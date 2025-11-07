Jsem vyhlášený jedlík ryb. Tedy aspoň v okolí, které mě zná. Teď ten okruh podstatně rozšiřuju, když to o sobě vyhlašuju takhle veřejně. Takže pokud byste mě chtěli něčím uctít, rybou se vám to rozhodně podaří. Ale prosím vás, rybou připravenou. Ryb v syrovém stavu se štítím, a pokud jsou živé, tak se jich svým způsobem i poněkud iracionálně bojím. Iracionálně, protože tu pochopitelně nemluvím o žralokovi.
Když jsem si byl jednou zaplavat na Slapech a odvážil se trochu od břehu, tak v okamžiku, kdy se mi nějaká ryba otřela o nohu, zvolal jsem sprosté slovo a pelášil ke břehu, přičemž jsem trhl svůj osobní plavecký rekord.
Kapři šplouchají kolem nás, tu a tam nás některý pleskne do nohou. Stačí mi připomínat si, že nemám holé nohy, a kaprů se v takový okamžik neštítím.