právě jednoduchost patří mezi hlavní důvody, proč si lidé akumulátorovou techniku oblíbili. Většina z firem to časem pochopila a místo více jednoúčelových zařízení sestavila systém, který umožňuje jeden akumulátor využít pro více zařízení — zahradní nůžky, foukač, vyvětvovací pilku, ruční vysavač atd.

Uživatel tak nemusí investovat do několika různých baterií a nabíječek a práci má přitom výrazně přehlednější i praktičtější. Stroje jsou navíc lehké, dobře vyvážené a připravené k použití během několika sekund.

Vyměnit je za těžkou techniku, na kterou síly často nestačí, je naprosto přirozené.

Ideální řešení pro běžnou péči kolem domu

Zatímco benzínové stroje zůstávají stále zajímavou volbou pro profesionální nasazení, akumulátorové systémy dnes představují ideální řešení pro každodenní údržbu zahrady. Bez problémů zvládnou péči o menší trávníky, živé ploty, úklid terasy, garáže nebo práce kolem chaty a chalupy.

Důležitou roli hrají i kompaktní rozměry. Zařízení nezabírají mnoho místa a snadno se skladují, což je výhoda hlavně v menších domech nebo městských zahradách.

„Akumulátorová technika postupně mění způsob, jakým lidé o zahradu pečují. Místo hlučné a náročné práce přináší větší pohodlí, flexibilitu, jednoduchost a samozřejmě radost z upravené zeleně v nejbližším okolí,“ říká Pavel Haluza ze společnosti Stihl.

Není jediná. Podobné produkty nabízejí i ostatní výrobci. Akutechniku pro zahradu vyrábí řada specializovaných i univerzálních značek. Mezi nejoblíbenější patří výrobci jako EGO Power+, Gardena, STIGA, AL-KO nebo Mountfield, který nabízí značku Greenworks. Dále na trhu dominují značky jako Parkside či Einhell, Husqvarna či Kärcher.

Co je podstatné: než se pustíte do nákupu, uvažte, které stroje budete chtít pořídit. Vyberte značku, která nabídne ucelenou řadu tak, abyste více strojů mohli napájet jediným akumulátorem a měli jedinou nabíječku. Což šetří vstupní náklady.

Navíc většina značek nabídne různé síly akumulátorů podle toho, jakou práci budete chtít zvládat, což odpovídá i dimenzaci stroje, a jak často budete práci vykonávat. Nemělo by cenu, abyste koupili slabou baterku pro sekání 200 metrů čtverečních trávníku, ale pak se chystali řezat dříví na zimu s tímtéž akumulátorem. Prostě to rozumně vyvážit.

Už žádné šňůry ani složité startování. Objevte kouzlo moderní akutechniky

