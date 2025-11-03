Vyrazil jsem na týdenní rybářskou výpravu, která se nakonec stala tou nejlepší v mé dosavadní kariéře. Cílem byl soukromý revír, proslulý krásnými, ale extrémně plachými kapry, jelikož čtyři přítoky zajišťují dostatek přirozené potravy. Do party jsem vyjel se třemi ostřílenými matadory, kteří měli každý z nich přes 30 let praxe, zatímco já jsem se považoval spíše za nováčka.
Hned po příjezdu nás čekalo vystřízlivění. Porybný nám oznámil, že ryby už měsíc nežerou, a naše obavy potvrdili i dva rybáři, kteří právě končili – za celý týden vytáhli jen dva malé kapry kolem sedmi kilo.
Můj osobní rekord byl přitom pouhý devítikilový kapr, takže i s takovým úlovkem bych byl spokojen. Nicméně první dva dny výpravy se nesly v duchu naprostého ticha; na žádný z našich dvanácti prutů nepřišel ani záběr, a to jsme zkoušeli vše od ovocných plovek po masové a pálivé boilies.
Třetí den nad ránem se ovšem štěstěna obrátila. Příposlech mě probudil, a já v mrazivém ránu, jen v trenýrkách, zasekl. Po 10–15 minutách zdolávání jsem na břehu uvítal nádherného kapra o váze 12 kilogramů – můj nový osobní rekord.
Kolega sice místo úlovku vyfotil svůj prst, ale radost byla obrovská. O 24 hodin později přišel další záběr, tentokrát devítikilový kapr. Začal jsem si všímat, že se velké ryby ukazují v podvečer u jednoho z přítoků asi 150 metrů napravo ode mě.
Nahodil jsem tam jeden prut a za 1,5 hodiny přišel kapr 13 kilo, a o další dvě hodiny později 14kilový krasavec. Ostatní členové družiny byli stále bez záběru, a já nevěřícně kroutil hlavou nad neuvěřitelnou sérií.
Následující dny už to bylo jako pravidlo. Každé brzké ráno přišel záběr a s ním další osobní rekord – třeba desetikilový lysec, můj první v životě.
Zatímco jsem vytahoval jednu rybu za druhou, a to prakticky na cokoliv, co jsem nastražil (i když nejúspěšnější bylo plovoucí boilies s příchutí mango/chilli), zbytek družiny zůstával bez záběru. Předposlední den jsme se už smáli, že mě nesnášejí, ale to mou náladu nekazilo.
Korunu celé výpravě nasadil poslední den, hodinu před odjezdem. Přišel mi záběr „na Vágnera“ na pravý prut, který mi zasekl kolega, protože jsem byl ještě ve spacáku. Sotva jsem přiběhl na molo, pípal i prostřední prut, který jsem zasekl já.
Vlasce se setkaly a zamotaly ve vzduchu. Zatímco jsem se pět minut neúspěšně snažil rozmotat a nakonec musel vlasec ustřihnout (kolega vytáhl prázdný prut), pípnutí se ozvalo i z posledního, levého prutu.
Rozhodl jsem se výpravu ukončit a prut vytáhnout. Zaseklo se to, měl jsem pocit, že tahám kořen. Utáhl jsem brzdu a začal tahat na sílu, když jsem si všiml, že ač tahám prut doprava, vlasec ujíždí doleva.
Povolil jsem brzdu a zahájil souboj. Trval skoro půl hodiny. Na jeho konci jsme všichni nevěřícně zírali na obra: 19,8 kilogramů vážící kapr.
Odjížděl jsem z výpravy s devíti úlovky, z nichž sedm překonalo můj tehdejší osobní rekord. Zbytek družiny sice odjížděl bez ryby, ale uznali mě králem výpravy. Byla to opravdu nejlepší a nezapomenutelná rybářská výprava mého života.
