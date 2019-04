Obří cornwallský rododendron už kvete. Vyrostl z jediné rostlinky

Frederick Du Cane Godman na konci předminulého století křižoval se svojí manželkou svět a sbíral vzácné rostliny a květiny. Po návratu na Ostrovy zasadil jedinou rostlinku do zahrad South Lodge Hotel v Horshamu, který se nachází v západním Sussexu na jihu Anglie.

Dnes by se divil, jak obří keř z jeho jediné rostlinky vyrostl. Na výšku měří přes devět metrů, na délku přes dvanáct metrů. Starý cornwallský keř je největším toho druhu v celé Velké Británii a návštěvníci, kteří ho jezdí obdivovat, si vedle něj připadají jako trpaslíci. Zvlášť když běžné rododendrony, které byly přivezeny z Alp v 18. století, dorůstají výšky do metru až dvou.

„Je to tím, že se v průběhu let rozkořenil,“ tvrdí hotelový zahradník Paul Collins. „Je to velmi neobvyklé, protože často najdete spoustu rododendronů, které jsou vysazené dohromady ve skupině, ale tohle na trávníku tvoří jen jediný keř. Navíc dnes už je podle mě širší, aspoň patnáct metrů,“ tvrdí.



Zahradník v hotelu potkává spoustu hostů, kteří přijíždějí jen kvůli tomuto keři, který v období květu působí magicky a vyvolává v návštěvnících obdivné vzdechy. „Třeba nedávno jsme tu měli skupinu turistů z Holandska, kteří přijeli jen kvůli tomu,“ chlubí se.

„Pokud je to jediná rostlina, pak je to skutečně nejrozsáhlejší keř, o kterém víme. I když existují i daleko rozsáhlejší porosty rododendronů, ale tam jde o více spojených rostlin.,“ připustil David Alderman, ředitel registru stromů Velké Británie.

Frederick Du Cane Godman byl původně učitel a jeho rodina koupila hotel a jeho pozemky v několika etapách od roku 1883. Fascinovala ho příroda a zoologie. Během svých cest se mu podařilo nasbírat a klasifikovat přes 50 tisíc rostlinných a živočišných druhů.

Stal se dokonce jedním ze zakladatelů bristského ornitologického svazu. Shromáždil velkou sbírku vzácných orchidejí, alpských rostlin a magnólií.

Pěstování rododendronů je velmi oblíbené i u nás. Do rodiny rododendronů patří pěnišníky a azalky, mezi kterými je jen velice malý rozdíl. „Ten zásadní je v podstatě jen v tom, že azalky jsou opadavé – tedy na zimu ztrácejí listy, jinak jde jen o drobné rozdíly,“ vysvětluje Tomáš Vencálek, kurátor dřevin mírného pásma z pražské botanické zahrady. I rostliny staré desítky let je možné zmladit, aby zase na jaře krásně vykvetly (více zde).

Na přesný postup, jak na to, se podívejte na videu.