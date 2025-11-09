Šestiletá Terezka vzkřísila dědečkovu legendu jeho 60 let starým prutem

Marek Burza
Další rybářský příběh do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal Petr Hois. Vypráví o tom, jak jeho dcera navázala na rodinnou tradici svým úlovkem a uctila tím rybářskou vášeň svého dědečka. Její první úlovek se podařil, chytila rovnou 72cm kapra.
První úlovek a hned 70cm kapr

První úlovek a hned 70cm kapr | foto: Petr Hois

Takového macka je třeba si osahat.
Terezka trpělivě čeká na záběr.
Kdo by tomuto nedal přednost před televizí?
Děti se učí ryby poznávat, starat se o ně a zacházet s nimi.
14 fotografií

Děti po ztrátě milovaného dědečka rybáře našly novou cestu k vodě a rybaření, když ve Vestci otevřeli rybářský kroužek, který jim rychle učaroval. První samostatná výprava k Vesteckému rybníku se starými dědečkovými pruty pak přinesla nečekaně impozantní úlovek – obřího kapra, který v šestileté Terezce zažehl vášeň pro tento sport a symbolicky uctil dědečkovu památku.

Po smrti dědečka z Východních Čech, dlouholetého zapáleného rybáře, ustaly tradiční výlety na pískovny, které děti (dcera Terezka 6 let a syn Tomáš 8 let) vždy milovaly. Tyto vzpomínky však ožily s příchodem září.

Ulovil majestátního tygřího pstruha. Příběh mladého muškaře z Otavy

Tehdy několik místních nadšenců ve Vestci zorganizovalo nový rybářský kroužek. „Okamžitě jsme toho se ženou využili jako vítanou alternativu k televizi. Děti, nadšené z prvních lekcí o rybníku a okolní přírodě, se nemohly dočkat, až si poprvé osahají pruty,“ líčí otec.

Když ani po obědě nepřestaly o rybaření básnit, rozhodl se je otec vzít k Vesteckému rybníku na vlastní pěst. Babička jim s hrdostí zapůjčila vzácný poklad – šedesát let staré pruty, se kterými chodil k vodě dědeček jako mladý.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

POZOR: Zasílání příspěvků skončilo 31. října. V dalších dnech zveřejníme ještě další příspěvky, pak bude následovat anketa, ve které budete moci vybrat svého favorita.

U břehu se s pomocí ochotných místních rybářů usadili, trénovali náhozy a poté instalovali „policajty“ pro sledování záběru. Najednou Tomáš zahlédl, jak Terezčin policajt vystřelil vzhůru.

Otec rychle naváděl Terezku, aby škubla prutem a začala navíjet. Slabounký prut se ohýbal jako vrbový proutek, hrdinně odolával náporu z hloubky a Terezka s očima navrch hlavy pochopila, že na háčku má monstrum jako chytával dědeček. S otcovou pomocí po urputném boji zdolali rybu a nedaleko stojící rybáři s podběrákem pomohli úlovek vytáhnout z vody.

Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Úžas vystřídal radost, když spatřili nádherného kapra o délce 72 cm. Byl to Terezčin první úlovek v životě, a hned takové „monstrum“. Rozechvělá holčička se s bráchou rychle vyfotila s kaprem, který byl vzápětí puštěn zpět do rybníka.

Tento nečekaný zážitek, kdy starý dědečkův prut obstál ve zkoušce a přinesl neuvěřitelnou radost, děti maximálně nabudil. Nyní se nemohou dočkat, až k vodě vyrazí znovu.

Mořská uličnice Valina. Jak se z městského kluka stal oceánský bojovník

Bylo jasné, že toto byl přesně ten moment, který dokáže dítě u tohoto sportu udržet na dlouhou dobu. A všichni vědí, že děda by byl na svou vnučku a pruty nesmírně pyšný a chlubil by se těmito fotografiemi široko daleko.

Krmítko v americkém Ohiu

