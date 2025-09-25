Kvíz:

Ty bys mohl dělat svačináře v hladomorně! Jak dobře znáte pořad Ano, šéfe!?

25. září 2025

Zdeněk Pohlreich je postrachem českých restaurací už řadu let. Hlášky z pořadu Ano, šéfe! za tu dobu zlidověly. Otestujte si v kvízu, jak dobře tuto kuchařskou legendu znáte. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 2. 10. 2025 do 11:00.

Otázka 1/30

Které oslovení Zdeněk Pohlreich opravdu nesnáší?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na všechny otázky v Chytrém Kvízu a soutěžte o voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher získá pět vylosovaných čtenářů.

Voucher využijete v libovolném podniku podle Vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá asi sedm tisíc kvízů po celém Česku, měsíčně si je přijde zahrát kolem 25 tisíc lidí. Kromě toho pravidelně připravuje kvízové speciály na jedno konkrétní téma nebo celodenní kvízový turnaj Kvíz Open. Zajišťuje také firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly i sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Technet

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Opravdu realisticky vypadající robotická společnice od firmy Realbotix, která...

Revue

Dan Brown si vezme o 27 let mladší ženu, podle exmanželky byla jeho milenkou

Spisovatel Dan Brown a jeho snoubenka Judith Pietersenová (Praha, 19. září 2025)

OnaDnes

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Slavné ženy, které se rozhodly pro zvětšení ňader pomocí silikonových...

Revue

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová dovolené v Turecku (červen 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.