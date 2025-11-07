Víře ve vodníky se nedivím, líčí reportér výlov kaprů. Proč se hodí chladné počasí?

RYBNÍK HULCRÁK. Leží čtrnáct kilometrů za Slaným u hranic Středočeského kraje. Je hluboký tři a půl metru, výměru má tři a půl hektaru. Jeho jméno a současnou podobu mu dal v roce 1997 současný majitel Jiří Hulcr za vydatné pomoci rodiny v čele s manželkou Monikou. Výlov se zde pořádá jednou za dva roky. I odsud se letos dostanou kapři na vánoční stůl. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Vydra
  17:00
Rybník Hulcrák leží čtrnáct kilometrů za Slaným u hranic Středočeského kraje. Je hluboký tři a půl metru, výměru má tři a půl hektaru. Jeho jméno a současnou podobu mu dal v roce 1997 současný majitel Jiří Hulcr za vydatné pomoci rodiny v čele s manželkou Monikou. Výlov se zde pořádá jednou za dva roky. I odsud se letos dostanou kapři na vánoční stůl. „Přenášet kapra není jen tak. Je mrštný a kluzký. Ruce mi přejíždějí pod jeho žábry a těžko odhadovat, komu z nás dvou je to nepříjemnější,“ popisuje reportér Magazínu DNES+TV Petr Vydra.

Výzvy Petra Vydry

Jsem vyhlášený jedlík ryb. Tedy aspoň v okolí, které mě zná. Teď ten okruh podstatně rozšiřuju, když to o sobě vyhlašuju takhle veřejně. Takže pokud byste mě chtěli něčím uctít, rybou se vám to rozhodně podaří. Ale prosím vás, rybou připravenou. Ryb v syrovém stavu se štítím, a pokud jsou živé, tak se jich svým způsobem i poněkud iracionálně bojím. Iracionálně, protože tu pochopitelně nemluvím o žralokovi.

Když jsem si byl jednou zaplavat na Slapech a odvážil se trochu od břehu, tak v okamžiku, kdy se mi nějaká ryba otřela o nohu, zvolal jsem sprosté slovo a pelášil ke břehu, přičemž jsem trhl svůj osobní plavecký rekord.

Kapři šplouchají kolem nás, tu a tam nás některý pleskne do nohou. Stačí mi připomínat si, že nemám holé nohy, a kaprů se v takový okamžik neštítím.

Výzvy Petra Vydry

