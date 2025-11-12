Dědův malý podběrák na to nestačil. Životní souboj se 161centimetrovým sumcem

Tento příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal Tomáš Hovorka. Líčí jeden z nejúžasnějších a nejnáročnějších soubojů s rybou, který mladý rybář zažil. Ukazuje nejen vzrušení z obrovského úlovku sumce velkého, ale také krásné pouto a spolupráci s dědečkem.
Tomáš Hovorka a jeho obří sumec

Tomáš Hovorka a jeho obří sumec | foto: Tomáš Hovorka

Tak velký sumec byl zatím největším Tomášovým úlovkem.
Klasický pohled přímo do sumčí tlamy
Po měření to bylo 161 centimetrů.
Tomáš Hovorka se svým dalším úlovkem
Tento den se mi letos s dědou skutečně povedl. Bylo půl deváté večer, když se na poklidné hladině rybníka odehrál moment, na který nikdy nezapomenu.

Najednou se prut s bzučákem rozjel neskutečnou rychlostí. Chvilku jsem rybě nechal čas, aby nástrahu pořádně „zažrala,“ a pak přišel čas na razantní seknutí.

Šestiletá Terezka vzkřísila dědečkovu legendu jeho 60 let starým prutem

Pocítil jsem obrovskou sílu, která mi trhala prut z rukou, a brzda se jen bezmocně rozjížděla. První tři minuty souboje jsem nemohl dělat vůbec nic jiného, než jen přidržovat cívku a snažit se ustát ten nápor.

Pak ale přišla moje šance a karty se konečně obrátily. Už jsem si říkal, že ho mám, i když jsem v životě sumce nechytil, takže jsem neměl absolutně žádnou představu o tom, jak dlouhý a náročný takový souboj může být.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

POZOR: Zasílání příspěvků skončilo 31. října. V dalších dnech zveřejníme ještě další příspěvky, pak bude následovat anketa, ve které budete moci vybrat svého favorita.

Dalších patnáct minut boj pokračoval ve vyčerpávajícím tempu. Já třikrát nebo čtyřikrát navinul a brzda hned nato zase jela. Bylo to strašně únavné, ale touha byla silnější.

Asi po dvaceti minutách jsem ho dostal pět až sedm metrů od břehu. Vynořil se jen ocasem, a mně se zdálo, že to bude malá ryba, tak šedesát až osmdesát centimetrů. Říkám dědovi: „Dědo, můžeš vzít malý podběrák?“

Ulovil majestátního tygřího pstruha. Příběh mladého muškaře z Otavy

Ale za chvilku jsem ho dostal celého nad hladinu a v tu chvíli se mi zatajil dech – bylo to neuvěřitelné! Okamžitě jsem na dědu zakřičel: „Dědo, pojď se podívat!“ Když jsme tu majestátní rybu uviděli, děda pochopil a běžel pro velký podběrák.

„Máme ho tam! To je neskutečné,“ říkal jsem si. Když jsme ho konečně vytáhli na břeh, s radostí a hrdostí jsem šel dědu obejmout. Byl jsem strašně šťastný.

Mořská uličnice Valina. Jak se z městského kluka stal oceánský bojovník

Běžel jsem pro metr a ten pohled byl neuvěřitelný: 161 centimetrů. Osobně se přiznám, že jsme ho nevážili, ale děda odhadl jeho váhu na 35 až 40 kilogramů. Celý souboj trval poctivých 25 minut. Vyndali jsme háček a šup s ním zpátky do rybníka.

Na závěr bych chtěl moc poděkovat svému dědovi, který to celé se mnou absolvoval – od přípravy prutů přes samotný souboj až po sdílené emoce. Dědo, díky.

Dědův malý podběrák na to nestačil. Životní souboj se 161centimetrovým sumcem

Soutěž
