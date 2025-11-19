Posílali jste příběhy, které byly každý svým způsobem unikátní. Nemusel to být hon za co nejdelší nebo nejtěžší rybou. Mnohdy šlo o to, za jakých okolností jste rybu chytili, jaké byly podmínky, jaké překážky jste při tom museli překonat.
Zvlášť u dětí jsme zaznamenali důležitý moment: jejich rybaření a náhodný extrémní záběr v nich zažehl plamínek lásky k tomuto koníčku. A to je druhá stránka této soutěže, které nemá být jenom přehlídkou překonávání rekordů, ale spíš přiblížení sportu, který může být perfektním naplněním volného času.
Jak se soutěžilo? Posílali jste příběh o tom, jak se vám podařilo zdolat rybu, která pro vás byla nějak zvlášť zajímavá a důležitá. My jsme zpracovali příběhy do článků i s fotogalerií. Nakonec jsme z tohoto množství vybrali 23 příběhů, které vám nyní předkládáme k hodnocení a u nichž můžete hlasovat o svém favoritovi.
ZDE HLASUJTE V ANKETĚ O NEJLEPŠÍM ÚLOVKU.
Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát. První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky právě této čtenářské ankety.
Hlasovat můžete až do 26. 11. do 23:00. Pak soutěž celkově vyhodnotíme a zveřejníme všechny výherce: nejen vašeho čtenářského favorita, ale i cenu, kterou vybere redakce, a tu první, kterou vybere právě Radek Filip.
Výherce budeme kontaktovat, jakým způsobem si mohou vyzvednout výhru.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL