Ztracený obr a triumfální úlovek. Kouzlo lovu okounů, které přebíjí i sumce

Marek Burza
Soutěž
Poslední příspěvek v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek, který publikujeme, poslal František Šonka. Tento den na vodě přinesl nejen silné souboje s krásnými okouny, ale také cenné rybářské lekce o důležitosti správné nástrahy a načasování.

Příběh tohoto rybářského výletu začal už den předem, kdy se na prutě objevili dva sumci a několik pěkných okounů. Druhý den ráno však přinesl předtuchu. „Dneska to fakt půjde,“ znělo v hlavě. Ráno jako z pohádky, zahalené do hladinové mlhy, přímo vybízelo k testování hladinových woblerů z pramice.

Na vyhlédnutém místě stačil první nához. Nástraha, popotažena po hladině, se v mžiku potopila pod vodu. Zkušenost velela počkat půl sekundy a zaseknout.

36centimetrový okoun Františka Šonky
Nezbytný metr
Každý kousek nemusí být vždy ten rekordní, ale přesto potěší.
Tento byl akorát tak do ruky.
7 fotografií

Podařilo se to dokonale, brzda navijáku se rozjela a pocit brutální radosti byl na světě. Po neuvěřitelném souboji se u lodi objevil obrovský okoun, odhadem okolo 40 centimetrů. Bohužel, štěstí v tu chvíli přálo rybě – těsně před podebráním si vzala svobodu zpět. I přes smutek z chybějící fotografie zůstala v paměti radost ze strhujícího souboje s impozantní rybou.

Nováček se stal králem rybářské výpravy. Přepsal svůj rekord na těžké vodě

Zbytek dopoledne přinesl pouze „mrtvou vodu“, desítky projetých míst bez jediného záběru. Naděje ožila až odpoledne k večeru, při návratu, kdy padlo rozhodnutí zkusit to místo ještě jednou.

Hod ke stromu a popování nástrahou přineslo záběr. Souboj naznačoval, že jde o solidní kus, i když se nemohl rovnat rannímu obrovi. Výsledkem byl nádherný okoun měřící 33 cm. Následovaly záběry od menších kousků okolo 25 cm.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

POZOR: Zasílání příspěvků skončilo 31. října. Toto je poslední příspěvek k soutěži, ve středu 19. 11. bude následovat anketa, ve které budete moci vybrat svého favorita. Zde si budete moci znovu připomenout jednotlivé příběhy a hlasovat, který vás nejvíce zaujal.

Rozhodující moment však nastal kousek dál. Přejezd o 40 metrů dál, k dalšímu stromu za rohem, a výměna nástrahy za starou dobrou bronzovou rotačku, která už mnohokrát osvědčila své kouzlo.

Zážitek, který přebil i rekord. 70cm pstruha chytil na ultralehkou výbavu

Nához, čekání na dopad na dno a pak obvyklý rychlý potah špičkou, aby se rotačka roztočila. Tentokrát šel tah ale trochu „do tvrda“. Na moment to vypadalo na vázku, ale když se „vázka“ rozjela, bylo jasné, že je tu další šance na velkou rybu. „Ani jsem ji neroztočil,“ prolétlo hlavou v úžasu.

Souboj potvrdil, že ryba bude větší než 33 cm. Metr ukázal neskutečných 36 cm – jen centimetr od osobního rekordu 37 cm. Obrovská radost z parádního úlovku. Okoun byl po rychlé fotografii puštěn zpět do vody a vydal jsem se ke břehu.

Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář

Bylo zajímavé sledovat, že v ten den, kdy se konal závod King of the Lake, se okolo místa lovu vystřídaly dvě jiné rybářské lodě. Zatímco tento prut tahal okouny, oni na stejných místech neuspěli.

Tato zkušenost utvrdila ve mně pokoru a respekt k úlovku: to, že berou vám, vůbec neznamená, že berou někomu jinému. A i když lov okounů není o největších rybách na světě, jeho kouzlo a technika lovu často přitahuje víc než lov obřích sumců a jiných dravců.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

16. listopadu 2025

