Hlavní změnou oproti minulým letům je dostupnost. Zatímco dříve byly bezdrátové systémy výsadou luxusních modelů pro obří pozemky, v roce 2026 se ceny základních verzí pro menší zahrady (kolem 500–800 m²) pohybují již od hranice 15–25 tisíc korun.
To z nich dělá přímého konkurenta klasických „drátových“ robotů. Tato cenová revoluce je umožněna masovou výrobou senzorů a přechodem na virtuální mapování, kdy sekačku stačí jednou provézt po okraji pozemku jako autíčko na dálkové ovládání a ona si hranice uloží do paměti.
Jak to probíhalo, když ještě robotické sekačky potřebovaly dráty:
Je to vlastně podobné, co zažívá někdo, kdo má doma robotický vysavač. Ten si také jednou „očichá“ prostor a pak už ví, kudy se pohybovat. A čím častěji zametá, tím úsporněji se pohybuje, tím kratší dobu mu vysávání trvá.
Přesné sečení
Přesnost sečení u těchto moderních strojů dosahuje centimetrových hodnot, a to díky kombinaci několika technologií. Standardem je systém RTK (Real-Time Kinematic), který zpřesňuje běžný GPS signál, ale nejnovější modely k němu přidávají LiDAR (laserové skenování) nebo Vision AI (kamery s umělou inteligencí).
Díky tomu sekačka nezmatkuje ani pod hustými stromy nebo v blízkosti vysokých zdí, kde by samotná GPS selhala. Navíc tyto stroje sekají v systematických pruzích, nikoliv náhodně, což zkracuje dobu práce a vytváří na trávníku estetický vzor podobný fotbalovému hřišti.
Vyhne se překážkám
Mezi klíčové vlastnosti patří vysoká inteligence při vyhýbání se překážkám. Moderní senzory dokážou rozpoznat zapomenutou hračku, ležícího domácího mazlíčka nebo dokonce i malého ježka, a bezpečně se jim vyhnout.
Některé modely také disponují pohonem všech kol (AWD), takže si poradí se svahy o sklonu až 80 %, což dříve nebylo u robotů možné. Při používání je však nutné dbát na čistotu senzorů a kamer, které jsou „očima“ stroje – nános bláta nebo posečené trávy může navigaci oslepit. Stejně tak je důležité zajistit stabilní wi-fi nebo 4G připojení pro aktualizace softwaru a vzdálenou správu.
I členité zahrady
Tyto sekačky jsou primárně určené pro uživatele, kteří si cení svého času a nechtějí trávit víkend instalací nebo opravami přerušených drátů v zemi. Jsou ideální pro členité zahrady, kde se často mění dispozice – pokud přistavíte bazén nebo vytvoříte nový záhon, hranice sečení upravíte jednoduše v telefonu za pár sekund.
|
Využijí je jak majitelé moderních městských zahrádek, tak lidé s rozlehlými a svažitými pozemky, kde by klasická údržba byla fyzicky i časově neúnosná.