ANKETA: Vyberte výherce rybářského prutu. Zhodnoťte nejlepší rybářské zážitky

Marek Burza
Soutěž
Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěží o tři luxusní pruty. Nyní máte možnost hlasovat, který příběh si výhru zaslouží.

Radek Filip s okounem o délce 46 cm a hmotnosti 1,8 kg | foto: www.westin-fishing.com

Posílali jste příběhy, které byly každý svým způsobem unikátní. Nemusel to být hon za co nejdelší nebo nejtěžší rybou. Mnohdy šlo o to, za jakých okolností jste rybu chytili, jaké byly podmínky, jaké překážky jste při tom museli překonat.

Zvlášť u dětí jsme zaznamenali důležitý moment: jejich rybaření a náhodný extrémní záběr v nich zažehl plamínek lásky k tomuto koníčku. A to je druhá stránka této soutěže, které nemá být jenom přehlídkou překonávání rekordů, ale spíš přiblížení sportu, který může být perfektním naplněním volného času.

Jak se soutěžilo? Posílali jste příběh o tom, jak se vám podařilo zdolat rybu, která pro vás byla nějak zvlášť zajímavá a důležitá. My jsme zpracovali příběhy do článků i s fotogalerií. Nakonec jsme z tohoto množství vybrali 23 příběhů, které vám nyní předkládáme k hodnocení a u nichž můžete hlasovat o svém favoritovi.

ZDE HLASUJTE V ANKETĚ O NEJLEPŠÍM ÚLOVKU.

Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát. První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky právě této čtenářské ankety.

Hlasovat můžete až do 26. 11. do 23:00. Pak soutěž celkově vyhodnotíme a zveřejníme všechny výherce: nejen vašeho čtenářského favorita, ale i cenu, kterou vybere redakce, a tu první, kterou vybere právě Radek Filip.

Výherce budeme kontaktovat, jakým způsobem si mohou vyzvednout výhru.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Krmítko v americkém Ohiu

