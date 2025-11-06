Ulovil majestátního tygřího pstruha. Příběh mladého muškaře z Otavy

Marek Burza
Z mladického snu o muškaření se zrodil Maxův životní úlovek. Patnáctiletý rybář, který své první krůčky u vody udělal s dědou, zasvětil svůj čas zdokonalování techniky na Otavě, aby ulovil bájného tygřího pstruha. Tento pro něj nejhodnotnější úlovek poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek.
Maxův vysněný tygří pstruh

Maxův vysněný tygří pstruh | foto: Max Bretschneider

Pstruh měl přes 60 centimetrů.
Po vylovení
Krásné ráno u řeky Klabavy
Pstruh duhový 51 cm chycený na Ohři
11 fotografií

Max se do muškaření zamiloval na první pohled, když u vody pozoroval ladné oblouky šňůry a stal se z něj zkušený muškař s několika pěknými úlovky na kontě. Žádný z nich se však nemohl rovnat jeho největší výzvě: tygřímu pstruhovi.

Tento vzácný kříženec pstruha potočního a sivena amerického je znám svou opatrností a vyskytuje se v nádherné části řeky Otavy poblíž Rabí, Žichovic a Čepic. Právě sem se Max v srpnu vydal, skvěle připraven s vlastními muškami a znalostí místního revíru.

Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Horké srpnové dny sice rybám moc nepřály, ale Maxova trpělivost a odhodlání byly silnější. Po několika úspěšných úlovcích duhových pstruhů, které ho však neuspokojily, se konečně dostal k neprobádané tůni.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

POZOR: Zasílání příspěvků skončilo 31. října. V dalších dnech zveřejníme ještě další příspěvky, pak bude následovat anketa, ve které budete moci vybrat svého favorita.

První nához přinesl pstruha duhového, kolem kterého však proplavala obrovská, majestátní ryba. Max, plný úžasu, pustil menší úlovek a s obnovenou vírou nahodil znovu.

Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář

Jeho odhodlání bylo odměněno téměř okamžitě: záběr, a hned bylo jasné, že se jedná o tu velkou, vysněnou rybu. Následoval náročný, ale vzrušující souboj, při kterém tygr jezdil s proudem i proti němu.

Max, zocelený předchozími úlovky, však udržel chladnou hlavu a po dlouhých minutách se mu podařilo majestátního tygřího pstruha o délce přes 60 centimetrů a hmotnosti tří až čtyř kilogramů zdolat do podběráku.

Zimní královna a 18kg rybářský rekord. Byl to boj se štikou o délce 117 cm

Ačkoliv byl u vody sám, naštěstí se z kempu objevil pán, který mu pomohl s focením, čímž Maxovi uchoval vzpomínku na jeho životní rybářský moment. Maxův příběh je jasným vzkazem: trpělivost, čas strávený u vody a neustálé nabírání zkušeností jsou klíčem k tomu, aby si vás vaše vysněná ryba našla.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná

Jaké to je budovat farmu a stavět dům na zelené louce, o tom by mohl vyprávět Vojta Kotek – i když zdaleka ještě nemají s rodinou hotovo. Respektive on už to vypráví, a to formou seriálu, jehož druhý...

Letovský statek zařízla dálnice. Pak mu Ano, šéfe! rozjelo hvězdnou kuchyni

Představte se, že patnáct let provozujete vyhlášenou zájezdní hospodu a najednou vás o hosty projíždějící přímo kolem vašeho podniku připraví stavba dálnice. Kromě dělníků, kteří na ní pracují, k vám...

Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Soutěž

Michael Kafoněk v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek popsal mnohdy trudné rybářské zážitky, kdy se nedaří a nedaří. Zde se navíc setkal s lišáckou štikou, která jako by si s rybáři jen pohrávala.

Zapomeňte na chemii. Vodní kámen odstraníte levně a přírodně

Vodní kámen dokáže v domácnosti způsobit nejen nevzhledné skvrny na bateriích a skle, ale také neúprosně snižuje životnost spotřebičů, čímž vás připravuje o peníze i nervy. Boj s ním přitom nemusí...

Sýr jako klíč k prevenci demence? Japonská studie odhalila, jak ochránit mozek

Nová studie přináší zajímavé zjištění: konzumace sýra jen jednou týdně by mohla pomoci snížit riziko rozvoje demence. Studie z Japonska naznačuje, že sýr by mohl mít ochranný účinek, který vědci...

6. listopadu 2025

Ulovil majestátního tygřího pstruha. Příběh mladého muškaře z Otavy

Z mladického snu o muškaření se zrodil Maxův životní úlovek. Patnáctiletý rybář, který své první krůčky u vody udělal s dědou, zasvětil svůj čas zdokonalování techniky na Otavě, aby ulovil bájného...

6. listopadu 2025

Mořská uličnice Valina. Jak se z městského kluka stal oceánský bojovník

Tento příběh za rybáře Vojtu poslal starší kamarád do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Je to příběh, který ukazuje, jak se může formovat vztah k rybaření, když už si ho člověk jednou vyzkouší v...

5. listopadu 2025

Manuál ovocnáře pro sloupovitě pěstované ovocné stromky. Švestka není jabloň

Malá zahrada si žádá prostorově nenáročnou výsadbu, což naštěstí neznamená, že byte museli rezignovat na vlastní ovoce. Řešením jsou mj. sloupovité jabloně a ovocné stromky určené pro sloupovité...

5. listopadu 2025

Světový unikát. Volavky černé vyvedly v zoo mláďata, chovatelé je museli stěhovat

V Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se podařil unikátní odchov afrických volavek černých. Ve světových zoologických zahradách sdružených databází ZIMS je to vůbec poprvé. Vylíhla se tři...

4. listopadu 2025  16:30

Víc než polovina Čechů zahrádkaří. Žijí zdravěji a jsou lepší hospodáři

Všimli jste si, že zahrádkáři jsou prokazatelně lepšími hospodáři a častěji se také věnují i dalším venkovním aktivitám? A čím jsou starší, tím častěji je na zahradě uvidíte. Tak to není jen zdání,...

4. listopadu 2025

Miska plná, ale prázdná? Odhalte, jestli krmivo pro mazlíčka není jen doplněk

Miska plná granulí nebo kapsiček ještě neznamená, že má pes nebo kočka vyváženou stravu. Zásadní rozdíl je totiž v tom, jestli jde o kompletní krmivo, nebo jen doplňkové. Právě tady se často dělají...

4. listopadu 2025

Mytí oken nemusí být noční můra. Naučte se to bez šmouh

Už vás nebaví, že po hodinách dřiny s hadrem a čističem vypadá vaše okno spíš jako mapa hustě osídlené oblasti než jako průzračný portál mezi vaším domovem a přírodou venku? Máte pocit, že se vám...

3. listopadu 2025

Pošlete snímek svého mazlíčka a můžete vyhrát pytle krmení pro psa či kočku

Zima se blíží mílovými kroky, a tak hltáme každý aspoň trochu pěkný podzimní den. Bezpochyby si takové chvíle užíváte nejen se svými pejsky, ale i dalšími zvířecími mazlíky a fotíte. A když vyberete...

3. listopadu 2025

Nováček se stal králem rybářské výpravy. Přepsal svůj rekord na těžké vodě

Soutěž

Martin Vích poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak se z v podstatě nováčka může stát šampion. Přes nepříznivé podmínky překonal svůj osobní rekord hned sedmkrát a zdolal...

3. listopadu 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Tajemstvím dlouhověkosti netopýrů je zimní spánek. A nespí zavěšení, líčí zoolog

Premium

Netopýři. Jediní savci, kteří dokážou létat. Orientují se pomocí echolokace a každou noc snědí tolik hmyzu, kolik odpovídá asi třetině jejich váhy. Nás ale zajímali pro jejich úžasnou schopnost...

2. listopadu 2025

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

2. listopadu 2025  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.