VIDEO: Zadržte vodu na pozemku. Se speciálními vidlemi to jde snadno

„Mnoho z vás čeká na regeneraci uschlého trávníku až na září, což je v pořádku. Mnozí odkládají aerifikaci trávníku na neurčito, protože to je prostě těžká práce,“ popisuje Šena na svém blogu Milujusvujtravnik.cz.

„Víte však, co se děje s vodou při bouřce, která spadne na uschlý trávník nebo na ušlapanou půdu? Tak jsem to pro názornost nasimuloval na ušlapaném suchém místě pod schodištěm z terasy. V místě, kde roste tráva jen sporadicky. Taky proč by tam rostla, když je to ušlapané suché místo?“ popisuje.

Nejdřív pustil vodu slabým proudem na stávající povrch. Voda se téměř nevsakovala a odtékala z mírného svahu rychle pryč. Pak vzal aerifikační vidle a místo jednoduše propíchal a lehce přizvedl drn. Najednou voda přestala odtékat a začala se vsakovat do provzdušněné půdy.

Zkusil také nasimulovat přívalový déšť a vylil na trávník celou konev vody. Kupodivu pár propíchaných míst dokázalo i takový příval vody snadno vsáknout a mimo propíchanou plochu neodteklo nic.

„Po vypnutí kamery jsem nechal vodu z hadice stále téct a ani po patnácti minutách se díry vodou nenasytily a půda stále dokázala absorbovat další proud,“ byl překvapený.

Když přichází déšť, nebojte se proto propíchat trávník i v těchto srpnových dnech. Vždy je lepší vodu udržet na svém pozemku, než aby odtekla mimo a skončila třeba v kanálu.