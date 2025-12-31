Kvíz:

Víte, co se odehrává v těle během kocoviny?

31. prosince 2025

Kocovina je komplexní reakce organismu na otravu alkoholem a její zvládnutí vyžaduje kombinaci času, hydratace a doplňování chybějících látek, přičemž mnoho lidových rad funguje spíše jako placebo. Vyzkoušejte si, zda o tom něco víte.

Otázka 1/20

Co se děje s hladinou cukru v krvi po velké konzumaci alkoholu?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Bydlení

Na zázrak proměny čekali čtyři roky. Rekonstrukce bytu dopadla na výbornou

Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou...

Technet

Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

Zprávy

Zdravotní komplikace? Co se stalo u Kilimandžára, kde zahynuli čeští zubaři

Tragédie u Kilimandžára. Při nehodě vrtulníku zemřeli manželé z Českých...

OnaDnes

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.