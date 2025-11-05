Vojta, typický městský kluk, pro něhož „rybaření“ doteď představovalo jen zábavnou minihru v mobilu, se odhodlal k životní premiéře – prvnímu mořskému rybolovu. Už na lodi působil jako protřelý mořský vlk, připravený dobýt oceán.
V ruce svíral prut, který měl pro něj větší cenu než jeho kolo, a na hlavě hrdě nosil čepici, koupenou v přístavu „pro štěstí“. Když se ovšem loď poprvé pořádně rozkolébala, štěstí ho sice na chvíli opustilo, a jeho obličej nabral barvu tresky po zimě, ale statečně a hrdě odolával mořské nemoci.
|
Nováček se stal králem rybářské výpravy. Přepsal svůj rekord na těžké vodě
Po necelé půlhodině, kdy jen s napětím házel návnadu do neustále se vlnící vody, se najednou ozvalo hromové zapraskání. Prut se mu ohnul v tak ostrém úhlu, že Vojta málem přepadl přes palubu do vln.
Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek
Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.
Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.
První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.
POZOR: Zasílání příspěvků skončilo 31. října. V dalších dnech zveřejníme ještě další příspěvky, pak bude následovat anketa, ve které budete moci vybrat vašeho favorita.
„Zabírá! Mám ji!“ křičel, zatímco ostatní, zkušenější rybáři, se jen pobaveně usmívali a klidně usrkávali svou kávu. Následoval dramatický souboj s neviditelným protivníkem, při kterém Vojta předváděl neuvěřitelné akrobatické kreace a vypadal jako tanečník bojující s obrovským hadem.
Po chvíli se z hlubin vynořila jeho první kořist – stříbrná ryba, která působila poněkud mrzutě, ale překvapivě klidně.
|
Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny
Kapitán ji okamžitě identifikoval jako Arguna a nazval ji „mořským uličníkem“. Vojta si prosadil svou a rybu, pro její něžné oči, okamžitě přejmenoval na Valinu.
Po povinné společné fotografii, která zvěčnila tento triumfální moment, Vojtu přemohla vlna náklonnosti. S něhou Valinu pustil zpátky do širých vln.
Od té chvíle neúnavně tvrdí, že to byla láska na první zásek – a je si naprosto jistý, že mu Valina někde tam dole pod hladinou zamávala na rozloučenou.
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek
Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.
1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL