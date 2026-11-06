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Kvíz: Sex v říši zvířat. Pikantnosti z přírody vás nepochybně překvapí

Autor:
6. listopadu 2026

Sex v živočišné říši rozhodně není žádná romantika při svíčkách. Někteří samci při páření přicházejí o hlavu, jiní o penis a další rovnou o život. Najdou se tu milenci s neuvěřitelnou výdrží, i tvorové, jejichž rozmnožovací praktiky připomínají víc horor než přírodopisný dokument.

Páření lvů, to je směs řevu, vyceněných zubů, vášně i něhy.

Páření lvů, to je směs řevu, vyceněných zubů, vášně i něhy. | foto: Getty Images

Otázka 1/21

Debaty o tom, jak dlouho by měl ideálně trvat pohlavní styk, plní stránky magazínů docela pravidelně. Dodáme k tomu jen, že samci vakomyši hlučné, drobní vačnatci z Austrálie, čas čtením magazínů neztrácí. Jak dlouho u nich může trvat jedno nepřerušené páření?

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