Tento den se mi letos s dědou skutečně povedl. Bylo půl deváté večer, když se na poklidné hladině rybníka odehrál moment, na který nikdy nezapomenu.
Najednou se prut s bzučákem rozjel neskutečnou rychlostí. Chvilku jsem rybě nechal čas, aby nástrahu pořádně „zažrala,“ a pak přišel čas na razantní seknutí.
Pocítil jsem obrovskou sílu, která mi trhala prut z rukou, a brzda se jen bezmocně rozjížděla. První tři minuty souboje jsem nemohl dělat vůbec nic jiného, než jen přidržovat cívku a snažit se ustát ten nápor.
Pak ale přišla moje šance a karty se konečně obrátily. Už jsem si říkal, že ho mám, i když jsem v životě sumce nechytil, takže jsem neměl absolutně žádnou představu o tom, jak dlouhý a náročný takový souboj může být.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
POZOR: Zasílání příspěvků skončilo 31. října. V dalších dnech zveřejníme ještě další příspěvky, pak bude následovat anketa, ve které budete moci vybrat svého favorita.
Dalších patnáct minut boj pokračoval ve vyčerpávajícím tempu. Já třikrát nebo čtyřikrát navinul a brzda hned nato zase jela. Bylo to strašně únavné, ale touha byla silnější.
Asi po dvaceti minutách jsem ho dostal pět až sedm metrů od břehu. Vynořil se jen ocasem, a mně se zdálo, že to bude malá ryba, tak šedesát až osmdesát centimetrů. Říkám dědovi: „Dědo, můžeš vzít malý podběrák?“
Ale za chvilku jsem ho dostal celého nad hladinu a v tu chvíli se mi zatajil dech – bylo to neuvěřitelné! Okamžitě jsem na dědu zakřičel: „Dědo, pojď se podívat!“ Když jsme tu majestátní rybu uviděli, děda pochopil a běžel pro velký podběrák.
„Máme ho tam! To je neskutečné,“ říkal jsem si. Když jsme ho konečně vytáhli na břeh, s radostí a hrdostí jsem šel dědu obejmout. Byl jsem strašně šťastný.
Běžel jsem pro metr a ten pohled byl neuvěřitelný: 161 centimetrů. Osobně se přiznám, že jsme ho nevážili, ale děda odhadl jeho váhu na 35 až 40 kilogramů. Celý souboj trval poctivých 25 minut. Vyndali jsme háček a šup s ním zpátky do rybníka.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat svému dědovi, který to celé se mnou absolvoval – od přípravy prutů přes samotný souboj až po sdílené emoce. Dědo, díky.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL