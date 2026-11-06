6. listopadu 2026
Kvíz: Sex v říši zvířat. Myslíte, že vás příroda nemá čím překvapit?
Sex v živočišné říši rozhodně není žádná romantika při svíčkách. Někteří samci při páření přicházejí o hlavu, jiní o penis a další rovnou o život. Najdou se tu milenci s neuvěřitelnou výdrží, i tvorové, jejichž rozmnožovací praktiky připomínají víc horor než přírodopisný dokument.
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