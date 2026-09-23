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Kvíz: Víte si rady u barevných kontejnerů, nebo při třídění chybujete?

23. září 2026

Třídění odpadů je pro nás všechny samozřejmostí. Snažíme se dodržovat všechna pravidla, ale přesto se občas dopouštíme chyb. Jak jste na tom vy? Zvládáte celý proces bez chybičky?

Otázka 1/30

Co udělám s prázdným obalem od spreje (např. od deodorantu nebo šlehačky)?

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