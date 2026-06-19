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Kvíz: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?

19. června 2026

Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.

Otázka 1/20

Padají klíšťata na lidi ze stromů, jak se občas traduje v lidových pověrách?

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