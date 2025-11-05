Mořská uličnice Valina. Jak se z městského kluka stal oceánský bojovník

Marek Burza
Tento příběh za rybáře Vojtu poslal starší kamarád do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Je to příběh, který ukazuje, jak se může formovat vztah k rybaření, když už si ho člověk jednou vyzkouší v reálu.
Žádné rekordy, ale první mořský úlovek

Žádné rekordy, ale první mořský úlovek | foto: Jiri Strýček

Úspěšný lov byl zakončen dobrým jídlem.
Při rybolovu asistovali psi Fido a Fanny. Chorvatsko, Kornati
Někdy bylo třeba rozmotat návnadu a převázat vlasec. Vojta se toho samostatně...
Rybka nechtěla spolknutou návnadu pustit.
9 fotografií

Vojta, typický městský kluk, pro něhož „rybaření“ doteď představovalo jen zábavnou minihru v mobilu, se odhodlal k životní premiéře – prvnímu mořskému rybolovu. Už na lodi působil jako protřelý mořský vlk, připravený dobýt oceán.

V ruce svíral prut, který měl pro něj větší cenu než jeho kolo, a na hlavě hrdě nosil čepici, koupenou v přístavu „pro štěstí“. Když se ovšem loď poprvé pořádně rozkolébala, štěstí ho sice na chvíli opustilo, a jeho obličej nabral barvu tresky po zimě, ale statečně a hrdě odolával mořské nemoci.

Nováček se stal králem rybářské výpravy. Přepsal svůj rekord na těžké vodě

Po necelé půlhodině, kdy jen s napětím házel návnadu do neustále se vlnící vody, se najednou ozvalo hromové zapraskání. Prut se mu ohnul v tak ostrém úhlu, že Vojta málem přepadl přes palubu do vln.

Soutěž Můj nejlepší rybářský úlovek

Do soutěžního formuláře v článku napište svůj příběh, připojte několik fotografii nebo klidně i video, pokud máte, a pošlete ho.

Své příběhy můžete vkládat do konce října, postupně je budeme zveřejňovat. Ze zaslaných příspěvků pak vytvoříme anketu, ve které budete moci hlasovat o nejlepší úlovek. Patronem soutěže je špičkový rybář Radek Filip, který do soutěže vložil vouchery na tři pruty, jež můžete vyhrát.

První cenu udělí Radek Filip, druhou vybere redakce, o třetí se zaslouží výsledky čtenářské ankety.

POZOR: Zasílání příspěvků skončilo 31. října. V dalších dnech zveřejníme ještě další příspěvky, pak bude následovat anketa, ve které budete moci vybrat vašeho favorita.

„Zabírá! Mám ji!“ křičel, zatímco ostatní, zkušenější rybáři, se jen pobaveně usmívali a klidně usrkávali svou kávu. Následoval dramatický souboj s neviditelným protivníkem, při kterém Vojta předváděl neuvěřitelné akrobatické kreace a vypadal jako tanečník bojující s obrovským hadem.

Po chvíli se z hlubin vynořila jeho první kořist – stříbrná ryba, která působila poněkud mrzutě, ale překvapivě klidně.

Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Kapitán ji okamžitě identifikoval jako Arguna a nazval ji „mořským uličníkem“. Vojta si prosadil svou a rybu, pro její něžné oči, okamžitě přejmenoval na Valinu.

Po povinné společné fotografii, která zvěčnila tento triumfální moment, Vojtu přemohla vlna náklonnosti. S něhou Valinu pustil zpátky do širých vln.

Od té chvíle neúnavně tvrdí, že to byla láska na první zásek – a je si naprosto jistý, že mu Valina někde tam dole pod hladinou zamávala na rozloučenou.

Komerční rámeček

Výhry v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek

Na trojici čtenáři, jejíchž příspěvek zaujme čtenáře, redakci a odbornou porotu, čekají tyto tři skvělé pruty, které do soutěže věnoval profesionální rybář Radek Filip.

komercni ramecek rybari hobby září 2025

1. cena: prut WESTIN W3 DROPSHOT 2ND
Citlivý Torayca® blank s dostatečně silnou páteří pro zásek a souboj s velkou rybou je základem W3 Dropshot 2nd prutů. Dvoudílné SKS sedlo navijáku je extrémně lehké a umožňuje přímý kontakt s blankem posíleným 1K carbonem pro maximální citlivost. Prut má měkkou špičku pro lepší cit a detekci záběru.

2. cena: prut WESTIN W2 FINESSE T&C
Pruty Finesse T&C (Texas & Carolina) jsou rychlé a výkonné pro širokou škálu lovu dravců s tvrdými i měkkými nástrahami. Prut je velmi citlivý s rychlou akcí špičky, zaznamená každý záběr a zasekne za každé situace. Je ideální pro nahazování gumových nástrah nebo pomalý twitching s návazcem Texas nebo Carolina.

3. cena: Prut Kinetic Scorpius Pellet Waggler CL
Pruty Scorpius Pellet Waggler jsou ideální pro lov kaprů. Tyto pruty byly testovány na hranice svých možností a mají takovou odolnost, aby splňovaly požadavky na lov kaprů v těžkých podmínkách po mnoho let.

Krmítko v americkém Ohiu

Řemesla, která míří do záhuby. Až mistři zahodí šídla a pinzety, tyto obory zmizí

Premium

Příběh hodináře Martina Jíchy a ševce Jana Říhy mají jedno společné: až je přestane práce bavit, nikdo je nenahradí. Sledujeme v přímém přenosu zánik dalších, dříve nepostradatelných profesí? Budou...

1. listopadu 2025

Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná

Jaké to je budovat farmu a stavět dům na zelené louce, o tom by mohl vyprávět Vojta Kotek – i když zdaleka ještě nemají s rodinou hotovo. Respektive on už to vypráví, a to formou seriálu, jehož druhý...

1. listopadu 2025

