Rybář se pomazlil se žralokem. Jako bych políbil auto, popsal životní zážitek

Jonathan Paczkowski se s ním dostal do těsného kontaktu poté, co ho chytil během rybářského výletu s přáteli. Vyrazili na moře s několika přáteli z Doncasteru v South Yorkshire a strávili dva dny na expedici u Ilfracombe v Devonu.

„Během dvou dnů jsme ulovili 17 žraloků až do váhy 159 kilogramů. Byl to prostě výlet života. Normálně chytíte za tu dobu jeden až dva žraloky. Ale my jsme jich chytili 17 a dalších deset nám uniklo,“ je doteď nadšený. A připomíná, že všechny ryby vrátili do moře.

Jak to někdy může dopadnout, když se výzkumníci setkají se žraloky:

8. srpna 2021

Žralok porbeagle, vážící kolem 113 kilogramů, byl jedním z několika, které chytil, včetně jednoho vážícího kolem 159 kilogramů. Každý úlovek trval asi 30 minut až hodinu, než ho vytáhli.

„Bylo to, jako když chytíte auto. A ne každý den máte možnost políbit žraloka,“ řekl pro What’s The Jam.

Žralok porbeagle také zvaný sleďový je členem rodiny žraloků Lamnidae, což z něj činí jednoho z nejbližších žijících příbuzných velkého bílého žraloka. Obvykle se vyskytuje v hlubších vodách, kde loví různé menší ryby, včetně makrel, tresek a sleďů, stejně jako chobotnice, sépie a krakatice.

Jsou silní plavci a trasování označených jedinců ukázaly, že mohou cestovat obrovské vzdálenosti. Jeden žralok porbeagle označený v irských vodách byl později nalezen až v Newfoundlandu v Kanadě.

Jsou endotermní, což znamená, že dokážou udržovat vyšší tělesnou teplotu a udržovat se teplejší než okolní voda. To je pro ně velkou výhodou, protože jim to umožňuje žít a lovit v chladnějších mořích než mnoho jiných žraloků.