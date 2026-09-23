23. září 2026
Kvíz: Víte si rady u barevných kontejnerů, nebo při třídění chybujete?
Třídění odpadů je pro nás všechny samozřejmostí. Snažíme se dodržovat všechna pravidla, ale přesto se občas dopouštíme chyb. Jak jste na tom vy? Zvládáte celý proces bez chybičky?
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