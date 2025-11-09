Děti po ztrátě milovaného dědečka rybáře našly novou cestu k vodě a rybaření, když ve Vestci otevřeli rybářský kroužek, který jim rychle učaroval. První samostatná výprava k Vesteckému rybníku se starými dědečkovými pruty pak přinesla nečekaně impozantní úlovek – obřího kapra, který v šestileté Terezce zažehl vášeň pro tento sport a symbolicky uctil dědečkovu památku.
Po smrti dědečka z Východních Čech, dlouholetého zapáleného rybáře, ustaly tradiční výlety na pískovny, které děti (dcera Terezka 6 let a syn Tomáš 8 let) vždy milovaly. Tyto vzpomínky však ožily s příchodem září.
Tehdy několik místních nadšenců ve Vestci zorganizovalo nový rybářský kroužek. „Okamžitě jsme toho se ženou využili jako vítanou alternativu k televizi. Děti, nadšené z prvních lekcí o rybníku a okolní přírodě, se nemohly dočkat, až si poprvé osahají pruty,“ líčí otec.
Když ani po obědě nepřestaly o rybaření básnit, rozhodl se je otec vzít k Vesteckému rybníku na vlastní pěst. Babička jim s hrdostí zapůjčila vzácný poklad – šedesát let staré pruty, se kterými chodil k vodě dědeček jako mladý.
U břehu se s pomocí ochotných místních rybářů usadili, trénovali náhozy a poté instalovali „policajty“ pro sledování záběru. Najednou Tomáš zahlédl, jak Terezčin policajt vystřelil vzhůru.
Otec rychle naváděl Terezku, aby škubla prutem a začala navíjet. Slabounký prut se ohýbal jako vrbový proutek, hrdinně odolával náporu z hloubky a Terezka s očima navrch hlavy pochopila, že na háčku má monstrum jako chytával dědeček. S otcovou pomocí po urputném boji zdolali rybu a nedaleko stojící rybáři s podběrákem pomohli úlovek vytáhnout z vody.
Úžas vystřídal radost, když spatřili nádherného kapra o délce 72 cm. Byl to Terezčin první úlovek v životě, a hned takové „monstrum“. Rozechvělá holčička se s bráchou rychle vyfotila s kaprem, který byl vzápětí puštěn zpět do rybníka.
Tento nečekaný zážitek, kdy starý dědečkův prut obstál ve zkoušce a přinesl neuvěřitelnou radost, děti maximálně nabudil. Nyní se nemohou dočkat, až k vodě vyrazí znovu.
Bylo jasné, že toto byl přesně ten moment, který dokáže dítě u tohoto sportu udržet na dlouhou dobu. A všichni vědí, že děda by byl na svou vnučku a pruty nesmírně pyšný a chlubil by se těmito fotografiemi široko daleko.
