Kvíz:

Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

18. září 2025

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 25. 9. 2025 do 12:00.

Otázka 1/30

Jak zní odborný český název pro žampion?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na všechny otázky v Chytrém Kvízu a soutěžte o voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher získá pět vylosovaných čtenářů.

Voucher využijete v libovolném podniku podle Vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá asi sedm tisíc kvízů po celém Česku, měsíčně si je přijde zahrát kolem 25 tisíc lidí. Kromě toho pravidelně připravuje kvízové speciály na jedno konkrétní téma nebo celodenní kvízový turnaj Kvíz Open. Zajišťuje také firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly i sportovní akce.

Rostou? Podělte se o snímky čerstvých úlovků

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a uveďte prosím alespoň zhruba lokalitu, kde jste je našli a nafotili. Nejde o to, abyste prozradili „své místečko“, spíš o zmapování míst v Česku, kde už opravdu rostou. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít.

Pravděpodobnost růstu hub k 17. 9. 2025

ZDE vkládejte fotografie svých houbařských úlovků

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

